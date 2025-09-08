Новини
Нов вирус снима десетки хиляди хора гледащи порно

8 Септември, 2025 21:09 1 982 12

Хакерите изнудват жертвите си с техни интимни снимки, като досега са изпратени десетки хиляди имейли с подобни заплахи

Нов вирус снима десетки хиляди хора гледащи порно - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нов вирус заснема собственици на компютри, докато гледат порно, съобщи TechSpot, позовавайки се на изследователската компания Proofpoint.

Специалистите на компанията съобщават за нарастващата популярност на софтуера с отворен код Stealerium. Отличителна черта на рансъмуер вируса е способността му да анализира съдържанието на браузъра и да търси ключови думи като „секс“ или „порно“. Когато открие отворен раздел с тези думи, софтуерът може да прави снимки от уеб камерата.

След като получи „уличаващи доказателства“, Stealerium изпраща на собственика на компютъра снимките, направени с камерата, по имейл и заплашва да ги разкрие, ако зрителят не преведе пари или не извърши други специфични действия. Специалистите на Proofpoint открили следи от Stealerium в десетки хиляди имейли, изпратени от хакерски адреси.

Експертите заявяват, че изнудвачите често прибягват до сложни методи, за да сплашат жертвата и да я убедят да жертва парите си. Те намират адреса на потребителя в публичното пространство и изпращат снимки на къщата му, направени в услугата Google Maps. Хакерите разпространяват вируса чрез фишинг писма, проектирани като съобщения от държавни агенции.


  • 1 Боко Престъпникът

    16 1 Отговор
    Мен не ме страхува. След като с Мата Хари и мис Гащи нищо не можаха да ми направят.

    21:13 08.09.2025

  • 2 Хичкок

    6 2 Отговор
    Black Mirror episodes - Shut Up and Dance или как сериите се случват

    21:17 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стар потребител

    6 0 Отговор
    Местя от дясно на ляво, като се умори ръката.

    21:48 08.09.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Ще ми направи снимка, ама на муки - отдавна със сложил капаче на камерата на лаптопа.
    Мога да си лъскам на воля...

    Коментиран от #7

    22:10 08.09.2025

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    Ами ако няма камера, кво ша ми снима вирОса?
    Ми, ако гледам порно и имам камера, кво ша снима тоя вирОс? Лицето ми ли? Че какво притеснително има в това?
    Абе, вие за шушулки ли ни взимате, бе?2294

    22:11 08.09.2025

  • 7 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Абсолютно си прав.
    Ама като се замисля, дори да ме снима как лъскам, какво толкова? Не съм откраднал, не съм скрил данъци.. Нищо престъпно не правя. Лъскам си и какво от това?
    Или лъскането вече е престъпение, че да ме изнудват с това??
    Даже и жената няма да ми прави скандал, че съм си лъскал. Щото то не е същото като да съм тръгнал по чуждо. А "б,астуня" си е мой и ако искам да го лъскам, го лъскам, ако искам може да го оставя нелъснат.

    Коментиран от #9

    22:15 08.09.2025

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    КРЕТЕНИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

    22:17 08.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пишкомирчо шумен

    0 0 Отговор
    Много триеш, ама снимките ти по чеп не можеш да изтриеш

    22:31 08.09.2025