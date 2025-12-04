Новини
Любопитно »
Бащата на Меган Маркъл е в болница след спешна животоспасяваща операция

Бащата на Меган Маркъл е в болница след спешна животоспасяваща операция

4 Декември, 2025 13:31 448 4

  • баща-
  • меган маркъл-
  • томас маркъл-младши-
  • томас маркъл-
  • хоспитализация-
  • болница

Томас Маркъл е в интензивното отделение на болница във Филипините

Бащата на Меган Маркъл е в болница след спешна животоспасяваща операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бащата на Меган Маркъл е приет в интензивно отделение във Филипините поради тежко влошаване на здравето. 81-годишният Томас Маркъл, който от години не поддържа контакт с дъщеря си и принц Хари, е бил хоспитализиран по спешност във вторник, а в сряда лекарски екип е извършил тричасова животоспасяваща операция. Той остава в критично състояние и според семейството му предстои втора процедура за отстраняване на опасен кръвен съсирек, съобщават Page Six и други американски медии.

Синът на Маркъл – Томас Маркъл-младши, разказва, че първоначално баща му е бил приет в местна болница близо до дома им във Филипините, но след обстойни изследвания лекарите са предупредили, че животът му е в непосредствена опасност. Пациентът е транспортиран с линейка и включени сирени до по-голямо лечебно заведение в Манила, където е опериран незабавно. „Бих помолил всички по света да мислят за него“, заяви Маркъл-младши, подчертавайки, че ситуацията е изключително деликатна.

Бащата на Меган Маркъл е в болница след спешна животоспасяваща операция

Дъщерята на Томас – Саманта Маркъл, също коментира, че натрупаното напрежение и публичните конфликти през последните години са оказали допълнително влияние върху здравето на баща ѝ. „Той е силен мъж, но е преживял много. Моля се да бъде достатъчно силен, за да преодолее и това“, казва тя пред медиите в САЩ.

Здравословните проблеми на Томас Маркъл продължават от години. Той преживя два инфаркта малко преди сватбата на Меган и принц Хари през 2018 г., което му попречи да присъства на церемонията в Уиндзор. След това отношенията между него и херцогинята на Съсекс се влошиха допълнително след серия публични изяви и интервюта от негова страна, които доведоха до продължителен семеен разрив.

Към момента няма официален коментар от Меган Маркъл или принц Хари относно състоянието на Томас Маркъл, но международните медии отбелязват, че новината идва в период на засилен интерес към семейните отношения на херцозите на Съсекс след последните им медийни проекти и участия. Състоянието на Томас Маркъл остава под строго лекарско наблюдение, а близките му очакват развитието през следващите дни да бъде решаващо.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъъъпи миссирки

    3 0 Отговор
    аре стига бе това новина ли е, само спамите. Кво ни боли алооооо

    13:33 04.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Дано се оправи човека.

    13:34 04.12.2025

  • 3 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Горрилолюбците не ни интересуват. В зооппарка се ходи за зажавление. Не за раз множаване

    13:50 04.12.2025

  • 4 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Па кво ма боли тура къде е на траа баща и??????

    14:04 04.12.2025