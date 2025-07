49-годишната Чарлийз Терон призна, че е правила секс с 26-годишен: Беше страхотно

Холивудската звезда Чарлийз Терон демонстрира завидно самочувствие и чувство за хумор по темата за любовта и секса, разкривайки подробности за личния си живот в популярния подкаст "Call Her Daddy" с Алекс Купър. Актрисата, която в момента промотира новия си филм "The Old Guard 2", сподели, че открила ново усещане за свобода в четиридесетте си години и днес, на 49, се чувства по-уверена от всякога.

"Сигурно звуча прекалено самоуверено, но в последните години открих тази свобода... Искам само да поясня – вероятно през целия си живот съм имала три авантюри за една нощ, но наскоро преспах с 26-годишен и беше страхотно! Никога не бях правила такова нещо, но си казах: 'Е, това е чудесно!'", споделя носителката на „Оскар“.

Водещата Алекс Купър шеговито отбеляза, че младият мъж е „най-щастливият човек на света“, а Терон отговори с усмивка: „Едва ли, но благодаря“.

Актрисата подчерта, че години наред е била във връзки или е отглеждала децата си, което е оставяло малко време за романтика или спонтанност. "Кой има време за срещи, епилация, грим... когато две деца те чакат за училище?!" казва тя. Терон има две дъщери – Джаксън (12 г.) и Огъст (9 г.).

Терон, която през годините е била свързвана с имена като Крейг Биерко, Стюарт Таунсенд, Шон Пен, фронтмена на Third Eye Blind Стефан Дженкинс и модела Алекс Димитриевич, днес твърди, че не търси любов в артистичните среди. "Не мисля, че срещите с хора от моята индустрия са добра идея – не казвам, че е невъзможно, просто не е за мен," категорична е тя.

Още по-скептична е към приложенията за запознанства: "Приложенията са пълна катастрофа. Не искам снимки от Burning Man, не искам снимки с други жени. И моля, не се снимайте в огледалото на гардероба с ръка в джоба на дънките."

Терон признава, че с годините е научила много за желанията и границите си. „Жените, които са уверени и открити, често и в леглото се стремят да угодят на мъжете, а трябва да е обратното – да знаят какво искат и да го заявят. Само така ще имате по-добри оргазми – и партньорът ви ще го оцени!“