Мирела от "Игри на волята" и "Traitors: Игра на предатели" с горещо ВИДЕО

Бившата участничка от „Игри на волята“ Мирела Илиева отново вдигна градуса в социалните мрежи! Новото ѝ видео показва секси танц, заснет в професионално студио, а кадрите в черно-бяло буквално взривиха феновете, пише marica.bg.

Мирела се движи съблазнително по пода, демонстрирайки завидна гъвкавост и перфектна форма. Тя впечатлява с елегантност, сила и женственост, съчетавайки артистичност и страст в едно.

Коментарите под видеото валят като лавина – емотикони с огън, възхищение и суперлативи заливат публикацията ѝ. Последователите я наричат въплъщение на грация и сексапил, а други определят танца ѝ като „изкуство в движение“.

Не липсват и поздравления от риалити звезди и фитнес треньори, които възхваляват формата ѝ и увереността, с която се изразява чрез танца.

Според запознати, видеото е част от нов артистичен проект, с който Мирела иска да покаже различните страни на женствеността – от силата и независимостта до уязвимата чувственост.