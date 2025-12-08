Дара разкри как се бори с желанието за цигари

Певицата Дара не спира да търси начини да става все по-добра – не само на сцената, но и в личния си живот. След като окончателно отказа цигарите, изпълнителката признава, че битката с никотиновия глад е истинско предизвикателство, но вече е открила своя най-работещ спасителен план: спорт и движение.

Дара разкри, че тренировките са се превърнали в нейния „таен коз“, когато нервите започнат да я дърпат отново към цигарите.

Вместо да посяга към лошите навици - пушене, шоколад или чипс, тя избира да се движи, за да разсее мозъка си. И то не какво да е, а редовни, дисциплинирани сесии, които я държат далеч от изкушенията.

"Когато някой е по този път и изпитва трудности, мислейки ту за цигара, ту за шоколад или чипс, това е един от най-добрите начини да рестартирате мислите си. Движението стимулира естественото производство на допамин, което е много по-устойчиво и здравословно от краткотрайните пикове, причинени от никотин, захар или други лесни заместители", съветва последователите си Дара.

Според нея тялото и психиката работят в пълен синхрон – достатъчно е да вложиш енергия в спорта, за да получиш обратно ясна глава, устойчиво настроение и сила да устоиш на старите навици.