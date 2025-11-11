Принц Уилям сподели как са казали на децата си за диагнозата на Кейт Мидълтън

Принц Уилям призна, че разговорите с децата му за заболяването на съпругата му Кейт Мидълтън са били „деликатен баланс“, изискващ внимание и преценка във всеки момент.

В интервю за бразилския телевизионен водещ Лучано Хък, дадено по време на посещението на престолонаследника в рамките на инициативата Earthshot Prize Awards, херцогът на Кеймбридж определи процеса като „предизвикателен и дълбоко личен“.

„Смятам, че начинът, по който човек се справя с подобни ситуации, е изключително индивидуален и зависи от конкретния момент“, каза принцът в интервю, публикувано през уикенда в социалните мрежи. Той добави, че заедно със съпругата си са решили да бъдат по-открити с трите си деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

„Това има своите предимства и своите рискове,“ посочи принц Уилям. „Понякога имаш чувството, че споделяш повече, отколкото трябва, но в повечето случаи, ако криеш нещата от децата, това поражда още повече въпроси. А когато няма отговори, тревогата се увеличава.“

По думите му той и съпругата му са се опитали да бъдат напълно откровени с децата по всички въпроси – както добрите, така и трудните новини, за да намалят чувството на несигурност и страх у тях. „Винаги е въпрос на баланс – всеки родител го знае. Колко да кажеш, какво да кажеш и кога да го направиш. Няма наръчник за това. Разчиташ на инстинкта си“, допълни принцът.

Кейт Мидълтън разкри публично диагнозата си през март 2024 г., два месеца след като бе хоспитализирана за коремна операция и временно се оттегли от кралските си задължения. Тогава тя обясни, че е съобщила новината на децата си „по подходящ и спокоен начин“, уверявайки ги, че „се чувства добре и се възстановява с всеки изминал ден, съсредоточена върху нещата, които ѝ помагат да се излекува – физически, психически и духовно“.

Принцесата на Уелс уточни, че е отложила обявяването на диагнозата си, за да може семейството първо „да осмисли и приеме“ новината в личен план.

През септември 2024 г. Кейт Мидълтън приключи тежкия курс на лечение, описан от нея като „изключително труден“. През януари следващата година тя съобщи, че е в ремисия и остава „фокусирана върху пълното възстановяване“, докато се адаптира към своето „ново ежедневие“.