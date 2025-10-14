Новини
Любопитно »
Японци доказаха: Сърцето е по-защитено, ако живеем в блок, а не в къща

Японци доказаха: Сърцето е по-защитено, ако живеем в блок, а не в къща

14 Октомври, 2025 20:16 1 011 11

  • японци-
  • проучване-
  • къща-
  • блок-
  • топлоизолация-
  • сърдечно-съдови заболявания-
  • сърце

Самостоятелните къщи задържат топлината по-неефективно, особено през зимата, защото са изложени на външната среда от всички страни

Японци доказаха: Сърцето е по-защитено, ако живеем в блок, а не в къща - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от Токийския институт по наука са установили, че възрастните хора, живеещи в лошо изолирани домове, са по-склонни да умрат от сърдечно-съдови заболявания. Резултатите от шестгодишно проучване, публикувано в BMJ Public Health, показват, че жителите на самостоятелни къщи, където температурата е по-зависима от времето, имат значително по-висок риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания, отколкото живеещите в апартаменти.

Авторите обясняват, че самостоятелните къщи задържат топлината по-неефективно, особено през зимата, защото са изложени на външната среда от всички страни. Температурните колебания в закрити пространства причиняват свиване на съдовете и скокове в кръвното налягане, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Този ефект е особено изразен при по-възрастните мъже, групата, най-чувствителна към температурните промени.

Изследователите подчертават, че поддържането на стабилна температура в дома не е въпрос на комфорт, а здравословен фактор. Те вярват, че подобряването на топлоизолацията и инсталирането на енергийно ефективни прозорци могат да намалят смъртността от сърдечно-съдови заболявания и да станат част от превантивна стратегия, заедно с правилното хранене и физическата активност.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Саша Грей

    8 2 Отговор
    Знаех си аз, че соц панелките са хубаво нещо...

    20:21 14.10.2025

  • 2 Ироничен

    14 1 Отговор
    Японците, които са прекалено много хора на прекалено малко място, впрягат псевдонауката да успокоява народа, че живее правилно.

    20:27 14.10.2025

  • 3 Селянин дето бачка IT у софето ама почти

    13 2 Отговор
    Миналата седмица ми се наложи да напусна новото ми неродно село и да остана 10 дни в апартамент в комплекс за гости. Постоянно трескане на врати, шумен телевизор, пищящи и ревящи деца, невъзпитани гости из целия комплекс. Сетих се защо напуснах гадна мръсна София с 3000 Евро на квадрат за къща на село с добри съседи, които вместо да ти надува главата ти остават касетка доматки тяхна реколта. Аз пък да им подаря три чифта маратонки маркови на детето задето съм си купил грешен размер.. Живейте си в кутийките драги ми граждани. Заблуждавайте се, че сте нещо повече докато се тровите из задръстванията и блъскате в метрото да купите 10-то Порше на Ваклин.. Аз си взимам софийската заплата, работа си дистанционно от село и много ви здраве на платените статии

    20:29 14.10.2025

  • 4 Толерантен

    9 1 Отговор
    "Изследователите подчертават, че поддържането на стабилна температура в дома не е въпрос на комфорт, а здравословен фактор. Те вярват, че подобряването на топлоизолацията и инсталирането на енергийно ефективни прозорци могат да намалят смъртността от сърдечно-съдови заболявания"

    Абсолютна реклама на санираните панелки!

    20:30 14.10.2025

  • 5 Хмм

    4 1 Отговор
    това ми го каза и един възрастен човек, има къща на село, но в апартамента се чувствал по-добре, всичко му е под ръка, не мисли за ремонти, протекъл покрив, стои си пред компютъра и жена му вече не готви, а отива в кулинарния магазин и взема каквото ѝ харесва, преди всеки ден ходел в близкото кафене на приказка с приятели, но сега си стои в къщи пред компютъра или на балкона да подища въздух

    20:30 14.10.2025

  • 6 у нас

    8 1 Отговор
    И в Япония ли парното е скъпо?

    20:33 14.10.2025

  • 7 Бааааамумамата

    2 0 Отговор
    Тряа купуам блокь

    20:41 14.10.2025

  • 8 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Така е, само че зависи в коя държава е блока! В блок в западна държава, сърцето е по-защитено.

    20:49 14.10.2025

  • 9 Поръсен с джоджен

    3 0 Отговор
    Засмърдя на пропаганда преди да съм видял за кво иде реч даже.

    21:01 14.10.2025

  • 10 Некой си

    6 0 Отговор
    Пълна глупост! Не знам някой столетник да живее в блок! В тия душегубки я изкарал 65,я не! Спокойствието е най-важно!

    21:01 14.10.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Студът е вреден. Но има къде по-вредни неща като висенето в мрежите!

    21:20 14.10.2025