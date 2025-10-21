Новини
Дани Петканов и Глория вече мислят за сватба

21 Октомври, 2025 09:43

Не ми пречи, че сме заедно отскоро. Очаквам подходящия момент", откровено призна подкастърът

Дани Петканов и Глория вече мислят за сватба - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След като връзката на инфлуенсърите Дани Петканов и Глория Петкова вече не е тайна за никого, Лудият репортер разкри, че е готов за още по-сериозна стъпка във взаимоотношенията им, пише dir.bg.

"С Глория мислим за сватба. Не ми пречи, че сме заедно отскоро. Очаквам подходящия момент", откровено призна подкастърът пред "България днес".

Отношенията между двамата се развили бързо и те заживели заедно буквално от първия ден на връзката си.

Глория също не крие, че е много щастлива с любимия си, който "ме носи на ръце. Обсипва ме с подаръци. Чувствам се много специална", признава DJ-ката. Въпреки това тя е малко по-предпазлива по темата за сватба.

"Идеята е прекрасна, но нека наистина да оставим реализацията на близкото бъдеще. Двамата сме млади, трябва да проверим здравината на връзката си, за никъде не бързаме. Освен това и двамата имаме деца, за които полагаме грижи. И от тях също зависи кога ще бъде сватбата", споделя Glow.


