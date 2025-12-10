Новини
Любопитно »
Мартин Николов - Елвиса сподели своя безпощаден коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Мартин Николов - Елвиса сподели своя безпощаден коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

10 Декември, 2025 12:31 579 2

  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • мартин николов-
  • елвиса-
  • коментар-
  • финал

Един от последните Ергени в предаването го нарече „Бардакът: Омраза в ада“

Мартин Николов - Елвиса сподели своя безпощаден коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от най-култовите участници от „Ергенът“ Мартин Елвиса разтърси социалните мрежи с последния и най-брутален обзор на сезона, който той назовава не „Ергенът: Любов в рая“, а „Бардакът: Омраза в ада“.

Още в началото той отсече, че не вярва на Йовица, независимо от признанията му, че четири години се подготвял за подобен формат. „Филипа може да е развила чувства, но от негова страна – не вярвам“, категоричен е Мартин.

След това той премина към Блага и Денис, които също не успяха да се скрият от критиките му. „Блага плаче, че не е получила пръстен. Мило момиче, познаваш го от шест дни! Какъв пръстен? На този свят ли живееш? Розата ти е абсолютният максимум“, заяви Елвиса.

За връзката между Криси и Петър той е убеден, че тя е по-влюбена. „Той направи хубава реч, но аз отдавна казвам – актьор е. Виждам, че Криси е по-истинска“, смята Мартин.

Краси и Киара също попаднаха под прицела му. „Не мога да повярвам на жена, която казва, че не може да го понася, а след 10 дни е влюбена и иска да се сгодява. Киарче, стига. Краска, и на теб не ти вярвам. Пръстенът е от чисто неудобство“, отсече той.

За Габи Бланко и Калоян критиката бе още по-саркастична. „Габче, няма пръстен – нормално. От началото казвам, че се държите като братовчеди. Нито ти го харесваш истински, нито той теб. Дори като се целувате – устата не си отваряте“, шегува се Мартин. Той дори добави, че лично е казал на Габи: „Няма да ме лъжеш.“

Единствените, които получиха истински комплимент, бяха Дениз и Виктор. Въпреки слуховете за тяхна раздяла, Елвиса остава категоричен: „Това е най-истинската двойка. Двамата изглеждат влюбени. Имат своите дъски за дялане, но нямам забележка нито към него, нито към нея.“

Най-шумната сюжетна линия – Натали, Тихомир и Орлин – получи своеобразен финален анализ. „Нати казва на Тишката, че нямала интимни чувства. Добре де, Нати… а за какво беше целият цирк? Ако си играла за рейтинг – шапка ти свалям! Получи се. Но после с Орлин си казахте хубави думи. Бях убеден, че не го харесва, но на финала изглеждаше друго. Времето ще покаже“, казва той.

В края Мартин изпрати и послание към продукцията и зрителите: „Направихте забавен сезон. Хареса ми! Аз може и да се завърна. Това не е краят, а само началото.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя ако се върне

    0 0 Отговор
    Ще има Олд Стар Гейм Баардак!

    12:40 10.12.2025

  • 2 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Може, може, ще де завърнеш в сезона за пенЦионери "Любов в Пощата" 😅 Тоя "играч" много бързо забрави, как една меркантилна помакиня го направи да си говори сам🤣

    12:40 10.12.2025