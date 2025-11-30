Новини
Любопитно »
Киберспец предупреди: Хакери могат лесно да хакнат дилдото ви

Киберспец предупреди: Хакери могат лесно да хакнат дилдото ви

30 Ноември, 2025 20:33 482 10

  • киберспец-
  • хакери-
  • хакнат-
  • дилдо-
  • вибратор-
  • смарт секс играчки

Смарт секс играчките, независимо дали са дилда с вграден изкуствен интелект или вибратори, контролирани от мобилно приложение, могат да бъдат компрометирани

Киберспец предупреди: Хакери могат лесно да хакнат дилдото ви - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всеки, който притежава смарт секс играчки, е лесно уязвим за опити за хакерство, заяви специалистът по киберсигурност Емили Конуей. Тя сподели пред Tyla за скритите опасности от устройствата за възрастни.

Конуей обясни, че смарт секс играчките, независимо дали са дилда с вграден изкуствен интелект или вибратори, контролирани от мобилно приложение, могат да бъдат компрометирани. Според нея е много лесно за хакерите да хакнат устройства, свързани със смарт секс играчки чрез Bluetooth, и да получат контрол над тях.

„Кражбата на данни като лична информация, информация за сексуални партньори или сексуална ориентация създава перфектни условия за опити за изнудване и рекет“, предупреди специалистът.

За да се намали рискът от подобни проблеми, тя посъветва да се купуват играчки за възрастни само от надеждни производители, които дават приоритет на киберсигурността, и редовно да се актуализира компютърът или смартфонът, към който е свързано интимното устройство.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ауууу, и ся кво

    2 0 Отговор
    шъ праим?

    20:34 30.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 верно ли писарке? хакнаха ли го твоето

    1 0 Отговор
    Хакери могат лесно да хакнат дилдото ви

    20:39 30.11.2025

  • 4 Израелски хакер

    1 0 Отговор
    Тези играчки могат и да гърмят.

    20:39 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 могат да бъдат компрометирани

    1 0 Отговор
    демек да хакнат вибратора да заработи на бързи обороти
    и жалните женици да разбудят комшиите

    20:41 30.11.2025

  • 7 божанков съм

    1 0 Отговор
    Жива да не бях, трябва да кажа на манол и рада!
    Тоя Путин ще ни умори за...ците!🤥

    20:44 30.11.2025

  • 8 Сталин

    2 0 Отговор
    На Венелина са и хакнали дилдото тази седмица и са и го наврели в грешната дупка

    20:44 30.11.2025

  • 9 Хихи

    0 0 Отговор
    Розовите понита да му мислят😉

    20:45 30.11.2025

  • 10 Аууууууууу че страшно!!!😲

    0 0 Отговор
    Очаквам митинг-протест на ппдб/ЛГБТ!

    20:45 30.11.2025