„Странни неща“ - как сериалът се превърна в световен феномен

7 Декември, 2025 10:22 645 2

  • странни неща-
  • сериал-
  • феномен

Премиерата на шоуто е през лятото на 2016 г., а то бързо се превръща в културен феномен.

„Странни неща“ - как сериалът се превърна в световен феномен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Сериалът „Странни неща“ е вдъхновен от естетиката на 80-те години, творчеството на Стивън Спилбърг и ужасите на Стивън Кинг, сподели кинокритикът Зорница „Зузи“ Аспарухова в предаването „Сториборд“ на радио Фокус.

Премиерата на шоуто е през лятото на 2016 г., а то бързо се превръща в културен феномен. Историята следва група младежи, изправени срещу непобедимо зло, като сюжетът черпи вдъхновение от емблематичния роман на Кинг „То“. Концепцията е на братята Мат и Рос Дъфър, а първите два сезона съчетават комерсиалност, артистичност и визуална естетика на 80-те години.

Първи и втори сезон – стабилна формула

Вторият сезон излиза година след първия и следва същата концепция. Според Аспарухова, сериалът вдъхновява с разширяване на света, в който се развива действието, и с теми като порастването, любовта, приятелството и майчината обич. „Братята Дъфър държат темпо и ритъм, знаят какво правят. Проблемът при такива сериали обикновено идва с трети сезон“, отбелязва тя.

Трети сезон – спорна част

Зузи смята третия сезон за разочароващ. „Драматургично нарушава структурата на предишните сезони. Герои вече са пораснали, липсва наивността на малкия човек, изправен срещу голямото зло. Това е „coming of age“ период, който не се получи добре“, коментира тя.

Водещият Благой Д. Иванов добавя, че проблем е и съвременната визия на героите, която нарушава атмосферата на 80-те, а сюжетната линия с руснаците граничи с пародия.

Четвърти сезон – рестарт и ясна концепция

След тригодишно прекъсване четвъртият сезон връща динамиката и концентрацията на историята. „Светът на „Странни неща“ започва да има ясна концепция за доброто и злото, което зрителите могат да идентифицират и да се страхуват от него. Трети сезон сякаш никога не се е случвал“, обяснява Аспарухова.

Иванов добавя, че до четвърти сезон в сериала е липсвала митология – с въвеждането на Векна/Хенри се създава „гравитация“ около злото, с препратки към класическите хорър икони Пинхед и Фреди Крюгер.

Пети сезон – кулминация и финал

Според Аспарухова, петият сезон демонстрира ясно осъзнаване на културния феномен, който сериалът представлява. Сезонът е разделен на три големи части, като всеки епизод продължава около час и половина. Първите четири епизода следват сюжетната линия от четвърти сезон, с паралелно съществуване на нормалния свят и Долната земя.

Последните три епизода ще се появят на 25 декември, а финалният епизод, който би трябвало да постави категоричен край на сериала, се очаква на 31 декември.

Източник: Фокус


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ройтерс

    1 2 Отговор
    ".... сюжетната линия с руснаците граничи с пародия....."
    .... Ископали руснаците, рийш, скришна лаборатория под мол, насред щата Илинойс... :))

    10:38 07.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Сефте чувам за тая тъпня.

    11:21 07.12.2025