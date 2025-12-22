Новини
Официално: Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир

Официално: Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир

22 Декември, 2025 10:53 2 252 68

Вижте какво написа журналистката в профила си във Фейсбук

Официално: Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир.

"Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок", написа във Фейсбук доскорошната водеща на "Тази сутрин" в bTV.

Тя подчерта, че винаги се е старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят.

"Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", завърши Цънцарова.

Припомняме, че миналата седмица съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев алармира, че журналистът и водещ на един от сутрешните блокове - Мария Цънцарова, ще бъде свалена от екран от bTV, пише news.bg,

По-рано и "Капитал" публикува информация, че в дните преди Коледа bTV опитва да се освободи от водещата на сутрешния блок на медията.

Във връзка с тези твърдения Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) организира протест в подкрепа на Мария Цънцарова и Златимир Йочев.

Впоследствие от bTV излязоха с позиция, че твърденият, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са уволнени, не отговарят на истината.


  • 1 Диоптър

    25 11 Отговор
    Свалила е и цайсите.

    Коментиран от #62, #63

    10:54 22.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нормално

    11 58 Отговор
    Цънцарова стана жертва на Радев и компания.

    Коментиран от #8, #13

    10:56 22.12.2025

  • 4 НМД

    61 13 Отговор
    неква героиня я направиха тая. Като че ли е голяма загуба за журналистиката, особено за честната и безпристрастна журналистика свалянето и от ефир

    Коментиран от #27

    10:57 22.12.2025

  • 5 дядо поп

    29 5 Отговор
    Не знам кой ще е тоя който познава себе си в теб , че и на всичкото отгоре публично и без бой да си го признае.

    10:58 22.12.2025

  • 6 Да де

    53 9 Отговор
    Никога не си сгрешила- слушаше нарежданията
    Никога не си била харесвана
    Сега стана неудобна
    Иначе си- не умна, продажна

    10:58 22.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    24 12 Отговор
    И аз бих свалил Мария Цънцарова.

    10:58 22.12.2025

  • 10 ООрана държава

    49 10 Отговор
    Браво цънцар, вече мога да си пускам от време на време бтв сутрин и да знам че няма да хвърла дистанционното от уплах като те видя

    10:58 22.12.2025

  • 11 ьТВ

    47 7 Отговор
    Това е добра новина !

    10:59 22.12.2025

  • 12 Партиен журналист

    40 2 Отговор
    Ще сложат друга мисирка на нейното място. Но този път ще защитава друга политическа партия.

    10:59 22.12.2025

  • 13 по-точно

    16 8 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    на г р у х чо и компания

    11:00 22.12.2025

  • 14 Герп боклуци

    46 6 Отговор
    Аре бе това ли е най важната тема в държавата от няколко дена големи истерии, след месец ще я видим в някоя партия тая

    Коментиран от #67

    11:00 22.12.2025

  • 15 Опа

    12 14 Отговор
    Вече цялото финансиране отива към проекта на президента.

    Коментиран от #29

    11:00 22.12.2025

  • 16 Мнение на зрител

    23 8 Отговор
    Беше се самозабравила.Аз,ако поканя гости вкъщи,не им крещя,нито ги иронизирам,нито им се карам.Има едно устройство кучегон, с един звук,който гони кучета.Е..на моменти гласът на Цънцарова,направо се "забива"в мозъка на зрителите.Иначе е красива жена.

    Коментиран от #60

    11:01 22.12.2025

  • 17 И ся...

    27 8 Отговор
    Одъртя за саксофони , зла е за любовница...?!

    11:02 22.12.2025

  • 18 хъхъ

    41 9 Отговор
    Цънцарова - досадна мисирка, задаваща глупави въпроси към гостите си, пристрастна и заядлива. Да си я прибира ппдб-то и това е.

    11:02 22.12.2025

  • 19 Грозна и злобна,

    44 9 Отговор
    Тази женица набра огромно самочувствие, откакто я сложиха да води сутрешния блок. Супер пристрастна, тя нападаше интервюираните с тенденциозни въпроси, нагло и агресивно и не приемаше, че тезата й може да е грешна. Човекът в студиото беше превръщан в обвиняем, който трябва да обяснява, че няма сестра.

    11:02 22.12.2025

  • 20 Прокопи

    29 9 Отговор
    ППДБ много се компрометираха и не можаха да прокарат интересите на подсъдимите олигарси. Затова им махат журналистите и им спират кеша. Остана само Прокопиев да ги финансира.

    11:02 22.12.2025

  • 21 Леле

    25 7 Отговор
    Понитата много страдат за тая цънцърка, голям рев, голямо нещо, а тя като всички останали миcиpки😉 Читави в медиите няма! 😉

    11:03 22.12.2025

  • 22 ППДБ

    13 6 Отговор
    Дреме ми на папуро

    11:03 22.12.2025

  • 23 Симо

    22 6 Отговор
    Може да си намери работа при Любето Кулюзич или 78! хаха

    11:03 22.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фен

    22 7 Отговор
    Все пак, соросоизмът си отива! БлекРок поемат...

    11:03 22.12.2025

  • 26 Дидо Д

    24 6 Отговор
    И без това имаше проблем със събуждането рано сутрин. А сега ще има повече време за почивка! 🤣

    11:05 22.12.2025

  • 27 Гост

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "НМД":

    То в българската нива такова нещо като обективна журналистика ,та камо ли честна няма. Тая поне беше заядлива и правеше патаклама

    Коментиран от #68

    11:07 22.12.2025

  • 28 Мутата

    11 2 Отговор
    БолимеУЯТ

    11:07 22.12.2025

  • 29 Ами да ти кажа

    21 9 Отговор

    До коментар #15 от "Опа":

    Когато всички управляващи партии се грижат повече за Украйна,отколкото за българите,Президентът ще обере точно тези хора,които са недоволни.У нас хората на воден режим,пътища няма,ние подпомагане хора,които не могат да се справят с корупцията си.Каква е гаранцията,че нашите пари,няма да отидат за поредните златни тоалетни,образно казано.Искаме си нашия Орбан.

    11:08 22.12.2025

  • 30 Ох, ох

    13 5 Отговор
    Олекна ми.

    11:09 22.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Протестър

    8 10 Отговор
    ППДБ трябва да направят нов протест в защита на Цънцарова пред президентството, не пред централата на бТВ.

    Коментиран от #37

    11:10 22.12.2025

  • 33 крайно време беше

    21 5 Отговор
    Най-мразения "журналист" в историята на българската журналистика. Не мога да се сетя за друг такъв. Вместо да дава думата на госта и да го изслушва, тя му крещи, обижда го, злепоставя го, прекъсва го и иска той насила да приеме нейните налудничави и лични разбирания. Нещо средно между Гестапо, НКВД, Министерство на истината по Оруел и лудница. В същото време се мазни и лази пред тези, които са от нейната политическа секта. Срам и позор! Изобщо трябва да я уволнят не от сутрешния блок, а от БТВ. Да си търси работа на частния медиен пазар, но там ще умре от глад поради некадърност.

    11:14 22.12.2025

  • 34 Прави са

    23 6 Отговор
    да я разкарат! Масова практика стана водещите журналисти да вземат страна, влизат в спор с гостите, нервничат и се карат с тях, вместо да задават въпроси и да ги оставят да изразяват мнение.

    11:14 22.12.2025

  • 35 Красиво

    10 4 Отговор
    Красиво миньонче, което може"да ти прегризе гърлото".На моменти създаваше отровна атмосфера.

    11:16 22.12.2025

  • 36 Хаха

    15 5 Отговор
    Соросоидните журналисти се изчистват.

    11:17 22.12.2025

  • 37 Свършиха ли им идеите

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Протестър":

    Нямат вече идеи за какво да подскачат по площада,та започнахме да им измисляте вие.

    11:19 22.12.2025

  • 38 Довииждааане...

    11 2 Отговор
    И никога повече не се връщай....

    11:22 22.12.2025

  • 39 Накино

    12 1 Отговор
    То и без това биполярно ТВ е за психично болни лелки и баби, кой нормален гледа?...дори и сем не си гледат работа..

    11:22 22.12.2025

  • 40 Aлфа Bълкът

    9 2 Отговор
    На мен винаги ми е била нелицеприятна физически, дори отблъскваща. Има голяма уста, не им мълчи, ама за екран трябва да имаш някакъв чар и излъчване.
    Дано следващата да е по-симпатична и с повече цица.

    11:22 22.12.2025

  • 41 Официално

    7 2 Отговор
    Може да стане pr на пдб + ,а Лора Крумова на едро начало

    11:23 22.12.2025

  • 42 Край

    10 2 Отговор
    Марче тъй ше е като за толкова години не разбра чий е Крим

    11:23 22.12.2025

  • 43 СМЕХОРИИ

    6 1 Отговор
    САМО ДА ИЗЛЪЖИТЕ....че, вече изядохме баницата и изпихме благата ракия

    11:27 22.12.2025

  • 44 бай Даньо

    7 2 Отговор
    Въобще не се чувства нейното отсъствие

    11:28 22.12.2025

  • 45 Най накрая се намериха читави редактори

    6 2 Отговор
    и махнаха невротичката!

    11:29 22.12.2025

  • 46 Ейййй

    4 1 Отговор
    Язък беее...аз тъкмо щех да я вземам за булка и ей на, тя ми избега по терлици. Аааа, нищо де...ше я крадна по тъмна доба от некое друго студио. А туй дето ви се види, че била такваз и онакваз...ней верно, шот я карат да изглежда такваз "зла-жена". Колко от вас не се дупите на шефовете си, я си признайте... а иначе в къщи се правите на мъже! Иначе любовта е друго нещо, аз за него Ви говоря!!!

    11:30 22.12.2025

  • 47 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Сутринта излъчиха интервю на Цънцарова със Соломон Паси по БиТиВи.

    11:30 22.12.2025

  • 48 Р Г В

    1 0 Отговор
    По време на двата мандата на Президента Румен Радев бяха свалени от власт една дузина редовни правителства ,но се шумеше от ден до пладне . Добре че дамата намери сили да признае свалянето и от водеща , в противен случай шумотевицата щеше да продължи поне месец. Важното е коя политическа сила остана без глас и не може да дърпа конците и да насочва ударите по конкурентите на политическия ринг.

    11:33 22.12.2025

  • 49 123456

    4 1 Отговор
    Цънцака е зло , платиш ли му ще лае! Да захваща Only фенс ! Такива мижитурки ги харесват !

    11:33 22.12.2025

  • 50 Луна в направи за смях

    1 0 Отговор
    великата мисирка!

    11:36 22.12.2025

  • 51 хаджи Генчо

    5 1 Отговор
    Нали медията е частна, или нещо бъркам? Защо тогава да няма право да провежда своя политика и да си подбира кадрите?Кой ще и забрани и ще и нареди да прави друго?Как става? Я по-бавно! Който дава парите той поръчва музиката. Ако ставаше дума за държавната телевизия,тогава всичко е ясно. Тя е на всички ни и може да имаме всякакви претенции.Апропо, странното е, че пред държавната телевизия няма протести. Там има толкова много предавания, които са далеч от понятието обективни. Някои водещи канят едни и същи лица, които осветяват "правилната" линия в телевизията. Емил Кошлуков е на светлинни години като обективен и независим шеф на телевизията. Той просто е един примат, който се занимава само с анти комунизъм. Е да де, ама тая плоча е отдавна изтъркана и никой не се интересува от нея. С две думи в държавната телевизия безобразията са стотици, а никой не протестира. Що тъй?

    Коментиран от #56

    11:37 22.12.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Повече няма да си намери работа и като камериерка в хотел. Журналист тя никога не е била.

    11:38 22.12.2025

  • 53 Дебил

    4 2 Отговор
    Кой ги гледа тези оръфляци сутрин, не е добре с главата!

    11:40 22.12.2025

  • 54 Тити

    4 2 Отговор
    Явно нашите мафиоти не обичат да им се казва истината.

    11:41 22.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "хаджи Генчо":

    Защото не е PR на никоя партия и,защото тя се опитваше това да прави,все едно е в партийна централа.Собственикът на телевизията не е член на никоя българска партия и това не му харесва и взима решение.Какво неясно има.

    11:49 22.12.2025

  • 57 Реалист

    4 1 Отговор
    Нека и другите псевдожурналисти разберат , че неприкритата политическа пристрастност води до уволнение ! И с право .

    11:49 22.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хипотетично

    1 2 Отговор
    Свалена от сутрешния блок, ( който не е нейно авторско право, нито е годежен подарък) , не означава непременно свалена от ефир. Има много други телевизии със свободен ефир.

    11:54 22.12.2025

  • 60 Белчо

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение на зрител":

    Бих я буфкал в анал-а.

    11:54 22.12.2025

  • 61 Обективни истини

    6 1 Отговор
    Обективен журналист ли е Цънцарова, равно отдалечена ли е от различните позиции? Определено не, защото не само показва, но и заявява лично отношение към фактите и събеседниците си.
    Голямата журналистика изисква класа. И познаване границите на морала. Обективност и човечност.
    Припомням отново онзи чл. 1 от Устава на софийските журналисти от началото на миналия век : " Журналист може да бъде само този , който никога няма да предпочете хляба пред истината и да предаде истината заради хляба ."

    11:55 22.12.2025

  • 62 Какво излиза?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Диоптър":

    Толкова журналисти бяха уволнени и нищо. Тази, изглежда е вършила добра работа за някого извън телевизията.
    Няма лошо, идват нови времена, има нужда от нови хора.
    БНТ какво чака? Пълно е със несемейни чичковци, "веселяци". Това народна телевизия ли е и частен вертеп? Дайте път на младите, нормални, семейни хора.

    Коментиран от #65

    11:56 22.12.2025

  • 63 Още нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Диоптър":

    Бтв може да се опитва да обърбе пакачинка в движение. Войната скоро свършва, дай Боже!

    12:05 22.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сабрутев

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Какво излиза?":

    Тя ходи с Венко Сабрутев

    12:07 22.12.2025

  • 66 Възраждане

    1 1 Отговор
    Руди Гела явно има много връзки. Особено в Босфор ТВ. Въобще който се е захванал с Лоялния, добро не е видял

    12:09 22.12.2025

  • 67 Не в някоя

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Герп боклуци":

    а в пъпъ-дъбъ. На местото на Лена.

    12:11 22.12.2025

  • 68 Коментиращ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Беше заядлива и правеше патаклама с кого???
    С двете страни на даден конфликт, или угодно само с едната страна, под диктата на собствениците си от нпо-тата на шорош?!

    Такива като цънцето и добитъка на село няма да успеят да пасат! Толкова са ментално повредени!

    12:13 22.12.2025