Принцеса Кейт присъства на службата за Деня на примирието ВИДЕО

Принцеса Кейт Мидълтън присъства на службата за Деня на примирието, съобщава People.

Церемонията се проведе в Националния мемориален дендрариум в Стафордшир. Принцесата на Уелс носеше черна рокля-палато от Катрин Уокър и шапка с широка периферия от Джейн Тейлър.

Кейт Мидълтън се срещна и разговаря с ветерани, присъстващи на службата.

Преди това Radar Online, позовавайки се на вътрешен източник, съобщи, че Кейт Мидълтън е започнала бързо да отслабва поради рецидив на рак.

Миналата седмица Кейт Мидълтън се появи на Световната купа по ръгби за жени. Принцесата на Уелс се появи с по-тъмна коса, отколкото имаше няколко дни по-рано. Съпругата на принц Уилям прибра кичурите си назад и носеше кафяви сенки за очи и розово червило.

Тя бе избрала тъмен туидов блейзър Ralph Lauren, бяла блуза с волани и черни панталони за спортното събитие. Дамата допълни визията си със златни бижута.