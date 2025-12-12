Клои Кардашиян налетя на секси учител в Инстаграм (ВИДЕО)

Риалити звездата Клои Кардашиян предизвика вълна от реакции в социалните мрежи след закачлива свалка с американския гимназиален учител Джейкъб Майърс-Норис в Instagram.

Миналата седмица Майърс-Норис публикува видео, в което споделя лични факти за себе си – че обича да готви, има италиански корени, той е бивш колежански спортист и притежава бакалавърска и магистърска степен. Клипът беше придружен от надпис: „Някъде там има жена, която ще ме попита как е минал учебният ми ден“.

41-годишната съоснователка на марката Good American се включи в коментарите с въпроса: „Как мина денят ти?“. Учителят ѝ отговори: „Сега е страхотен. А твоят как беше?“, на което Кардашиян отвърна: „Моят също е страхотен“.

Разговорът, който бързо привлече вниманието на последователите ѝ, продължи с покана от страна на Майърс-Норис Клои Кардашиян да провери личните си съобщения. Коментарите под публикацията се изпълниха с насърчителни реакции от фенове, които приветстваха флирта между риалити звездата и учителя. В дискусията се включи и дългогодишната ѝ приятелка Малика Хак, която определи Клои Кардашиян като „изключително мила“. По-късно учителят публикува ново видео, в което "стреля директно" и кани Клои да се свърже с него, за да се видят през зимната ваканция.

Клои Кардашиян е необвързана от края на 2021 г., когато окончателно приключи връзката си с баскетболиста Тристан Томпсън. Двамата имат две деца. В интервю за Us Weekly през април тя заяви, че е решила да остане без интимни отношения, докато не срещне „правилния човек“, като подчерта, че приоритетът ѝ в момента са децата и семейството.

В същото интервю Кардашиян с усмивка призна, че би направила изключение от решението си единствено за известния фризьор на знаменитости Крис Апълтън.