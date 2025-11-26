Новини
Блогърки мажат лицата си с менструална кръв за подмладяване

26 Ноември, 2025 13:16

Плазмата, получена от менструална течност, може да насърчи възстановяването на тъканите и да помогне за заздравяването на рани

Блогърки мажат лицата си с менструална кръв за подмладяване - 1
Снимка: @onewildwomban
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жените са открили неочаквано приложение на менструалната кръв, пише The New York Post.

Според изданието, блогърки са започнали масово да прилагат менструална кръв върху кожата си за подмладяване. Те я намазват по лицата си, оставят я за няколко минути и след това я отмиват.

Изследователи от Федерацията на американските дружества за експериментална биология (FASEB) са доказали, че плазмата, получена от менструална течност, може да насърчи възстановяването на тъканите и да помогне за заздравяването на рани.

Освен това учените са открили, че стволовите клетки стимулират производството на колаген и намаляват бръчките.

Според експерти обаче менструалната кръв не е стерилна и съдържа бактерии и гъбички. Тя може също да съдържа Staphylococcus aureus.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 1 Отговор
    Да пробват и с ЕКСкременти.

    Хем ще са оригинални хем може и да помогне !!

    Коментиран от #7, #11

    13:18 26.11.2025

  • 2 604

    14 0 Отговор
    С феткалий по млади стават...

    13:19 26.11.2025

  • 3 Освалдо Риос

    4 1 Отговор
    Има и по-подходящи средства за тая работа.

    13:20 26.11.2025

  • 4 В.В. Путин

    4 7 Отговор
    Аз го правя също, само че с еленска менструална!
    Призовавам всички мои последователи също да го правят! Със свинка пак става!

    13:21 26.11.2025

  • 5 Адам направи жената от реброто си

    12 0 Отговор
    Еманципацията на жената води до нейната тотална деградация.

    13:21 26.11.2025

  • 6 Зевс

    9 1 Отговор
    Мога да им дам бял био крем да се намажат, само трябва да си го изцръцкат от тубата ;)

    13:22 26.11.2025

  • 7 яшаре

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    свикнал си

    13:22 26.11.2025

  • 8 Ако една медия занимава

    11 0 Отговор
    Хората с глупости и простотии тя бива елиминирана от хората!

    Продължавайте, пътя до дъното е много кратък!

    Коментиран от #21

    13:23 26.11.2025

  • 9 ти да видиш

    3 0 Отговор
    Ми таа на снимката по горе станала очевидно по хубава!😰Да продължава със процедурите🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    13:24 26.11.2025

  • 10 хихи

    0 0 Отговор
    и спермата много помага

    Коментиран от #12

    13:25 26.11.2025

  • 11 то най-вече с по-редки

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    че са по-хранителни!

    13:26 26.11.2025

  • 12 Марина Абрамович

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    А смегмата?

    13:26 26.11.2025

  • 13 Студопор

    3 1 Отговор
    Колко голям ииидиоот трябва да си, за да си сложиш менструална кръв на раната...?
    Това е мръсна кръв, чрез която тялото се чисти.

    13:29 26.11.2025

  • 14 АБВ

    6 0 Отговор
    Мисиркова журналистика !!!

    13:30 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вие...

    0 0 Отговор
    ... за графиня Батори не сте ли чували?

    13:36 26.11.2025

  • 18 Само виж

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ти да видиш":

    Снимката на авторката в CV-то и...кривонос крокодил...

    Коментиран от #22

    13:37 26.11.2025

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    21 век..............

    13:38 26.11.2025

  • 20 Венерична Маринова

    4 0 Отговор
    Ауу, че образователно...

    13:38 26.11.2025

  • 21 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ако една медия занимава":

    Според мен дъното вече е достигнато !

    13:39 26.11.2025

  • 22 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само виж":

    Внимавайте как говорите на Венелина,че вчера заради една забележка ми изтри коментара

    13:40 26.11.2025

  • 23 С извинение

    2 0 Отговор
    Защо не опитат с фекалии?

    13:40 26.11.2025

  • 24 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    Алберт Анщайн: Две неща са безкрайни - вселената и човешката глупост! В Случая - простащина! Сигурно ЕК начело с Урсула щего насърчи, а европейския съд по правата на човека ще задължи всички да го признаят като висша евроценност!

    13:41 26.11.2025