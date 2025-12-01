Риана показа невиждани СНИМКИ от бременността си за националния празник на Барбадос

Поп звездата Риана отбеляза 59-ата годишнина от независимостта на Барбадос с нови, досега непубликувани кадри от своите бременности. В Instagram публикация от понеделник 37-годишната звезда сподели снимки от семейната си почивка на източнокарибския остров, където е родена и израснала.

Певицата, която има трима деца със съпруга си A$AP Rocky – РЗА Ателстън (3 г.), Райът Роуз (2 г.) и дъщеря им Роки Айриш, родена през септември 2025 г., публикува кадри, на които се вижда как плува в морето с бременно коремче и се наслаждава на кокосова напитка. Сред снимките има и сладък момент, в който Райът похапва свежи плодове.

„Поздравления на Барбадос, МОЯТ ДОМ, за 59 години независимост и четири години като република“, написа Риана. Тя поздрави и новоизбрания президент Джефри Бостик, както и премиера Миа Мотли, като подчерта силната си връзка с родината.

Родена в Сейнт Майкъл, Риана неизменно подчертава барбадоските си корени и в музиката, и в обществената си дейност. През годините тя многократно се е завръщала на острова и като артист, и като официален посланик, работейки за популяризирането и развитието на Барбадос.

Публикацията идва три месеца след раждането на третото ѝ дете. Името Айриш е отдаване на почит към наследството на покойния ѝ баща Роналд Фенти, който имал африкански, ирландски, английски и шотландски корени.

Риана и A$AP Rocky, близки приятели повече от десетилетие, започват връзката си през 2020 г. Две години по-късно посрещат първия си син РЗА, а през 2023 г. идва и вторият им син Райът. Третата бременност на певицата бе обявена публично на Мет Гала през май 2025 г. По-рано тази година A$AP сподели, че силно се надява на дъщеря, тъй като „този път всичко е различно“.