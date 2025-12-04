Новини
Любопитно »
Три закуски за здраво сърце

Три закуски за здраво сърце

4 Декември, 2025 08:39 1 737 11

  • закуска-
  • здраво сърце-
  • сърдечно-съдови заболявания-
  • холестерол

Хората, които винаги бързат сутрин, да ядат препечен хляб с авокадо за закуска

Три закуски за здраво сърце - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кардиолозите Кумар Саркар, Арлийн Барсегян и Диана Стайтие заявиха, че храненето има значително влияние върху здравето на сърцето. В интервю за La Razon те предложиха три варианта за закуска, за да се намали рискът от сърдечно-съдови заболявания.

Саркар препоръча да се направи лаваш за закуска, да се напълни с твърдо сварени яйца или омлет, заедно с парчета пуешко, половин авокадо и малко рукола. Лекарката обясни, че това ястие е богато на протеини и фибри, които ви засищат за по-дълго време, и здравословни мазнини, които нормализират нивата на холестерола в кръвта.

Три закуски за здраво сърце
Снимкa: Shutterstock

Стайтие препоръча на хората, които винаги бързат сутрин, да ядат препечен хляб с авокадо за закуска. Тя призова хората да избират само пълнозърнест хляб, тъй като той съдържа повече хранителни вещества от обикновения хляб. Освен това предотвратява резки скокове на кръвната захар.

Три закуски за здраво сърце
Снимкa: Shutterstock

Барсегян, от своя страна, каза, че едно от най-лесните за приготвяне ястия за закуска е пудингът с чиа. Всичко, от което се нуждаете, са семена от чиа и обикновено или растително мляко. След като комбинирате тези две съставки, охладете ястието за известно време.

Три закуски за здраво сърце
Снимкa: Shutterstock


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе!

    10 2 Отговор
    Три закуски и ще имате здрав зъГ !😂

    08:41 04.12.2025

  • 2 Най

    2 4 Отговор
    Добрата закуска е тялото на любимата. Пък нека сте гладни...

    08:41 04.12.2025

  • 3 Хмм

    1 1 Отговор
    чиа може и с вода, малко мед и е много вкусно, но има наркотичен ефект, така че веднъж в седмицата е достатъчно

    08:43 04.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кирилка пачата

    0 0 Отговор
    Предпочитам да ме цифкат балъци 🥳🤣😂🤭

    08:48 04.12.2025

  • 6 Разбирач

    1 0 Отговор
    На тая от снимката всяка сутрин ще я храня по няколко пъти със здравословна закуска. Кат гледам колко е палава, ще й хареса

    08:50 04.12.2025

  • 7 глоги

    3 0 Отговор
    КардиолоЖКите Кумар Саркар, Арлийн Барсегян и Диана Стайтие

    08:59 04.12.2025

  • 8 Лего

    1 0 Отговор
    Какво е лаваш?

    09:02 04.12.2025

  • 9 препис

    2 1 Отговор
    Лавашът е тънък, мек, безквасен хляб, който е основна част от кухнята в Задкавказието, Югозападна Азия и около Каспийско море.

    09:05 04.12.2025

  • 10 Стършели

    1 0 Отговор
    Тия с извънземни имена откъде ги намерихте?
    Лаваш и още кумис с него и си купете конюшни.
    А и оранжерии за авокадо ви трябват!

    09:35 04.12.2025

  • 11 1488

    2 0 Отговор
    аз пари за една филия леб немам, вие три

    09:35 04.12.2025