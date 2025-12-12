Новини
Клои Кардашиян налетя на секси учител в Инстаграм (ВИДЕО)

12 Декември, 2025 15:31 535 2

Риалити звезда се опита да сваля известен в мрежата учител

Клои Кардашиян налетя на секси учител в Инстаграм (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Риалити звездата Клои Кардашиян предизвика вълна от реакции в социалните мрежи след закачлива свалка с американския гимназиален учител Джейкъб Майърс-Норис в Instagram.

Миналата седмица Майърс-Норис публикува видео, в което споделя лични факти за себе си – че обича да готви, има италиански корени, той е бивш колежански спортист и притежава бакалавърска и магистърска степен. Клипът беше придружен от надпис: „Някъде там има жена, която ще ме попита как е минал учебният ми ден“.

Публикация, споделена от Jacob Myers-Norys (@yacobmyers)

41-годишната съоснователка на марката Good American се включи в коментарите с въпроса: „Как мина денят ти?“. Учителят ѝ отговори: „Сега е страхотен. А твоят как беше?“, на което Кардашиян отвърна: „Моят също е страхотен“.

Разговорът, който бързо привлече вниманието на последователите ѝ, продължи с покана от страна на Майърс-Норис Клои Кардашиян да провери личните си съобщения. Коментарите под публикацията се изпълниха с насърчителни реакции от фенове, които приветстваха флирта между риалити звездата и учителя. В дискусията се включи и дългогодишната ѝ приятелка Малика Хак, която определи Клои Кардашиян като „изключително мила“. По-късно учителят публикува ново видео, в което "стреля директно" и кани Клои да се свърже с него, за да се видят през зимната ваканция.

Публикация, споделена от Viral Pop (@viralpopculture)

Клои Кардашиян е необвързана от края на 2021 г., когато окончателно приключи връзката си с баскетболиста Тристан Томпсън. Двамата имат две деца. В интервю за Us Weekly през април тя заяви, че е решила да остане без интимни отношения, докато не срещне „правилния човек“, като подчерта, че приоритетът ѝ в момента са децата и семейството.

В същото интервю Кардашиян с усмивка призна, че би направила изключение от решението си единствено за известния фризьор на знаменитости Крис Апълтън.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А стига бе

    1 0 Отговор
    А моето 💩- но днес налетя на един клоинеф 🤷‍♂️

    15:34 12.12.2025

  • 2 щамов работник

    4 0 Отговор
    Пичът да взима Клои и да се срещнат в неговите покои. И после да се оженят,да имат среща в леглото ,и да последва раждането на дечица. Ето,казах го!

    15:40 12.12.2025