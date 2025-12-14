Ежедневен навик помага на качеството на съня и предпазва от сърдечни проблеми

Топлата вана или топлият душ могат да носят редица здравни ползи, показват данни, цитирани от медицински специалисти и водещи здравни източници. Освен че е предпочитан начин за отпускане през студените месеци, къпането в гореща вода може да допринесе за по-добро общо състояние, включително за подобряване на съня, настроението и сърдечносъдовото здраве.
Лекарката Гифт Айдахоса, популярна в социалните мрежи с профила си @drgiftidahosa1, редовно споделя здравна информация със своите над 330 000 последователи. В скорошна публикация тя обобщава девет потенциални ползи от топлите вани, които предизвикаха засилен интерес онлайн.
Според нея редовното къпане в топла вода може да допринесе за:
- намаляване на риска от сърдечни заболявания,
- облекчаване на главоболие,
- подобряване на настроението,
- отпускане на мускулите и редуциране на умората,
- отваряне на порите и почистване на кожата,
- облекчаване на запушен нос,
- по-добро качество на съня,
- стимулиране на кръвообращението,
- подпомагане на имунната система.
Нейните твърдения се подкрепят от научни данни. Според изследвания, цитирани от Harvard Health, хората, които вземат вана почти всеки ден, имат с 28 процента по-нисък риск от развитие на сърдечносъдови заболявания и с 26 процента по-нисък риск от инсулт в сравнение с тези, които се къпят по-рядко от два пъти седмично. Здравният портал Healthline също посочва, че топлите вани могат да подобрят настроението, да подпомогнат съня и да увеличат кръвоснабдяването на кожата.
От Mayo Clinic допълват, че топлинната терапия е ефективна при отпускане на напрегнати мускули в областта на врата и раменете, като мускулното напрежение често е фактор за поява на т.нар. тензионно главоболие.
В контекста на ползите от къпането експерти обръщат внимание и на правилната температура и честота. Според препоръки, изготвени с участието на д-р Дебора Лий от Dr Fox Pharmacy, оптималната температура на ваната е между 36 и 40 градуса по Целзий. В същото време тя съветва къпането във вана да не надвишава два пъти седмично, тъй като прекомерното излагане на гореща вода може да отстрани естествените защитни масла на кожата и да влоши някои кожни състояния.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА