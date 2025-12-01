Новини
Мили Боби Браун официално смени името си (ВИДЕО)

1 Декември, 2025 16:59 992 2

Актрисата от "Stranger Things" се представя с името Мили Бон Бон

Мили Боби Браун официално смени името си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мили Боби Браун разкри официално новото си име в скорошно интервю със своя колега от „Stranger Things“ Ноа Шнап. Двамата обсъдиха финалния пети сезон на хитовия сериал, който ще бъде излъчен на три части — на Деня на благодарността, Коледа и в навечерието на Нова година — почти десетилетие след премиерата на пилотния епизод.

През този период Браун се утвърди като една от най-разпознаваемите млади актриси в Холивуд, като освен ролята си на Елевън участва в двете части на „Енола Холмс“ и в поредица филми от вселената на „Годзила“. На 21 години тя се завръща за последен път в ролята, която я направи световно популярна.

Извън екранните роли Мили Боби Браун обяви през пролетта на 2024 г. годежа и последвалия брак с Джейк Бонджови — син на рок легендата Джон Бон Джоуви. По-късно двойката посрещна първото си дете чрез осиновяване, като актрисата посочи, че винаги е искала да стане млада майка, както майка ѝ и баба ѝ.

В интервю през ноември тя разкри, че след сватбата е променила изцяло името си. Първоначално Шнап се опита да познае истинското ѝ име преди да приеме артистичния псевдоним, предлагайки „Мили Бони Браун“, а след това „Мили Бони Браун Бонджови“. След няколко опита Браун го поправи: „Отпадна Браун. Вече съм просто Мили Бони Бонджови. Мили Бон Бон!“

Така актрисата потвърди, че официално е приела фамилията на съпруга си, като е премахнала своята, само месеци след като призна в разговор с колегата си Крис Прат, че никога не е разкривала публично пълното си бащино име. На въпрос защо някога е избрала артистичното „Боби“, тя отговори с шега, че го е направила „просто за забавление“.

Мили и Джейк са заедно от 2021 г., а годежът им бе обявен две години по-късно. Двойката сключи брак на малка семейна церемония, последвана от по-голямо тържество в Тоскана. През август актрисата съобщи в социалните мрежи, че двамата са осиновили момиченце и че се надяват да отглеждат детето „в спокойствие и дискретност“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    ?????

    17:26 01.12.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В УК може да си смениш името колкото пъти искаш и когато поискаш като попълниш декларация( Deed Poll Application)в свободен текст и двама свидетели и я изпратиш в Хоум офиса.

    17:34 01.12.2025