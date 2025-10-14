Японци доказаха: Сърцето е по-защитено, ако живеем в блок, а не в къща

Учени от Токийския институт по наука са установили, че възрастните хора, живеещи в лошо изолирани домове, са по-склонни да умрат от сърдечно-съдови заболявания. Резултатите от шестгодишно проучване, публикувано в BMJ Public Health, показват, че жителите на самостоятелни къщи, където температурата е по-зависима от времето, имат значително по-висок риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания, отколкото живеещите в апартаменти.
Авторите обясняват, че самостоятелните къщи задържат топлината по-неефективно, особено през зимата, защото са изложени на външната среда от всички страни. Температурните колебания в закрити пространства причиняват свиване на съдовете и скокове в кръвното налягане, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Този ефект е особено изразен при по-възрастните мъже, групата, най-чувствителна към температурните промени.
Изследователите подчертават, че поддържането на стабилна температура в дома не е въпрос на комфорт, а здравословен фактор. Те вярват, че подобряването на топлоизолацията и инсталирането на енергийно ефективни прозорци могат да намалят смъртността от сърдечно-съдови заболявания и да станат част от превантивна стратегия, заедно с правилното хранене и физическата активност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Саша Грей
20:21 14.10.2025
2 Ироничен
20:27 14.10.2025
3 Селянин дето бачка IT у софето ама почти
20:29 14.10.2025
4 Толерантен
Абсолютна реклама на санираните панелки!
20:30 14.10.2025
5 Хмм
20:30 14.10.2025
6 у нас
20:33 14.10.2025
7 Бааааамумамата
20:41 14.10.2025
8 Хахахаха
20:49 14.10.2025
9 Поръсен с джоджен
21:01 14.10.2025
10 Некой си
21:01 14.10.2025
11 Факт
21:20 14.10.2025