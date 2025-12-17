Новини
Гала изчезна от ефира, включи се на живо в "На кафе", за да покаже защо

17 Декември, 2025 16:31 1 156 8

Водещата се е отдала на лечебни процедури в Павел баня

Гала изчезна от ефира, включи се на живо в "На кафе", за да покаже защо - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зрителите на "На кафе" останаха изненадани, след като в днешния ефир Гала не се появи на обичайното си място. Оказва се, че популярната водеща временно е извън студиото по здравословни причини и е заминала за Павел баня, където се подлага на лечебни процедури и възстановяване.

В началото на предаването липсата ѝ бе обяснена с доза хумор.

"Вече втори ден нашата любима Гала толкова е вдигнала ръце от нас, че я заболяха и тя отиде да ги лекува в Павел баня на процедури", пошегува се Георги Блажев в ефир. Той допълни, че целият екип ѝ изпраща прегръдки и пожелания за бързо възстановяване.

Докато Гала отсъства, в студиото временно се включи Джуджи, която веднага внесе добро настроение и типичния си хумор.

"Радвам се, че съм тук, макар че не сте на моето ниво", заяви тя с усмивка, предизвиквайки смях сред колегите си.


  • 1 Евгени м

    10 0 Отговор
    Еее да изчезне завинаги със целия БЕЗсмислен панел.. бълващ само простотия

    16:34 17.12.2025

  • 2 Йофччо

    3 1 Отговор
    Да не е бременна?

    16:40 17.12.2025

  • 3 Пич

    11 0 Отговор
    Никой не се интересува , но - стиснатата Гала прави скрита реклама на комплекса , за да не плаща !!!

    16:41 17.12.2025

  • 4 Хмм

    4 1 Отговор
    Гала непрекъснато изчезва и пак се връща, защото заместниците ѝ са по-зле от нея

    16:48 17.12.2025

  • 5 хъхъ

    3 0 Отговор
    Щях да си помисля, че е неразположена, ама тя отдавна е в пауза...

    16:53 17.12.2025

  • 6 зззззззз

    3 0 Отговор
    Гала имала диария и си останала у дома, но решила да се включи, за да осведоми зрителите си.

    16:53 17.12.2025

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    И КОЕ Е ИНТЕРЕСНОТО, ЧЕ БИЛА НА?! И КАКВО НИ ИНТЕРЕСУВА, КОЙ КОГА И КЪДЕ СЕ НАМИРА? 👎

    17:37 17.12.2025

  • 8 Промяна

    1 0 Отговор
    В НОВА ТВ ИМА ДО ЖИВОТ ТАМ ХАХАХАХАХА КОЙ ГИ ГЛЕДА НЕЗНАМ

    17:41 17.12.2025