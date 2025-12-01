Новини
Дони в "120 минути": "Преди 30 години казах "Не на страха"!"

1 Декември, 2025 07:15 658 1

Според него България днес е разделена – от едната страна стоят „еволюиралите мутри“, от другата – „тихите хора“

Дони в "120 минути": "Преди 30 години казах "Не на страха"!" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пред Светослав Иванов в предаването "120 минути" по bTV Дони говори не само за изкуството, но и за обществото. Непримиримостта, с която го представят, е свързана с едно писмо отпреди 30 години – „Не на страха“. И със спомена за деца, които играят на „мутри“ – първият знак, че ценностите се разместват. „Онези деца пораснаха. Част от тях еволюираха… и влязоха във властта“, казва Дони. И добавя нещо още по-тревожно: „Сега някои от властимащите искат да бъдат олигархията.“

Според него България днес е разделена – от едната страна стоят „еволюиралите мутри“, от другата – „тихите хора“. Хората, които може да срещнеш в библиотека, музей, концертна или театрална зала. „Тези хора шепнат. И шепнат красиво. Но ако шепнат заедно, могат да се борят с тия, които крещят.“

Новият проект на Дони е нещо необичайно – детско-юношеска книга, която всъщност е музикален албум. „Кривата на принца или момчето, което изгуби своята стая“. Илюстрациите на Таня Доскова го вдъхновяват да напише история за порастване – а музиката, записана със симфоничен оркестър и без типичните поп инструменти, допълва разказа. Албумът не излиза на диск, а се „чете“ чрез QR кодове в книгата.

Дони признава – писал я е, защото самият той много пъти е „губил стаята си“. Или по-образно – губил се е. „Грешките правят опита“, казва той. „Който действа – греши.“


