Откриха 40 000 римски монети в три големи амфори

Съкровище от 40 000 древноримски монети, сечени преди 1800 години, е открито във Франция, съобщава Popular Science.

Откритието е направено от археолози близо до село Сено в департамента Мьоз. По време на Римската империя районът е бил населен от келтското племе медиоматрици, а мястото на днешния Сено е бил един от основните им градове.

Гигантското съкровище е било скрито в три големи амфори. Учените предварително датират монетите към края на 3-ти или началото на 4-ти век сл. Хр. Според нумизмата Винсент Женевиев обаче съкровището не е било скрито във време на опасност. Специалистът отбелязва, че две от трите амфори са открити в голямата зала на къща, вероятно унищожена от пожар през 4-ти век. Това може да показва, че археолозите са открили спестяванията на богат член на общността, който често е използвал амфорите.

Според друга теория откритият трезор може да е бил някакъв вид банка. Историците в момента работят, за да установят как точно толкова голям брой монети са се озовали заровени в продължение на близо 2000 години.