Крал Чарлз III отне и последната титла на брат си Андрю

2 Декември, 2025 15:59 1 030 9

Името на Андрю ще бъде заличено от най-престижния орден във Великобритания

Крал Чарлз III отне и последната титла на брат си Андрю - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю Маунтбатън-Уиндзор от последните му кралски отличия, с което поредица от официални санкции срещу опозорения член на кралското семейство продължава. Решението бе публикувано в официалния държавен вестник The Gazette.

Според документа монархът е разпоредил отмяна на назначението на принц Андрю като Рицар-компаньон на най-престижния Орден на жартиерата, присъден му през 2006 г. Името му ще бъде заличено от регистъра на ордена. Лишаването обхваща и званието „Рицар на Големия кръст на Кралския Викториански орден“.

Мярката е част от по-широко отстраняване на Андрю от публичните функции на монархията. През октомври той беше официално лишен от титлата „принц“, както и от всички аристократични звания — херцог на Йорк, ерл на Инвернес, барон Килилей. Премахнато беше и правото му да използва обръщението „Негово кралско височество“. В същия период Андрю бе принуден да напусне резиденцията Royal Lodge, където живееше по дългосрочен договор за наем.

Бъкингамският дворец обяви, че решението за санкциите е „необходимо“, въпреки че принцът продължава да отрича обвиненията срещу него, и подчерта, че съпричастността на кралското семейство остава на страната на жертвите на злоупотреби.

Андрю ще бъде преместен в друго частно жилище на имота Сандрингам. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която също губи титлата си „херцогиня на Йорк“, подготвя отделни жилищни планове. Техните дъщери — принцеса Беатрис и принцеса Юджийн — запазват титлите си.

Скандалите около Андрю датират от 2014 г., когато Вирджиния Джуфре го посочи в документи по делото срещу Гилейн Максуел като участник в сексуална експлоатация на малолетни, организирана от Джефри Епстийн. През 2021 г. тя заведе гражданско дело в Ню Йорк с обвинения за сексуално насилие. Андрю категорично отрече твърденията, но година по-късно постигна извънсъдебно споразумение, без признание за вина.

Последните действия срещу него идват в момент, когато излезе посмъртният мемоар на Джуфре — „Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“, който отново фокусира общественото внимание върху скандала.


