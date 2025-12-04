Драматичен обрат в “Игри на волята” елиминира и последната жена в шоуто

Стратегът Алекс отбеляза поредна победа в екстремното риалити “Игри на волята” и елиминира двама от своите съперници - последната жена в шоуто Радостина и фаворита за финал Траян в зрелищен сблъсък. Междувременно, в битката за имунитет, приключенецът Калин записа впечатляващ успех и се превърна в първия полуфиналист в голямата игра.
Елиминационното съревнование протече изключително динамично. Тенисистът Траян поведе от самото начало, докато второто място се разменяше между неговите опоненти. Натрупаната преднина му позволи да стигне до логическата задача преди своите съперници. Именно там стратегът Алекс се справи по-бързо и постигна изненадващ обрат в последните секунди на битката. За триумфа си той получи цялото богатство на Радостина от 300 златни гроша.
Вълненията на Арената в Дивия север продължиха и със следващия сблъсък за неприкосновеност между петимата останали финалисти. В изпитание на търпението и баланса лъчезарният Калин успя да издържи най-дълго от всички воини, което му донесе имунитет за предстоящия съвет и сигурно място в следващата фаза на надпреварата.
Приключенията на финалистите продължават днес със следващата елиминационна битка, след която ще станат ясни и четиримата участници в полуфиналите.
1 Гост
11:32 04.12.2025
2 Пич
11:33 04.12.2025
3 Гост
Коментиран от #11
11:37 04.12.2025
4 село Говнягово
Коментиран от #6
11:50 04.12.2025
5 честен ционист
Коментиран от #8
11:52 04.12.2025
6 честен ционист
До коментар #4 от "село Говнягово":Този е най-големия лицемер. Той с всеки беше в коалиция, само да избута по-напред. Канадецът ще му види сметката в другата игра. Заграби грошовете на девойката и не му мигна окото. Мислил да пусне на селянчето Траян победата, ама изгубил желание накрая.
Коментиран от #7, #9, #10
11:55 04.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ганчо
До коментар #5 от "честен ционист":И само факта че гледаш това предаване, ясно говори колко ти е капацитета.
11:59 04.12.2025
9 КАНАДЕЦА( ЖЕНЧОТО) Е НАЙ ГОЛЯМОТО
До коментар #6 от "честен ционист":Топач, лизачигавно
11:59 04.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Грозев е еничарин
Коментиран от #13
12:08 04.12.2025
13 ОСТАНА ОЩЕИНАКОРВА
До коментар #12 от "Грозев е еничарин":МИРУЖЕНЧУТУ....
12:20 04.12.2025
14 Кефффф
12:21 04.12.2025