Официално: Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир

Мария Цънцарова потвърди, че е свалена от ефир.

"Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок", написа във Фейсбук доскорошната водеща на "Тази сутрин" в bTV.

Тя подчерта, че винаги се е старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят.

"Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", завърши Цънцарова.

Припомняме, че миналата седмица съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев алармира, че журналистът и водещ на един от сутрешните блокове - Мария Цънцарова, ще бъде свалена от екран от bTV, пише news.bg,

По-рано и "Капитал" публикува информация, че в дните преди Коледа bTV опитва да се освободи от водещата на сутрешния блок на медията.

Във връзка с тези твърдения Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) организира протест в подкрепа на Мария Цънцарова и Златимир Йочев.

Впоследствие от bTV излязоха с позиция, че твърденият, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са уволнени, не отговарят на истината.