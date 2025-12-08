Новини
Орлин Горанов падна на колене пред Софи Маринова

Орлин Горанов падна на колене пред Софи Маринова

8 Декември, 2025

Публиката дълго ще помни този миг на уважение и признание към легендата

Орлин Горанов падна на колене пред Софи Маринова - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-незабравимият момент от юбилейния концерт на Софи Маринова безспорно беше появата на Орлин Горанов.

По време на дуета им „Светът е за двама“, той падна на колене пред Софи и ѝ целуна ръка – жест, който разтърси цялата зала и предизвика бурни аплодисменти. Публиката дълго ще помни този миг на уважение и признание към легендата, която на 5 декември навърши 50 години.

Концертът, част от четирите обявени дати за юбилея на Софка, бе изпълнен с изненади емоции и приятелско присъствие на най-близките ѝ колеги. Софи беше в прекрасно настроение и не пропусна да се пошегува със себе си:

„Ох, забравям да пея… Стоя и се наслаждавам на страхотния балет на оркестъра „Ку-ку бенд“ и разбира се, на вас – публиката . Залата избухна в смях и още по-голяма любов към изпълнителката, пише „България Днес“.

Сред първите, които излязоха на сцената за дует беше Иван Динев-Устата. Той внесе много настроение и колорит, но истински трогна публиката с думите:

„Софи, ти не си певица. Ти си сърце, което пее. Пожелавам ти да пееш по-дълго и от Лили Иванова“.


  • 7 1488

    22 2 Отговор
    той и пред стрептогард падна
    за пари

    08:51 08.12.2025

  • 8 АнтиЧалга

    26 4 Отговор
    Това е дъното!
    БГ музиката на колене пред чалгапростащината!
    Честита демокрация и еврогейценности!

    Коментиран от #11

    08:55 08.12.2025

  • 11 Горелката

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "АнтиЧалга":

    Няма нищо общо с БГ музиката
    Лежи на стари спомени!
    Една песен а дует не те прави еталон на българската естрада

    09:01 08.12.2025

  • 14 Той е галантен

    1 6 Отговор
    И с добро чувство за хумор.

    09:03 08.12.2025

  • 15 Мишо

    11 1 Отговор
    Орльо,Орльоо!

    09:03 08.12.2025

  • 16 ИВАН

    8 2 Отговор
    Демокрация=ман.ализация.

    09:04 08.12.2025

  • 17 Миньоро

    16 1 Отговор
    От това по-надолу няма накъде. Естрадата клекна пред чалгата.

    09:06 08.12.2025

  • 18 Аз съм

    14 1 Отговор
    От "Ромско включване" към "Български падеж"! И вината си е наша, на българите. Може би са прави жителите на РСМ, наричайки ни татари и цигани. 25 г години BTB и Шоуто на Слави в най-гледаемото време имат голям принос за падежа.

    Коментиран от #20

    09:06 08.12.2025

  • 22 сега с тоника св да изпее песен ха ха

    10 0 Отговор
    резила не е само в политиката вижда се и на сцената

    09:11 08.12.2025

  • 26 Йес

    12 1 Отговор
    Орлин Горанов като човек е същинско мекотело.

    09:19 08.12.2025

  • 33 Не го

    6 0 Отговор
    харесвам, много е лигав, голям нагаждач.

    09:38 08.12.2025

