Как се променя тялото ни, когато консумираме редовно сушени сини сливи

През зимните месеци сушените плодове неизменно присъстват по-често на трапезата ни, а сред най-популярните избори са сушените сини сливи. Най-често ги свързваме с доброто храносмилане, но техните здравословни качества далеч надхвърлят това едно-единствено предимство, пише Lifestyle.bg.

Ползи за сърдечно-съдовата система

Едно от най-съществените предимства на сушените сини сливи е положителното им влияние върху здравето на сърцето. Редовната им консумация подпомага поддържането на добри нива на холестерола, като същевременно намалява възпалителните процеси и оксидативния стрес в организма. Последният възниква, когато липсват достатъчно антиоксиданти, които да неутрализират свободните радикали и да предпазят клетките.

Според изследване от 2021 г. ежедневният прием на между 50 и 100 грама сушени сини сливи може осезаемо да понижи риска от сърдечни заболявания. Един от авторите на проучването – д-р Ширин Хушманд, посочва, че наблюдаваното намаляване на холестерола и възпалителните маркери вероятно се дължи именно на високото съдържание на антиоксиданти в плодовете.

Сушени или пресни – кой вариант е по-добър?

Към момента няма достатъчно научни данни, които категорично да определят дали сушените сини сливи превъзхождат пресните по полезни свойства или обратното. Известно е обаче, че процесът на сушене не само удължава срока им на съхранение, но в някои случаи дори подобрява част от хранителните им характеристики.

За да получим същите ползи от пресни сливи, каквито дават сушените, е необходимо да консумираме по-голямо количество. И двата вида плодове имат благоприятен ефект върху организма, но за разлика от тях сокът от сливи не се счита за толкова препоръчителен. Причината е, че целите плодове съдържат повече фибри, засищат по-добре и обикновено имат по-ниска калоричност, както отбелязва и изданието Verywell Health.