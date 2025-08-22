Новини
Защо ни боли глава през нощта? Експерт разкрива основните причини

22 Август, 2025

Качественият сън е ключът към добро здраве и енергия през деня

Защо ни боли глава през нощта? Експерт разкрива основните причини - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Главоболието, което ни събужда посред нощ или ни измъчва в ранните часове на деня, е проблем, с който се сблъскват много хора. Но какво стои зад тези неприятни симптоми? Сомнологът и ендокринолог д-р Даря Лебедева хвърля светлина върху най-честите фактори, които предизвикват нощни главоболия, съобщава Gazeta.Ru.

Сънна апнея – невидимият враг на нощния покой

Една от водещите причини за главоболие през нощта е сънната апнея – състояние, при което дишането спира за кратки периоди по време на сън. Д-р Лебедева обяснява, че при апнея мозъкът страда от недостиг на кислород, което води до пулсираща болка в главата. Този тип главоболие често се появява именно през нощта или рано сутрин, когато тялото е в покой.

Бруксизъм – скритият натиск върху челюстта

Друга честа причина за нощните главоболия е бруксизмът – неволното стискане или скърцане със зъби по време на сън. Това напрежение в челюстта може да предизвика болка, концентрирана в слепоочията, която често се усеща като тъпа или натискаща.

Вътречерепно налягане – когато болката се засилва в легнало положение

Повишеното вътречерепно налягане също може да бъде виновник за силните нощни главоболия. Според д-р Лебедева, този тип болка се усеща най-силно, когато човек е легнал, а при изправяне симптомите обикновено отслабват или изчезват.

Специални видове главоболие: хипнично, клъстерно и мигрена

Понякога нощното главоболие не е симптом на друго заболяване, а самостоятелно състояние. Д-р Лебедева посочва, че хипничното главоболие, клъстерното главоболие и мигрената също могат да се проявят именно през нощта, нарушавайки съня и качеството на живот.

Какво да направим при чести нощни главоболия?

Ако често се будите с болка в главата или тя ви измъчва през нощта, не подценявайте проблема. Консултацията със специалист по съня или невролог може да помогне за откриване на причината и назначаване на подходящо лечение. Не забравяйте – качественият сън е ключът към добро здраве и енергия през деня.


  • 1 Сила

    2 1 Отговор
    Спете без глава .....оставяйте си я на нощното шкафче !!!

    12:16 22.08.2025

  • 2 Камерунеца

    2 0 Отговор
    Не е имало случай след кекс вечерта да ме забили глава през нощта

    12:17 22.08.2025

  • 3 Държавата !

    1 0 Отговор
    Държавата !

    Ни Предлага !

    Достанъчно !

    Опции !

    За да имаме !

    Главоболие !

    И През Деня !

    И През Ноща!

    12:23 22.08.2025

  • 4 Мишо

    0 0 Отговор
    Гледането на новини и телевизията като цяло е причина за лошо настроение и главоболие.

    12:29 22.08.2025