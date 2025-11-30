Киберспец предупреди: Хакери могат лесно да хакнат дилдото ви

Всеки, който притежава смарт секс играчки, е лесно уязвим за опити за хакерство, заяви специалистът по киберсигурност Емили Конуей. Тя сподели пред Tyla за скритите опасности от устройствата за възрастни.

Конуей обясни, че смарт секс играчките, независимо дали са дилда с вграден изкуствен интелект или вибратори, контролирани от мобилно приложение, могат да бъдат компрометирани. Според нея е много лесно за хакерите да хакнат устройства, свързани със смарт секс играчки чрез Bluetooth, и да получат контрол над тях.

„Кражбата на данни като лична информация, информация за сексуални партньори или сексуална ориентация създава перфектни условия за опити за изнудване и рекет“, предупреди специалистът.

За да се намали рискът от подобни проблеми, тя посъветва да се купуват играчки за възрастни само от надеждни производители, които дават приоритет на киберсигурността, и редовно да се актуализира компютърът или смартфонът, към който е свързано интимното устройство.