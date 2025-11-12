Новини
Принцеса Кейт присъства на службата за Деня на примирието ВИДЕО

Принцеса Кейт присъства на службата за Деня на примирието ВИДЕО

12 Ноември, 2025 09:27, обновена 12 Ноември, 2025 09:31 393 3

  • кейт мидълтън-
  • великобритания-
  • ден на примирието

Церемонията се проведе в Националния мемориален дендрариум в Стафордшир

Принцеса Кейт присъства на службата за Деня на примирието ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Принцеса Кейт Мидълтън присъства на службата за Деня на примирието, съобщава People.

Церемонията се проведе в Националния мемориален дендрариум в Стафордшир. Принцесата на Уелс носеше черна рокля-палато от Катрин Уокър и шапка с широка периферия от Джейн Тейлър.

Кейт Мидълтън се срещна и разговаря с ветерани, присъстващи на службата.

Преди това Radar Online, позовавайки се на вътрешен източник, съобщи, че Кейт Мидълтън е започнала бързо да отслабва поради рецидив на рак.

Миналата седмица Кейт Мидълтън се появи на Световната купа по ръгби за жени. Принцесата на Уелс се появи с по-тъмна коса, отколкото имаше няколко дни по-рано. Съпругата на принц Уилям прибра кичурите си назад и носеше кафяви сенки за очи и розово червило.

Тя бе избрала тъмен туидов блейзър Ralph Lauren, бяла блуза с волани и черни панталони за спортното събитие. Дамата допълни визията си със златни бижута.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Остаряла

    1 1 Отговор
    и погрозняла.

    09:34 12.11.2025

  • 2 муцунка

    1 0 Отговор
    Е,и какво от това?

    09:42 12.11.2025

  • 3 сбруя

    0 0 Отговор
    Какво е дендрариум?

    09:43 12.11.2025