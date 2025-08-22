Защо ни боли глава през нощта? Експерт разкрива основните причини

Главоболието, което ни събужда посред нощ или ни измъчва в ранните часове на деня, е проблем, с който се сблъскват много хора. Но какво стои зад тези неприятни симптоми? Сомнологът и ендокринолог д-р Даря Лебедева хвърля светлина върху най-честите фактори, които предизвикват нощни главоболия, съобщава Gazeta.Ru.

Сънна апнея – невидимият враг на нощния покой

Една от водещите причини за главоболие през нощта е сънната апнея – състояние, при което дишането спира за кратки периоди по време на сън. Д-р Лебедева обяснява, че при апнея мозъкът страда от недостиг на кислород, което води до пулсираща болка в главата. Този тип главоболие често се появява именно през нощта или рано сутрин, когато тялото е в покой.

Бруксизъм – скритият натиск върху челюстта

Друга честа причина за нощните главоболия е бруксизмът – неволното стискане или скърцане със зъби по време на сън. Това напрежение в челюстта може да предизвика болка, концентрирана в слепоочията, която често се усеща като тъпа или натискаща.

Вътречерепно налягане – когато болката се засилва в легнало положение

Повишеното вътречерепно налягане също може да бъде виновник за силните нощни главоболия. Според д-р Лебедева, този тип болка се усеща най-силно, когато човек е легнал, а при изправяне симптомите обикновено отслабват или изчезват.

Специални видове главоболие: хипнично, клъстерно и мигрена

Понякога нощното главоболие не е симптом на друго заболяване, а самостоятелно състояние. Д-р Лебедева посочва, че хипничното главоболие, клъстерното главоболие и мигрената също могат да се проявят именно през нощта, нарушавайки съня и качеството на живот.

Какво да направим при чести нощни главоболия?

Ако често се будите с болка в главата или тя ви измъчва през нощта, не подценявайте проблема. Консултацията със специалист по съня или невролог може да помогне за откриване на причината и назначаване на подходящо лечение. Не забравяйте – качественият сън е ключът към добро здраве и енергия през деня.