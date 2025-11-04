Мирела от "Игри на волята" и "Traitors: Игра на предатели" с горещо ВИДЕО

Бившата участничка от „Игри на волята“ Мирела Илиева отново вдигна градуса в социалните мрежи! Новото ѝ видео показва секси танц, заснет в професионално студио, а кадрите в черно-бяло буквално взривиха феновете, пише marica.bg.
Мирела се движи съблазнително по пода, демонстрирайки завидна гъвкавост и перфектна форма. Тя впечатлява с елегантност, сила и женственост, съчетавайки артистичност и страст в едно.
Коментарите под видеото валят като лавина – емотикони с огън, възхищение и суперлативи заливат публикацията ѝ. Последователите я наричат въплъщение на грация и сексапил, а други определят танца ѝ като „изкуство в движение“.
Не липсват и поздравления от риалити звезди и фитнес треньори, които възхваляват формата ѝ и увереността, с която се изразява чрез танца.
Според запознати, видеото е част от нов артистичен проект, с който Мирела иска да покаже различните страни на женствеността – от силата и независимостта до уязвимата чувственост.
2 Освалдо Риос
Коментиран от #8
09:18 04.11.2025
3 Алфа Bълкът
09:21 04.11.2025
4 Шекспир
Целувки по това страшно ду пе.
09:21 04.11.2025
5 Австрийски художник
09:22 04.11.2025
6 ЗиС 5
09:29 04.11.2025
7 Пич
09:34 04.11.2025
