Нов вирус снима десетки хиляди хора гледащи порно

Нов вирус заснема собственици на компютри, докато гледат порно, съобщи TechSpot, позовавайки се на изследователската компания Proofpoint.
Специалистите на компанията съобщават за нарастващата популярност на софтуера с отворен код Stealerium. Отличителна черта на рансъмуер вируса е способността му да анализира съдържанието на браузъра и да търси ключови думи като „секс“ или „порно“. Когато открие отворен раздел с тези думи, софтуерът може да прави снимки от уеб камерата.
След като получи „уличаващи доказателства“, Stealerium изпраща на собственика на компютъра снимките, направени с камерата, по имейл и заплашва да ги разкрие, ако зрителят не преведе пари или не извърши други специфични действия. Специалистите на Proofpoint открили следи от Stealerium в десетки хиляди имейли, изпратени от хакерски адреси.
Експертите заявяват, че изнудвачите често прибягват до сложни методи, за да сплашат жертвата и да я убедят да жертва парите си. Те намират адреса на потребителя в публичното пространство и изпращат снимки на къщата му, направени в услугата Google Maps. Хакерите разпространяват вируса чрез фишинг писма, проектирани като съобщения от държавни агенции.
1 Боко Престъпникът
21:13 08.09.2025
2 Хичкок
21:17 08.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стар потребител
21:48 08.09.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Мога да си лъскам на воля...
Коментиран от #7
22:10 08.09.2025
6 Механик
Ми, ако гледам порно и имам камера, кво ша снима тоя вирОс? Лицето ми ли? Че какво притеснително има в това?
Абе, вие за шушулки ли ни взимате, бе?2294
22:11 08.09.2025
7 Механик
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Абсолютно си прав.
Ама като се замисля, дори да ме снима как лъскам, какво толкова? Не съм откраднал, не съм скрил данъци.. Нищо престъпно не правя. Лъскам си и какво от това?
Или лъскането вече е престъпение, че да ме изнудват с това??
Даже и жената няма да ми прави скандал, че съм си лъскал. Щото то не е същото като да съм тръгнал по чуждо. А "б,астуня" си е мой и ако искам да го лъскам, го лъскам, ако искам може да го оставя нелъснат.
Коментиран от #9
22:15 08.09.2025
8 Цвете
22:17 08.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пишкомирчо шумен
22:31 08.09.2025