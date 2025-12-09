Новини
Кейт Уинслет с остър коментар за "ужасяващата епидемия от пластични операции" сред жените

9 Декември, 2025 12:31 864 7

  • кейт уинслет-
  • актриса-
  • пластична операция-
  • оземпик-
  • инжекции за отслабване-
  • красота

Актрисата се обяви и против употребата на инжекции за отслабване: "Хората знаят ли какво слагат в телата си?"

Кейт Уинслет с остър коментар за "ужасяващата епидемия от пластични операции" сред жените - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кейт Уинслет заяви, че е силно обезпокоена от нарастващата популярност на инжекционните козметични процедури и медикаментите за отслабване, които според нея изкривяват представата на младите жени за красота. В интервю за британския The Times 50-годишната актриса подчерта, че все по-често наблюдава как жените „изглеждат еднакво“, а тревогата ѝ е свързана не само с естетическите, но и със здравните рискове.

„О, това е ужасяващо. Опустошително е. Ако самочувствието на човек е толкова зависимо от външния вид, това е плашещо“, каза Уинслет, коментирайки тенденцията към естетични интервенции. Тя отбеляза, че се радва, когато вижда актриси в различни форми и стилове, но същевременно подчерта, че „твърде много хора“ прибягват до медикаменти за отслабване. „Някои правят избор да бъдат себе си, други — всичко възможно, за да не бъдат“, добави звездата, поставяйки под въпрос доколко потребителите осъзнават какво приемат и какви могат да бъдат последиците.

Актрисата отправи критики не само към свои колежки, но и към обикновени хора, които „спестяват пари за ботокс или за веществата, които поставят в устните си“. Тя подчерта, че самата никога не е прибягвала до подобни процедури, и сподели, че приема естествените признаци на възрастта: „Любимото ми нещо е как ръцете остаряват. Това е самият живот, записан в тях.“

Кейт Уинслет изрази съжаление, че младите жени нямат реална представа за това какво означава да бъдеш красив. Според нея социалните мрежи и тяхното влияние върху психичното здраве насаждат нереалистични стандарти. „Сърцераздирателно е. Никой вече не гледа към истинския свят“, каза актрисата.

Звездата от "Титаник" отдавна защитава идеята, че жените стават по-красиви с възрастта. В интервю за Harper’s Bazaar UK през 2024 г. Уинслет заяви, че лицата им „стават повече това, което са — по-изразителни, с повече история“. Въпреки отрицателното ѝ отношение към естетичните инжекции, актрисата открито е говорила за собственото си решение да използва тестостеронова терапия за повишаване на либидото — практика, която според нея подпомага качеството на живот на много жени.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    5 0 Отговор
    Права е ! Сегашните хирурзи са толкова лишени от фантазия , че и стотина тунинговани да изта ко ваш , все едно си так о вал една и съща жена ! Ваати , все едно да си женен от куп години ?!

    12:37 09.12.2025

  • 3 Щении

    9 0 Отговор
    Интерсно за кого се орезиляват жените, когато мозъкът на мъжа не е проектиран да харесва патешки човки и негърски трътки?

    12:40 09.12.2025

  • 4 глоги

    1 0 Отговор
    Кейт Уинслет Е с остър коментар за ужасяващата епидемия от ЖЕЛАНИЯ ЗА пластични операции сред жените.

    12:46 09.12.2025

  • 5 Целта е

    2 0 Отговор
    джуките да изглеждат като вагина!

    12:50 09.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мода

    1 0 Отговор
    И на камилите инжектират филъри при кастингите за най-красива камила в мала азия.
    Че каква е разликата :), щом става въпрос за красота?...

    12:57 09.12.2025