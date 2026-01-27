Джейн Фонда навършва 89 г. днес: „Изглеждам добре за годините си, но съм като таратайка."

Джейн Фонда – вечната красавица, която всички познаваме като кралицата на аеробиката и киното, днес навършва 89 години. Тя е от онези харизматични жени, чийто чар може да плени всеки, независимо от възрастта им, пише woman.bg. Джейн е просто божествена и до днес, благодарение на тренировките, които толкова обича.
Актрисата се кълне в здравословния си режим и доказва, че годините никога не могат да бъдат пречка за перфектната визия. И към днешна дата Фонда не пропуска тренировка, като усилено набляга на вдигането на тежести. Признава, че най-много работи за талията си. Освен с аеробика дамата поддържа фигурата си и с любимата си цветна диета, а също така не яде сол.
Но нека бъдем реалисти. Не е възможно жена на 86 г. да изглежда толкова добре, само и единствено благодарение на спорта. И Джейн Фонда не го отрича. Тя сама признава, че ѝ се е случвало да прибягва към пластичната хирургия. Подлагала се е на операции за увеличаване на бюста, правила си е и корекции по лицето. В това няма нищо срамно или притеснително, все пак Джейн постоянно е на червения килим и много често я снимат в близък план.
И въпреки че актрисата може да бъде единствено обект на възхищение, се случва да получава и злобни коментари за прекалено хубавия си вид. Тя не крие, че пластичната хирургия ѝ помага и ѝ е необходима. Фонда дори проявява самоирония, като се сравнява със стара кола.
„Изглеждам добре за годините си, но съм като таратайка. Понякога тасовете ми падат и трябва да се сложат нови. Чувствам се като късметлийка – живея във време, в което ако нещо не е наред, е лесно да бъде поправено“, споделя Джейн.
Актрисата не прикрива и възхищението си от модерната медицина, дори признава, че е сменила някои части на тялото си.
„Ако ти е писано да живееш дълго, да останеш здрав и се поддържаш във форма, 80-те могат да бъдат чудесни години“, добавя актрисата.
Джейн Фонда е много активна в Инстаграм. Там тя също е безкрайно откровена и не се притеснява да се снима в не толкова бляскавите си моменти.
Въпреки че тя е една от уникалните красавици на Холивуд, днес живее като необвързана дама.
А ето и една малка шепа мъдри мисли и фрази от тази неподражаема жена:
"Ние не сме създадени, за да бъдем перфектни. Отне ми доста време да го осъзная."
"Ако постоянно сдържате емоциите си, за да изглеждате по-добри и по-красиви, тялото ви става напрегнато, дишането - неправилно, а душата - пуста."
"Една част от мъдростта е да осъзнаеш какво не ти е нужно вече и да го пуснеш да си ходи."
"Ако в професията, която сте си избрали, има някакви неочаквани препятствия, утешавайте се с мисълта, че няма занятие без такива."
"Анорексията, булимията и алкохолът бяха знаците за това, че съм се заблудила по пътя към съвършенството и че е време да се измъкна от капаните на самоконтрола."
"Да приемеш напълно кой си и да се чувстваш добре в собствената си кожа… Отнема доста време, докато го постигнеш. На мен ми отне над 60 години."
"Истинската красота на жените - в здравето, в умението да бъдат енергични."
"Никога не е твърде късно да започнеш отначало, никога не е твърде късно, за да бъдеш щастлив."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #11
10:45 21.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да си жива
10:51 21.12.2025
4 Факт
10:52 21.12.2025
5 Име
До коментар #2 от "Кахърена таратайка":Всеки с проблемите си!
10:55 21.12.2025
6 Мъж мечта
10:59 21.12.2025
7 един
14:50 22.12.2025
8 ГИЛФ Ловър
10:42 27.01.2026
9 Ха, таратайка,
10:46 27.01.2026
10 Факт
10:53 27.01.2026
11 Анонимен
До коментар #1 от "Това":Пълни глупости! Прочети малко повече и ще разбереш истината. Пластичните хирурзи са спечелили милиони от тая, която надмина и Шер по пластики.
Коментиран от #13
10:59 27.01.2026
12 Браво ВенеУина!
11:01 27.01.2026
13 Това
До коментар #11 от "Анонимен":Е възможно. Все пак не ме интересува толкова, че да я следя при ❤️
11:06 27.01.2026
14 123
11:13 27.01.2026
15 Най големият филм и роля
Сле нея има красавици но на ниво като актриса още не се е родила тази, която да а надмине
11:19 27.01.2026
16 Шкиф
11:51 27.01.2026