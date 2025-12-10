Новини
Ново изследване: Сънят е по-важен за от спорта за добро здраве

10 Декември, 2025 17:59 640 4

Специалисти препоръчват да се наблегне на качествения сън като приоритет

Ново изследване: Сънят е по-важен за от спорта за добро здраве - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново международно изследване поставя съня в центъра на здравните препоръки, като предполага, че оптимизирането на нощната почивка може да има по-значим принос за общото здраве от редовната физическа активност — особено предвид факта, че повечето хора по света не успяват да покрият и двете изисквания едновременно.

Проучването, публикувано в списание Communications Medicine, анализира данни от над 70 000 участници, събирани в рамките на 3,5 години чрез устройства за проследяване на съня и движението. Резултатите показват, че едва около 13% от хората глобално успяват стабилно да постигнат препоръчваните 7–9 часа сън и поне 8 000 стъпки дневно — стандарти, утвърдени от водещи здравни организации като CDC и Световната здравна организация.

Водещият автор Джош Фитън, специалист по здравословен сън от Университета Флиндърс в Австралия, подчертава, че настоящите препоръки трудно се вписват в ежедневието на голяма част от населението. „Само малък процент от хората могат да покрият и двете насоки всеки ден. Необходимо е да преразгледаме как тези препоръки взаимодействат и как реално можем да подкрепим хората да ги следват,“ коментира той.

Данните очертават и тревожни тенденции: почти 17% от участниците спят под 7 часа и правят под 5 000 стъпки дневно — комбинация, която съвременните изследвания свързват с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2, депресия и увеличаване на телесното тегло. Други публикувани анализи потвърждават, че хроничният недостиг на сън повлиява зле метаболизма и мотивацията за движение, което допълнително усложнява поддържането на активен начин на живот.

Един от ключовите изводи е, че качественият сън може да насърчи по-висока физическа активност. Участниците, които са спали между 6 и 7 часа, са отчетени като най-активни на следващия ден. Според Дани Екерт, съавтор на изследването и професор във Флиндърс, това подчертава важността сънят да бъде приоритизиран: „Оптималният сън увеличава енергията, мотивацията и възможността за движение. Ако времето е ограничено, първо насочете усилията към подобряване на съня.“

Експертите препоръчват прости, но доказано ефективни стратегии: ограничаване на екранното време преди лягане, поддържане на постоянен час за сън и създаване на тиха и удобна среда за почивка. Подобни практики, подкрепени и от Американската академия по медицина на съня, могат значително да подобрят качеството на нощната почивка и да стимулират по-последователна физическа активност.

Изследователите отбелязват и ограниченията на анализа — данните са събирани предимно чрез лични тракери, които са по-разпространени в икономически по-развитите държави, което може да влияе на представителността.

През последните години нарастващ брой проучвания подчертават, че сънят е не само компонент на здравословния начин на живот, но и фундаментален фактор, определящ ефективността на всички останали здравни поведения. Новите данни засилват тенденцията към преосмисляне на здравните препоръки, като поставят качествения сън в основата на превенцията и доброто физическо и психично състояние.


