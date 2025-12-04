Три закуски за здраво сърце

Кардиолозите Кумар Саркар, Арлийн Барсегян и Диана Стайтие заявиха, че храненето има значително влияние върху здравето на сърцето. В интервю за La Razon те предложиха три варианта за закуска, за да се намали рискът от сърдечно-съдови заболявания.
Саркар препоръча да се направи лаваш за закуска, да се напълни с твърдо сварени яйца или омлет, заедно с парчета пуешко, половин авокадо и малко рукола. Лекарката обясни, че това ястие е богато на протеини и фибри, които ви засищат за по-дълго време, и здравословни мазнини, които нормализират нивата на холестерола в кръвта.
Стайтие препоръча на хората, които винаги бързат сутрин, да ядат препечен хляб с авокадо за закуска. Тя призова хората да избират само пълнозърнест хляб, тъй като той съдържа повече хранителни вещества от обикновения хляб. Освен това предотвратява резки скокове на кръвната захар.
Барсегян, от своя страна, каза, че едно от най-лесните за приготвяне ястия за закуска е пудингът с чиа. Всичко, от което се нуждаете, са семена от чиа и обикновено или растително мляко. След като комбинирате тези две съставки, охладете ястието за известно време.
08:41 04.12.2025
08:41 04.12.2025
08:43 04.12.2025
08:48 04.12.2025
08:50 04.12.2025
08:59 04.12.2025
09:02 04.12.2025
09:05 04.12.2025
10 Стършели
Лаваш и още кумис с него и си купете конюшни.
А и оранжерии за авокадо ви трябват!
09:35 04.12.2025
09:35 04.12.2025