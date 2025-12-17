Смърт или доживотен затвор заплашват Ник Райнер, ако бъде признат за виновен за убийството на родителите си ВИДЕО

Ник Райнер, синът на американския режисьор и актьор Роб Райнер, ще бъде обвинен в убийство от първа степен. Това беше обявено на пресконференция от окръжния прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хокман.

„Нашият офис ще повдигне обвинения срещу Ник Райнер. Той е обвинен в убийството на родителите си“, каза той. „Обвинен е по две обвинения в убийство от първа степен.“

Хокман уточни, че след повдигането на обвиненията подсъдимият ще бъде изправен пред съда.

Ако бъде осъден, Ник Райнер може да се изправи пред „доживотен затвор без възможност за условно освобождаване или смъртно наказание“, добави прокурорът. Той отбеляза, че прокуратурата все още не е решила дали да поиска смъртно наказание за сина на режисьора.

Списание People съобщи по-рано, позовавайки се на свои източници, че Роб Райнер и съпругата му са били убити от сина си Ник в дома им в Лос Анджелис. Списанието отбелязва, че през 2016 г. синът на режисьора е признал, че е употребявал наркотици от тийнейджърските си години.

Райнер е режисирал приблизително три дузини филма, включително „Когато Хари срещна Сали“ (1989), „Доблестни мъже“ (1992), „Американският президент“ (1995), „Списък с желания“ (2007), а също така е играл поддържаща роля във „Вълкът от Уолстрийт“ (2013).