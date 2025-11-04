Новини
Мирела от "Игри на волята" и "Traitors: Игра на предатели" с горещо ВИДЕО

4 Ноември, 2025 09:15 852 8

Видеото е част от нов артистичен проект

Мирела от "Игри на волята" и "Traitors: Игра на предатели" с горещо ВИДЕО - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата участничка от „Игри на волята“ Мирела Илиева отново вдигна градуса в социалните мрежи! Новото ѝ видео показва секси танц, заснет в професионално студио, а кадрите в черно-бяло буквално взривиха феновете, пише marica.bg.

Мирела се движи съблазнително по пода, демонстрирайки завидна гъвкавост и перфектна форма. Тя впечатлява с елегантност, сила и женственост, съчетавайки артистичност и страст в едно.


Коментарите под видеото валят като лавина – емотикони с огън, възхищение и суперлативи заливат публикацията ѝ. Последователите я наричат въплъщение на грация и сексапил, а други определят танца ѝ като „изкуство в движение“.

Не липсват и поздравления от риалити звезди и фитнес треньори, които възхваляват формата ѝ и увереността, с която се изразява чрез танца.

Според запознати, видеото е част от нов артистичен проект, с който Мирела иска да покаже различните страни на женствеността – от силата и независимостта до уязвимата чувственост.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Освалдо Риос

    4 4 Отговор
    Малко са й къси крачката. Трябва да са й 1.5м за да хване ефект, сега все едно гледам Канкан в изпълнение на кокошки.

    Коментиран от #8

    09:18 04.11.2025

  • 3 Алфа Bълкът

    3 0 Отговор
    За първи път я чувам, а видеото е далеч от горещо.

    09:21 04.11.2025

  • 4 Шекспир

    5 3 Отговор
    Невероятна мадама, следя я с интерес, страшна красавица и чаровница.
    Целувки по това страшно ду пе.

    09:21 04.11.2025

  • 5 Австрийски художник

    5 2 Отговор
    ох на чичо палавницата. Ей така ще ми се гърчиш на яух

    09:22 04.11.2025

  • 6 ЗиС 5

    1 0 Отговор
    Мирелче,защо си си сложила часовничето на гушката,пиленце сладичко? Защо не ти е на ръчичката?

    09:29 04.11.2025

  • 7 Пич

    3 0 Отговор
    Всяка куха лейка няма повече мозък от това , да се съблече , и да го нарече артистичен проект ! То така ще излезе , че аз освен актриси , други не съм авал !!!

    09:34 04.11.2025

