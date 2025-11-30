Асен Василев излезе на сцената в заведение и запя: "Кой разпореди това безобразие?" (ВИДЕО)

Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев излезе на концерт на варненска група в столично заведение. Бандата Pizzza направи песен-пародия за скандала в Бюджетна комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК.

Василев излиза на концерта и започва да пее: "Кой разпореди това безобразие?".

Песента е в ска стила на групата и единственият текст са думите на Асен Василев, изречени в комисията: "Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма на тъмно да приемете бюджетите на държавата. Толкова ли ви е страх, от какво ви е страх и от кого?“.