Джейн Фонда навършва 89 г. днес: „Изглеждам добре за годините си, но съм като таратайка."

Джейн Фонда – вечната красавица, която всички познаваме като кралицата на аеробиката и киното, днес навършва 89 години. Тя е от онези харизматични жени, чийто чар може да плени всеки, независимо от възрастта им, пише woman.bg. Джейн е просто божествена и до днес, благодарение на тренировките, които толкова обича.

Актрисата се кълне в здравословния си режим и доказва, че годините никога не могат да бъдат пречка за перфектната визия. И към днешна дата Фонда не пропуска тренировка, като усилено набляга на вдигането на тежести. Признава, че най-много работи за талията си. Освен с аеробика дамата поддържа фигурата си и с любимата си цветна диета, а също така не яде сол.

Но нека бъдем реалисти. Не е възможно жена на 86 г. да изглежда толкова добре, само и единствено благодарение на спорта. И Джейн Фонда не го отрича. Тя сама признава, че ѝ се е случвало да прибягва към пластичната хирургия. Подлагала се е на операции за увеличаване на бюста, правила си е и корекции по лицето. В това няма нищо срамно или притеснително, все пак Джейн постоянно е на червения килим и много често я снимат в близък план.



И въпреки че актрисата може да бъде единствено обект на възхищение, се случва да получава и злобни коментари за прекалено хубавия си вид. Тя не крие, че пластичната хирургия ѝ помага и ѝ е необходима. Фонда дори проявява самоирония, като се сравнява със стара кола.



„Изглеждам добре за годините си, но съм като таратайка. Понякога тасовете ми падат и трябва да се сложат нови. Чувствам се като късметлийка – живея във време, в което ако нещо не е наред, е лесно да бъде поправено“, споделя Джейн.

Актрисата не прикрива и възхищението си от модерната медицина, дори признава, че е сменила някои части на тялото си.



„Ако ти е писано да живееш дълго, да останеш здрав и се поддържаш във форма, 80-те могат да бъдат чудесни години“, добавя актрисата.



Джейн Фонда е много активна в Инстаграм. Там тя също е безкрайно откровена и не се притеснява да се снима в не толкова бляскавите си моменти.

Въпреки че тя е една от уникалните красавици на Холивуд, днес живее като необвързана дама.

А ето и една малка шепа мъдри мисли и фрази от тази неподражаема жена:

"Ние не сме създадени, за да бъдем перфектни. Отне ми доста време да го осъзная."



"Ако постоянно сдържате емоциите си, за да изглеждате по-добри и по-красиви, тялото ви става напрегнато, дишането - неправилно, а душата - пуста."

"Една част от мъдростта е да осъзнаеш какво не ти е нужно вече и да го пуснеш да си ходи."



"Ако в професията, която сте си избрали, има някакви неочаквани препятствия, утешавайте се с мисълта, че няма занятие без такива."



"Анорексията, булимията и алкохолът бяха знаците за това, че съм се заблудила по пътя към съвършенството и че е време да се измъкна от капаните на самоконтрола."



"Да приемеш напълно кой си и да се чувстваш добре в собствената си кожа… Отнема доста време, докато го постигнеш. На мен ми отне над 60 години."

"Истинската красота на жените - в здравето, в умението да бъдат енергични."



"Никога не е твърде късно да започнеш отначало, никога не е твърде късно, за да бъдеш щастлив."