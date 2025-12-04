Новини
Драматичен обрат в “Игри на волята” елиминира и последната жена в шоуто

4 Декември, 2025 11:30 716 14

Фаворитът Траян и последната жена Радостина отпаднаха от "Игри на волята"

Драматичен обрат в “Игри на волята” елиминира и последната жена в шоуто - 1
Снимки: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стратегът Алекс отбеляза поредна победа в екстремното риалити “Игри на волята” и елиминира двама от своите съперници - последната жена в шоуто Радостина и фаворита за финал Траян в зрелищен сблъсък. Междувременно, в битката за имунитет, приключенецът Калин записа впечатляващ успех и се превърна в първия полуфиналист в голямата игра.

Елиминационното съревнование протече изключително динамично. Тенисистът Траян поведе от самото начало, докато второто място се разменяше между неговите опоненти. Натрупаната преднина му позволи да стигне до логическата задача преди своите съперници. Именно там стратегът Алекс се справи по-бързо и постигна изненадващ обрат в последните секунди на битката. За триумфа си той получи цялото богатство на Радостина от 300 златни гроша.

Вълненията на Арената в Дивия север продължиха и със следващия сблъсък за неприкосновеност между петимата останали финалисти. В изпитание на търпението и баланса лъчезарният Калин успя да издържи най-дълго от всички воини, което му донесе имунитет за предстоящия съвет и сигурно място в следващата фаза на надпреварата.

Приключенията на финалистите продължават днес със следващата елиминационна битка, след която ще станат ясни и четиримата участници в полуфиналите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 1 Отговор
    Последната жена останала е Мира.

    11:32 04.12.2025

  • 2 Пич

    5 7 Отговор
    Тези постигнаха пълна демокрация !!! Успяха да изгонят всички жени , и сега никой няма да им пречи на секса !!! Истински европейци - Урсуло , виж ги , ма !!!

    11:33 04.12.2025

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Нам на блатото не можаха да отслабнат щото никой не ги снимаше, чак на изолатора отслабнаха Пекин и Радка.

    Коментиран от #11

    11:37 04.12.2025

  • 4 село Говнягово

    7 2 Отговор
    Много подло играеха жените, евала на Алекс, че им каза истината

    Коментиран от #6

    11:50 04.12.2025

  • 5 честен ционист

    1 14 Отговор
    Повдига ми се от чичката. Този нахален гастърбайтер от Щатско, се е върнал да вземе хляба на младите Ганчо. Щял да се бори до края на предаването, ама пуска някакви захаросани американски притчи, как да се давало път на младите. Оставам на страна нелепите му опити да вмъква реплики на развален английски език в коментарите на предаването.

    Коментиран от #8

    11:52 04.12.2025

  • 6 честен ционист

    0 12 Отговор

    До коментар #4 от "село Говнягово":

    Този е най-големия лицемер. Той с всеки беше в коалиция, само да избута по-напред. Канадецът ще му види сметката в другата игра. Заграби грошовете на девойката и не му мигна окото. Мислил да пусне на селянчето Траян победата, ама изгубил желание накрая.

    Коментиран от #7, #9, #10

    11:55 04.12.2025

  • 8 Ганчо

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И само факта че гледаш това предаване, ясно говори колко ти е капацитета.

    11:59 04.12.2025

  • 9 КАНАДЕЦА( ЖЕНЧОТО) Е НАЙ ГОЛЯМОТО

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Топач, лизачигавно

    11:59 04.12.2025

  • 12 Грозев е еничарин

    1 0 Отговор
    Супер и последната про ситутка беше елиминирана,сега вече ще почне истинското състезание !

    Коментиран от #13

    12:08 04.12.2025

  • 13 ОСТАНА ОЩЕИНАКОРВА

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Грозев е еничарин":

    МИРУЖЕНЧУТУ....

    12:20 04.12.2025

  • 14 Кефффф

    0 0 Отговор
    Пъпката е чао ха ха ха ха

    12:21 04.12.2025