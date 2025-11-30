Асен Василев излезе на сцената в заведение и запя: "Кой разпореди това безобразие?" (ВИДЕО)

Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев излезе на концерт на варненска група в столично заведение. Бандата Pizzza направи песен-пародия за скандала в Бюджетна комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК.
Василев излиза на концерта и започва да пее: "Кой разпореди това безобразие?".
Песента е в ска стила на групата и единственият текст са думите на Асен Василев, изречени в комисията: "Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма на тъмно да приемете бюджетите на държавата. Толкова ли ви е страх, от какво ви е страх и от кого?“.
Оценка 3.9 от 21 гласа.
1 Дориана
Коментиран от #15
11:29 30.11.2025
2 Не ме интересува Ссен
ТОВА Е!!! ВЪН ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
Народът иска да си върне България!!!
Тя е нашето бъдеще!!!
Оставка!
Коментиран от #31
11:30 30.11.2025
3 граданин
Коментиран от #13
11:31 30.11.2025
4 ГОТИНО
Коментиран от #29
11:31 30.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бети лумпена
11:32 30.11.2025
7 Недялков и Страхил
Другата година!
Чакат да сте гладни и да ви поведат!!!
Значи, няма никакво значение , че вие ще сте посечени!!!
Жалкари!!!
За колко ви купиха!!!
Сега ще ги съборим!!!
Докато имаме шанс!!!
Оставка!!!
Коментиран от #11
11:34 30.11.2025
8 Исторически парк
11:36 30.11.2025
9 ТИГО
11:36 30.11.2025
10 Да,да
Коментиран от #14, #19
11:39 30.11.2025
11 ТИГО
До коментар #7 от "Недялков и Страхил":Тия двамата да не се надуват че котката може да се скъса
11:40 30.11.2025
12 Промяна
Коментиран от #17
11:43 30.11.2025
13 Промяна
До коментар #3 от "граданин":ДА ГНУСЕН РОЗОВ ПЕНЬОАР Е КОЙТО ЗАБЛУЖДАВА НИВЕЖИТЕ И МАЛОУМНИЦИТЕ
11:44 30.11.2025
14 ТИГО
До коментар #10 от "Да,да":ЩО ,нормалното е да си седи дома пред европейската лига и азис ?Така ли ? Шиши чалгаря ли ще изпее нещо или боце и той същият или е така ще идат на заведение ?Май не усещаш тънката нишка че Асен си ходи където иска без охрана , порка си и хората му се радват! А сега го наложи върху т0лупите! Не става нали!
11:44 30.11.2025
15 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ДА СЕ АТАКУВА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЧЕ ТОВА ВЕЧЕ Е ГНУСОТИЯ ЯВНО НЯМАТ ДРУГО КОЕТО ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД НЕВЕЖИТЕ
11:45 30.11.2025
16 Кой разпореди това безобразие
11:46 30.11.2025
17 ТИГО
До коментар #12 от "Промяна":ЩО ти да не си от онези дето си пребиват жените некак православно и се наливат с бира мужици "Мажове" ?Като си на 3 водки по убав ли си ,слушайки "Ствавай страна агромная" или Азис имаш ли плакат на Путин гол до кръста или чаша с путин?
Коментиран от #21
11:48 30.11.2025
18 ГЕРБ-Младежи
Коментиран от #20
11:48 30.11.2025
19 "Д-р Гълъбов пак откачи"
До коментар #10 от "Да,да":Във филма "Адаптация" имаше една много запомняща се сцена, в която д-р Гълъбов готвеше спагети в кофа. Пациентите му бяха наясно, че и той е като тях.
11:50 30.11.2025
20 ТИГО
До коментар #18 от "ГЕРБ-Младежи":И някой със сълзи на очите , умилен до безкрайност ,накрая на песента да му вземе мерка за шапка с китарата!
11:51 30.11.2025
21 Промяна
До коментар #17 от "ТИГО":Незнам откъде си измисляш твои са си фантазиите АЗ РОЗОВИ ПЕНЬОАРИ НЕ ХАРЕСВАМ ОКАЗА СЕ ЧЕСОФИЯ Е ПРЕПЪЛНЕНА С ТАКИВА ИМА ЛИ ИСТИНСКИ МЪЖЕ КЪДЕ СА
Коментиран от #24
11:52 30.11.2025
22 Супер !
11:52 30.11.2025
23 Мнение
11:59 30.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дзън-дзън
12:02 30.11.2025
26 ганю
от клана е
12:02 30.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този може
12:09 30.11.2025
29 Дзън-дзън
До коментар #4 от "ГОТИНО":След като младите ще избият шишкавите, защо не почнаха от Кокоран, та той сякаш е надут с компресор? С игла да го боцнеш и ще гръмне на парчета?
12:10 30.11.2025
30 ......па
12:10 30.11.2025
31 Промяна
До коментар #2 от "Не ме интересува Ссен":2 НЕ СИ НАРОДЪТ ЕДИН СИ НЕ ЗАПЛАШАВАЙ НЕ ПРИТЕЖАВАШ БЪЛГАРИЯ НЕ СИ ГОСПОДАР ТУК Е ЕВРОПА ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ 2 ШАРЛАТОНСКИ ДОПИСНИК РАЗПРОСТРАНЯВА СИ ЗАПЛАХИТЕ ПОД ВСЯКА СТАТИЯ ТУК МИРЧЕВ СИ
12:12 30.11.2025
32 Ха ХаХа
Как докара Тиквата на бял кон.
Тъпите му привърженици по принцип също са предатели и страхливци като него.
Ако не беше Радев тези боклуци никой нямаше да ги знае.
Коментиран от #33
12:14 30.11.2025
33 Не разбрахте ли,
До коментар #32 от "Ха ХаХа":че единственият, който седя в скута беше Христо Иванов, заради конституцията. Грешка беше на ПП да бъдат заедно с ДБ. ДБ са много ретроградни и бягат от отговорност.
12:23 30.11.2025