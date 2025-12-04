Три закуски за здраво сърце

Кардиолозите Кумар Саркар, Арлийн Барсегян и Диана Стайтие заявиха, че храненето има значително влияние върху здравето на сърцето. В интервю за La Razon те предложиха три варианта за закуска, за да се намали рискът от сърдечно-съдови заболявания.

Саркар препоръча да се направи лаваш за закуска, да се напълни с твърдо сварени яйца или омлет, заедно с парчета пуешко, половин авокадо и малко рукола. Лекарката обясни, че това ястие е богато на протеини и фибри, които ви засищат за по-дълго време, и здравословни мазнини, които нормализират нивата на холестерола в кръвта.

Снимкa: Shutterstock

Стайтие препоръча на хората, които винаги бързат сутрин, да ядат препечен хляб с авокадо за закуска. Тя призова хората да избират само пълнозърнест хляб, тъй като той съдържа повече хранителни вещества от обикновения хляб. Освен това предотвратява резки скокове на кръвната захар.

Снимкa: Shutterstock

Барсегян, от своя страна, каза, че едно от най-лесните за приготвяне ястия за закуска е пудингът с чиа. Всичко, от което се нуждаете, са семена от чиа и обикновено или растително мляко. След като комбинирате тези две съставки, охладете ястието за известно време.

Снимкa: Shutterstock