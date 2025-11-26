Блогърки мажат лицата си с менструална кръв за подмладяване

Жените са открили неочаквано приложение на менструалната кръв, пише The New York Post.
Според изданието, блогърки са започнали масово да прилагат менструална кръв върху кожата си за подмладяване. Те я намазват по лицата си, оставят я за няколко минути и след това я отмиват.
Изследователи от Федерацията на американските дружества за експериментална биология (FASEB) са доказали, че плазмата, получена от менструална течност, може да насърчи възстановяването на тъканите и да помогне за заздравяването на рани.
Освен това учените са открили, че стволовите клетки стимулират производството на колаген и намаляват бръчките.
Според експерти обаче менструалната кръв не е стерилна и съдържа бактерии и гъбички. Тя може също да съдържа Staphylococcus aureus.
