Откриха 40 000 римски монети в три големи амфори

12 Декември, 2025 11:47 1 064 3

Откритието е направено от археолози близо до село Сено в департамента Мьоз

Откриха 40 000 римски монети в три големи амфори - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съкровище от 40 000 древноримски монети, сечени преди 1800 години, е открито във Франция, съобщава Popular Science.

Откритието е направено от археолози близо до село Сено в департамента Мьоз. По време на Римската империя районът е бил населен от келтското племе медиоматрици, а мястото на днешния Сено е бил един от основните им градове.

Гигантското съкровище е било скрито в три големи амфори. Учените предварително датират монетите към края на 3-ти или началото на 4-ти век сл. Хр. Според нумизмата Винсент Женевиев обаче съкровището не е било скрито във време на опасност. Специалистът отбелязва, че две от трите амфори са открити в голямата зала на къща, вероятно унищожена от пожар през 4-ти век. Това може да показва, че археолозите са открили спестяванията на богат член на общността, който често е използвал амфорите.

Според друга теория откритият трезор може да е бил някакъв вид банка. Историците в момента работят, за да установят как точно толкова голям брой монети са се озовали заровени в продължение на близо 2000 години.


  • 1 Евроатлантически ценности

    0 1 Отговор
    Не е ли в еврозоната и Шенген това село? Археолозите да вземат и да ги превалутиране още преди Нова година.

    12:24 12.12.2025

  • 2 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Това са хонорар за участие на римските амфитиатри на Лили Иванова. Да се предадат на нея. Там е пяла..

    12:30 12.12.2025

  • 3 Елизабет цървула

    0 0 Отговор
    Ще хода за коледа с камерунеца на йодни пари да дишаме на слънчака в на стария кахър апартамента 🤣🤣🤣🤭🥳🤭

    12:43 12.12.2025