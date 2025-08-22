Защо ни боли глава през нощта? Експерт разкрива основните причини

Главоболието, което ни събужда посред нощ или ни измъчва в ранните часове на деня, е проблем, с който се сблъскват много хора. Но какво стои зад тези неприятни симптоми? Сомнологът и ендокринолог д-р Даря Лебедева хвърля светлина върху най-честите фактори, които предизвикват нощни главоболия, съобщава Gazeta.Ru.
Сънна апнея – невидимият враг на нощния покой
Една от водещите причини за главоболие през нощта е сънната апнея – състояние, при което дишането спира за кратки периоди по време на сън. Д-р Лебедева обяснява, че при апнея мозъкът страда от недостиг на кислород, което води до пулсираща болка в главата. Този тип главоболие често се появява именно през нощта или рано сутрин, когато тялото е в покой.
Бруксизъм – скритият натиск върху челюстта
Друга честа причина за нощните главоболия е бруксизмът – неволното стискане или скърцане със зъби по време на сън. Това напрежение в челюстта може да предизвика болка, концентрирана в слепоочията, която често се усеща като тъпа или натискаща.
Вътречерепно налягане – когато болката се засилва в легнало положение
Повишеното вътречерепно налягане също може да бъде виновник за силните нощни главоболия. Според д-р Лебедева, този тип болка се усеща най-силно, когато човек е легнал, а при изправяне симптомите обикновено отслабват или изчезват.
Специални видове главоболие: хипнично, клъстерно и мигрена
Понякога нощното главоболие не е симптом на друго заболяване, а самостоятелно състояние. Д-р Лебедева посочва, че хипничното главоболие, клъстерното главоболие и мигрената също могат да се проявят именно през нощта, нарушавайки съня и качеството на живот.
Какво да направим при чести нощни главоболия?
Ако често се будите с болка в главата или тя ви измъчва през нощта, не подценявайте проблема. Консултацията със специалист по съня или невролог може да помогне за откриване на причината и назначаване на подходящо лечение. Не забравяйте – качественият сън е ключът към добро здраве и енергия през деня.
1 Сила
12:16 22.08.2025
2 Камерунеца
12:17 22.08.2025
3 Държавата !
Ни Предлага !
Достанъчно !
Опции !
За да имаме !
Главоболие !
И През Деня !
И През Ноща!
12:23 22.08.2025
4 Мишо
12:29 22.08.2025