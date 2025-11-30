Новини
Асен Василев излезе на сцената в заведение и запя: "Кой разпореди това безобразие?" (ВИДЕО)

Асен Василев излезе на сцената в заведение и запя: "Кой разпореди това безобразие?" (ВИДЕО)

30 Ноември, 2025

  • асен василев-
  • заведение-
  • запя-
  • pizzza

Бандата Pizzza направи песен-пародия за скандала в Бюджетна комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК.

Асен Василев излезе на сцената в заведение и запя: "Кой разпореди това безобразие?" (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова

Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев излезе на концерт на варненска група в столично заведение. Бандата Pizzza направи песен-пародия за скандала в Бюджетна комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК.

Василев излиза на концерта и започва да пее: "Кой разпореди това безобразие?".

Песента е в ска стила на групата и единственият текст са думите на Асен Василев, изречени в комисията: "Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма на тъмно да приемете бюджетите на държавата. Толкова ли ви е страх, от какво ви е страх и от кого?“.


Оценка 3.9 от 21 гласа.
Подобни новини


  • 1 Дориана

    25 11 Отговор
    Браво, много иновативно и атрактивно. Коалиция Магнитски трябва да се атакува навсякъде и по всяко време.

    Коментиран от #15

    11:29 30.11.2025

  • 2 Не ме интересува Ссен

    27 6 Отговор
    Българите искат ОСТАВКА!
    ТОВА Е!!! ВЪН ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
    Народът иска да си върне България!!!
    Тя е нашето бъдеще!!!
    Оставка!

    Коментиран от #31

    11:30 30.11.2025

  • 3 граданин

    23 13 Отговор
    А Василев е много по умен от всичките герберистки депутати взети заедно !

    Коментиран от #13

    11:31 30.11.2025

  • 4 ГОТИНО

    23 11 Отговор
    За сетен път се уверих, че е умен човек. А за другото той си знае. И все млади хора там. Младите дано избият изгонят шишкавите.

    Коментиран от #29

    11:31 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бети лумпена

    2 6 Отговор
    Ще му изпия млякото хайде на протест 😂🤣🥳

    11:32 30.11.2025

  • 7 Недялков и Страхил

    13 6 Отговор
    Искали гладът да ни изкарал другата година на протести!!!?
    Другата година!
    Чакат да сте гладни и да ви поведат!!!
    Значи, няма никакво значение , че вие ще сте посечени!!!
    Жалкари!!!
    За колко ви купиха!!!
    Сега ще ги съборим!!!
    Докато имаме шанс!!!
    Оставка!!!

    Коментиран от #11

    11:34 30.11.2025

  • 8 Исторически парк

    14 10 Отговор
    И то в известен столичен гей бар.. и тия същите искат Исторически парк да бъде съборен

    11:36 30.11.2025

  • 9 ТИГО

    13 5 Отговор
    СА чакаме Боце с кючека "ратъркай ГИ"(ушите) хихих браво на Асен !

    11:36 30.11.2025

  • 10 Да,да

    13 11 Отговор
    Това доказва,че д-р Гълъбова е права и трябва да му пазят място в Карлуково.

    Коментиран от #14, #19

    11:39 30.11.2025

  • 11 ТИГО

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Недялков и Страхил":

    Тия двамата да не се надуват че котката може да се скъса

    11:40 30.11.2025

  • 12 Промяна

    9 10 Отговор
    ОГРОМНО ОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЪЩА МИ СЕ ОТ ТОЗИ РОЗОВ ПЕНЬОАР И ОНЕЗИ ПЕНЬОАРИ ПОКРАЙ НЕГО НАИСТИНА НА СОФИЯ Е ПЪЛНО С МНОГО ПЕНЬОАРИ И БОНБОНЕВЦИ А КЪДЕ СА ИСТИНСКИТЕ МЪЖЕ ИМА ЛИ МОГАТ ЛИ ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА СЕ ПРЕБОРЯТ С ПЕЬОАРИТЕ

    Коментиран от #17

    11:43 30.11.2025

  • 13 Промяна

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "граданин":

    ДА ГНУСЕН РОЗОВ ПЕНЬОАР Е КОЙТО ЗАБЛУЖДАВА НИВЕЖИТЕ И МАЛОУМНИЦИТЕ

    11:44 30.11.2025

  • 14 ТИГО

    11 7 Отговор

    До коментар #10 от "Да,да":

    ЩО ,нормалното е да си седи дома пред европейската лига и азис ?Така ли ? Шиши чалгаря ли ще изпее нещо или боце и той същият или е така ще идат на заведение ?Май не усещаш тънката нишка че Асен си ходи където иска без охрана , порка си и хората му се радват! А сега го наложи върху т0лупите! Не става нали!

    11:44 30.11.2025

  • 15 Промяна

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ДА СЕ АТАКУВА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЧЕ ТОВА ВЕЧЕ Е ГНУСОТИЯ ЯВНО НЯМАТ ДРУГО КОЕТО ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД НЕВЕЖИТЕ

    11:45 30.11.2025

  • 16 Кой разпореди това безобразие

    2 2 Отговор
    🥁🎸🥁🎸🥁🎸🤘🤘🤘🤘🤘

    11:46 30.11.2025

  • 17 ТИГО

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    ЩО ти да не си от онези дето си пребиват жените некак православно и се наливат с бира мужици "Мажове" ?Като си на 3 водки по убав ли си ,слушайки "Ствавай страна агромная" или Азис имаш ли плакат на Путин гол до кръста или чаша с путин?

    Коментиран от #21

    11:48 30.11.2025

  • 18 ГЕРБ-Младежи

    8 4 Отговор
    Ние искаме Бойко да излезе на площада с китарата и да изпълни "Батальонът се строява".

    Коментиран от #20

    11:48 30.11.2025

  • 19 "Д-р Гълъбов пак откачи"

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Да,да":

    Във филма "Адаптация" имаше една много запомняща се сцена, в която д-р Гълъбов готвеше спагети в кофа. Пациентите му бяха наясно, че и той е като тях.

    11:50 30.11.2025

  • 20 ТИГО

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "ГЕРБ-Младежи":

    И някой със сълзи на очите , умилен до безкрайност ,накрая на песента да му вземе мерка за шапка с китарата!

    11:51 30.11.2025

  • 21 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "ТИГО":

    Незнам откъде си измисляш твои са си фантазиите АЗ РОЗОВИ ПЕНЬОАРИ НЕ ХАРЕСВАМ ОКАЗА СЕ ЧЕСОФИЯ Е ПРЕПЪЛНЕНА С ТАКИВА ИМА ЛИ ИСТИНСКИ МЪЖЕ КЪДЕ СА

    Коментиран от #24

    11:52 30.11.2025

  • 22 Супер !

    4 3 Отговор
    Все така и навсякъде ! И само напред !

    11:52 30.11.2025

  • 23 Мнение

    4 5 Отговор
    Борисов и Пеевски ако излязат някъде ще им бъде направен граждански арест. Трябва да се търси отговорност от всички метастази в прокуратурата и в службите, които се правиха че не виждат преяждането с непозволена власт на Пеевски. Прасето Цацаров е виновен за началото на тази свинщина

    11:59 30.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дзън-дзън

    6 2 Отговор
    Това ококорено определено е дебело и на бело, явно не е скачало оня ден на протеста.

    12:02 30.11.2025

  • 26 ганю

    2 2 Отговор
    да ама и той не става
    от клана е

    12:02 30.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този може

    2 1 Отговор
    само кючеци да мята,сбъркана работа

    12:09 30.11.2025

  • 29 Дзън-дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГОТИНО":

    След като младите ще избият шишкавите, защо не почнаха от Кокоран, та той сякаш е надут с компресор? С игла да го боцнеш и ще гръмне на парчета?

    12:10 30.11.2025

  • 30 ......па

    3 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето.БСП си имаха Мишо Шамара,розовите ПП/ДБ си имат някакви викачи от Варна,я как се прегръщат и се снимат със съпредседателят на Продължаваме Подмяната Асен Василев който е факир в изчезването на 9 млрд. лева в рамките на 9 дни, без да обяснят къде са отишли парите.

    12:10 30.11.2025

  • 31 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не ме интересува Ссен":

    2 НЕ СИ НАРОДЪТ ЕДИН СИ НЕ ЗАПЛАШАВАЙ НЕ ПРИТЕЖАВАШ БЪЛГАРИЯ НЕ СИ ГОСПОДАР ТУК Е ЕВРОПА ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ 2 ШАРЛАТОНСКИ ДОПИСНИК РАЗПРОСТРАНЯВА СИ ЗАПЛАХИТЕ ПОД ВСЯКА СТАТИЯ ТУК МИРЧЕВ СИ

    12:12 30.11.2025

  • 32 Ха ХаХа

    0 1 Отговор
    Този орден шебек забрави ли как седеше върху скута на шебека и как направи коалиция с Боко.
    Как докара Тиквата на бял кон.
    Тъпите му привърженици по принцип също са предатели и страхливци като него.
    Ако не беше Радев тези боклуци никой нямаше да ги знае.

    Коментиран от #33

    12:14 30.11.2025

  • 33 Не разбрахте ли,

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    че единственият, който седя в скута беше Христо Иванов, заради конституцията. Грешка беше на ПП да бъдат заедно с ДБ. ДБ са много ретроградни и бягат от отговорност.

    12:23 30.11.2025