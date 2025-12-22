Официално: Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир

Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир.
"Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок", написа във Фейсбук доскорошната водеща на "Тази сутрин" в bTV.
Тя подчерта, че винаги се е старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят.
"Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", завърши Цънцарова.
Припомняме, че миналата седмица съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев алармира, че журналистът и водещ на един от сутрешните блокове - Мария Цънцарова, ще бъде свалена от екран от bTV, пише news.bg,
По-рано и "Капитал" публикува информация, че в дните преди Коледа bTV опитва да се освободи от водещата на сутрешния блок на медията.
Във връзка с тези твърдения Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) организира протест в подкрепа на Мария Цънцарова и Златимир Йочев.
Впоследствие от bTV излязоха с позиция, че твърденият, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са уволнени, не отговарят на истината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диоптър
Коментиран от #62, #63
10:54 22.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нормално
Коментиран от #8, #13
10:56 22.12.2025
4 НМД
Коментиран от #27
10:57 22.12.2025
5 дядо поп
10:58 22.12.2025
6 Да де
Никога не си била харесвана
Сега стана неудобна
Иначе си- не умна, продажна
10:58 22.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трол
10:58 22.12.2025
10 ООрана държава
10:58 22.12.2025
11 ьТВ
10:59 22.12.2025
12 Партиен журналист
10:59 22.12.2025
13 по-точно
До коментар #3 от "Нормално":на г р у х чо и компания
11:00 22.12.2025
14 Герп боклуци
Коментиран от #67
11:00 22.12.2025
15 Опа
Коментиран от #29
11:00 22.12.2025
16 Мнение на зрител
Коментиран от #60
11:01 22.12.2025
17 И ся...
11:02 22.12.2025
18 хъхъ
11:02 22.12.2025
19 Грозна и злобна,
11:02 22.12.2025
20 Прокопи
11:02 22.12.2025
21 Леле
11:03 22.12.2025
22 ППДБ
11:03 22.12.2025
23 Симо
11:03 22.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фен
11:03 22.12.2025
26 Дидо Д
11:05 22.12.2025
27 Гост
До коментар #4 от "НМД":То в българската нива такова нещо като обективна журналистика ,та камо ли честна няма. Тая поне беше заядлива и правеше патаклама
Коментиран от #68
11:07 22.12.2025
28 Мутата
11:07 22.12.2025
29 Ами да ти кажа
До коментар #15 от "Опа":Когато всички управляващи партии се грижат повече за Украйна,отколкото за българите,Президентът ще обере точно тези хора,които са недоволни.У нас хората на воден режим,пътища няма,ние подпомагане хора,които не могат да се справят с корупцията си.Каква е гаранцията,че нашите пари,няма да отидат за поредните златни тоалетни,образно казано.Искаме си нашия Орбан.
11:08 22.12.2025
30 Ох, ох
11:09 22.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Протестър
Коментиран от #37
11:10 22.12.2025
33 крайно време беше
11:14 22.12.2025
34 Прави са
11:14 22.12.2025
35 Красиво
11:16 22.12.2025
36 Хаха
11:17 22.12.2025
37 Свършиха ли им идеите
До коментар #32 от "Протестър":Нямат вече идеи за какво да подскачат по площада,та започнахме да им измисляте вие.
11:19 22.12.2025
38 Довииждааане...
11:22 22.12.2025
39 Накино
11:22 22.12.2025
40 Aлфа Bълкът
Дано следващата да е по-симпатична и с повече цица.
11:22 22.12.2025
41 Официално
11:23 22.12.2025
42 Край
11:23 22.12.2025
43 СМЕХОРИИ
11:27 22.12.2025
44 бай Даньо
11:28 22.12.2025
45 Най накрая се намериха читави редактори
11:29 22.12.2025
46 Ейййй
11:30 22.12.2025
47 Хипотетично
11:30 22.12.2025
48 Р Г В
11:33 22.12.2025
49 123456
11:33 22.12.2025
50 Луна в направи за смях
11:36 22.12.2025
51 хаджи Генчо
Коментиран от #56
11:37 22.12.2025
52 Данко Харсъзина
11:38 22.12.2025
53 Дебил
11:40 22.12.2025
54 Тити
11:41 22.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ами
До коментар #51 от "хаджи Генчо":Защото не е PR на никоя партия и,защото тя се опитваше това да прави,все едно е в партийна централа.Собственикът на телевизията не е член на никоя българска партия и това не му харесва и взима решение.Какво неясно има.
11:49 22.12.2025
57 Реалист
11:49 22.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хипотетично
11:54 22.12.2025
60 Белчо
До коментар #16 от "Мнение на зрител":Бих я буфкал в анал-а.
11:54 22.12.2025
61 Обективни истини
Голямата журналистика изисква класа. И познаване границите на морала. Обективност и човечност.
Припомням отново онзи чл. 1 от Устава на софийските журналисти от началото на миналия век : " Журналист може да бъде само този , който никога няма да предпочете хляба пред истината и да предаде истината заради хляба ."
11:55 22.12.2025
62 Какво излиза?
До коментар #1 от "Диоптър":Толкова журналисти бяха уволнени и нищо. Тази, изглежда е вършила добра работа за някого извън телевизията.
Няма лошо, идват нови времена, има нужда от нови хора.
БНТ какво чака? Пълно е със несемейни чичковци, "веселяци". Това народна телевизия ли е и частен вертеп? Дайте път на младите, нормални, семейни хора.
Коментиран от #65
11:56 22.12.2025
63 Още нещо
До коментар #1 от "Диоптър":Бтв може да се опитва да обърбе пакачинка в движение. Войната скоро свършва, дай Боже!
12:05 22.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Сабрутев
До коментар #62 от "Какво излиза?":Тя ходи с Венко Сабрутев
12:07 22.12.2025
66 Възраждане
12:09 22.12.2025
67 Не в някоя
До коментар #14 от "Герп боклуци":а в пъпъ-дъбъ. На местото на Лена.
12:11 22.12.2025
68 Коментиращ
До коментар #27 от "Гост":Беше заядлива и правеше патаклама с кого???
С двете страни на даден конфликт, или угодно само с едната страна, под диктата на собствениците си от нпо-тата на шорош?!
Такива като цънцето и добитъка на село няма да успеят да пасат! Толкова са ментално повредени!
12:13 22.12.2025