Японци доказаха: Сърцето е по-защитено, ако живеем в блок, а не в къща

Учени от Токийския институт по наука са установили, че възрастните хора, живеещи в лошо изолирани домове, са по-склонни да умрат от сърдечно-съдови заболявания. Резултатите от шестгодишно проучване, публикувано в BMJ Public Health, показват, че жителите на самостоятелни къщи, където температурата е по-зависима от времето, имат значително по-висок риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания, отколкото живеещите в апартаменти.

Авторите обясняват, че самостоятелните къщи задържат топлината по-неефективно, особено през зимата, защото са изложени на външната среда от всички страни. Температурните колебания в закрити пространства причиняват свиване на съдовете и скокове в кръвното налягане, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Този ефект е особено изразен при по-възрастните мъже, групата, най-чувствителна към температурните промени.

Изследователите подчертават, че поддържането на стабилна температура в дома не е въпрос на комфорт, а здравословен фактор. Те вярват, че подобряването на топлоизолацията и инсталирането на енергийно ефективни прозорци могат да намалят смъртността от сърдечно-съдови заболявания и да станат част от превантивна стратегия, заедно с правилното хранене и физическата активност.