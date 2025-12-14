Ежедневен навик помага на качеството на съня и предпазва от сърдечни проблеми

Топлата вана или топлият душ могат да носят редица здравни ползи, показват данни, цитирани от медицински специалисти и водещи здравни източници. Освен че е предпочитан начин за отпускане през студените месеци, къпането в гореща вода може да допринесе за по-добро общо състояние, включително за подобряване на съня, настроението и сърдечносъдовото здраве.

Лекарката Гифт Айдахоса, популярна в социалните мрежи с профила си @drgiftidahosa1, редовно споделя здравна информация със своите над 330 000 последователи. В скорошна публикация тя обобщава девет потенциални ползи от топлите вани, които предизвикаха засилен интерес онлайн.

Според нея редовното къпане в топла вода може да допринесе за:

намаляване на риска от сърдечни заболявания,

облекчаване на главоболие,

подобряване на настроението,

отпускане на мускулите и редуциране на умората,

отваряне на порите и почистване на кожата,

облекчаване на запушен нос,

по-добро качество на съня,

стимулиране на кръвообращението,

подпомагане на имунната система.

Нейните твърдения се подкрепят от научни данни. Според изследвания, цитирани от Harvard Health, хората, които вземат вана почти всеки ден, имат с 28 процента по-нисък риск от развитие на сърдечносъдови заболявания и с 26 процента по-нисък риск от инсулт в сравнение с тези, които се къпят по-рядко от два пъти седмично. Здравният портал Healthline също посочва, че топлите вани могат да подобрят настроението, да подпомогнат съня и да увеличат кръвоснабдяването на кожата.

От Mayo Clinic допълват, че топлинната терапия е ефективна при отпускане на напрегнати мускули в областта на врата и раменете, като мускулното напрежение често е фактор за поява на т.нар. тензионно главоболие.

В контекста на ползите от къпането експерти обръщат внимание и на правилната температура и честота. Според препоръки, изготвени с участието на д-р Дебора Лий от Dr Fox Pharmacy, оптималната температура на ваната е между 36 и 40 градуса по Целзий. В същото време тя съветва къпането във вана да не надвишава два пъти седмично, тъй като прекомерното излагане на гореща вода може да отстрани естествените защитни масла на кожата и да влоши някои кожни състояния.