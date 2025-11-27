Новини
Почина дизайнерката на холивудските звезди Пам Хог

Почина дизайнерката на холивудските звезди Пам Хог

27 Ноември, 2025 11:29 745 0

Памела Хог е известна с бунтарските си пънк рок визии

Почина дизайнерката на холивудските звезди Пам Хог - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шотландската модна дизайнерка и музикантка Пам Хог, известна с пънк рок стила си и екстравагантните си тоалети, носени от звезди като Бионсе и Лейди Гага, е починала, предаде АФП, позовавайки се на семейството ѝ, пише БТА.

"Креативният дух на Памела и нейното творчество са докоснали много хора и тя оставя прекрасно наследство, което ще продължи да вдъхновява, да носи радост и да ни насърчава да живеем отвъд границите на общоприетото", се посочва в направеното от семейството ѝ изявление.

Известни личности отдадоха почит на Пам Хог в социалните мрежи, като актрисите Роуз Макгауън и Патриша Аркет, която я нарече "междузвезден диамант", рок групата Blondie и дизайнерката Роксанда Илинчич.

Без да разкриват причината за смъртта ѝ, близките ѝ благодариха на персонала на център за медицински грижи в Източен Лондон, където тя е била заобиколена от "скъпи приятели и членове на семейството" през последните си дни.

Семейството на Пам Хог не разкрива възрастта ѝ, която винаги е оставала загадка. Според в. "Гардиън" дизайнерката е била на 66 години.

Често сравнявана с Вивиан Уестууд заради пънк рок стила си, Хог е емблематична фигура на Лондонската седмица на модата с футуристичните си визии, дръзките си прически и екстравагантните си тоалети, с които облича звезди като Риана, Бионсе, Кейт Мос и Лейди Гага.

Една от емблематичните творби на дизайнерката, която съчетава ирония, феминизъм и контракултура в своите ревюта, е прилепналият комбинезон като този, носен от Кайли Миноуг в клипа на песента 2 Hearts.

Страстна почитателка на музиката, Пам Хог свири в много групи, сред които Rubbish и Doll, подгрявали за изпълнители като Pogues и Деби Хари от Blondie.


