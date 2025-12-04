Бащата на Меган Маркъл е в болница след спешна животоспасяваща операция

Бащата на Меган Маркъл е приет в интензивно отделение във Филипините поради тежко влошаване на здравето. 81-годишният Томас Маркъл, който от години не поддържа контакт с дъщеря си и принц Хари, е бил хоспитализиран по спешност във вторник, а в сряда лекарски екип е извършил тричасова животоспасяваща операция. Той остава в критично състояние и според семейството му предстои втора процедура за отстраняване на опасен кръвен съсирек, съобщават Page Six и други американски медии.

Синът на Маркъл – Томас Маркъл-младши, разказва, че първоначално баща му е бил приет в местна болница близо до дома им във Филипините, но след обстойни изследвания лекарите са предупредили, че животът му е в непосредствена опасност. Пациентът е транспортиран с линейка и включени сирени до по-голямо лечебно заведение в Манила, където е опериран незабавно. „Бих помолил всички по света да мислят за него“, заяви Маркъл-младши, подчертавайки, че ситуацията е изключително деликатна.

Дъщерята на Томас – Саманта Маркъл, също коментира, че натрупаното напрежение и публичните конфликти през последните години са оказали допълнително влияние върху здравето на баща ѝ. „Той е силен мъж, но е преживял много. Моля се да бъде достатъчно силен, за да преодолее и това“, казва тя пред медиите в САЩ.

Здравословните проблеми на Томас Маркъл продължават от години. Той преживя два инфаркта малко преди сватбата на Меган и принц Хари през 2018 г., което му попречи да присъства на церемонията в Уиндзор. След това отношенията между него и херцогинята на Съсекс се влошиха допълнително след серия публични изяви и интервюта от негова страна, които доведоха до продължителен семеен разрив.

Към момента няма официален коментар от Меган Маркъл или принц Хари относно състоянието на Томас Маркъл, но международните медии отбелязват, че новината идва в период на засилен интерес към семейните отношения на херцозите на Съсекс след последните им медийни проекти и участия. Състоянието на Томас Маркъл остава под строго лекарско наблюдение, а близките му очакват развитието през следващите дни да бъде решаващо.