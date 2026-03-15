Божанов: Внесохме 20 антикорупционни закона в този парламент, всичките бяха отхвърлени

“На предишните избори излязохме с 30 страници антикорупционна програма и заради тази конкретика бяхме извадени от преговорите с ГЕРБ за съвместно управление. Внесли сме 20 антикорупционни закона в този парламент от тази програма - срещу корупцията в прокуратурата, здравеопазването, земеделието и пр., и всички те са отхвърлени от това мнозинство”. Това каза съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Говори сега” по БНТ.

Затова, по думите му, след изборите на 19 април трябва да има различно мнозинство - за да има съгласие по тези приоритети и да има мнозинство от 160 депутати за избор на нов Висш съдебен съвет.

“Основният координатор на влиянията в завладяната държава е Делян Пеевски. Важното е да няма квота на Пеевски, която да отрови отново ВСС. Не трябва да има и следващ Пеевски. Затова искаме да променим правилата за избор на ВСС и за това как работи главния прокурор и прокуратурата”, каза Божанов.

По думите му, целта на ГЕРБ и ДПС е да имат повече от 80 гласа, за да може от тях да зависи ВСС. “Те са заедно, те са една амалгама, а нашата цел е да има 160 гласа извън тях”, каза Божанов. Според него на два пъти е можело да има 160 гласа без Пеевски - в 49-ото НС при пропадналата ротация в управлението на ГЕРБ и ПП-ДБ, и в сегашния парламент, но тази възможност винаги се проваля заради неговото влияние. Партийният лидер заяви, че ще се водят разговори след изборите с “Прогресивна България” и с други формации за конституционно мнозинство за ВСС.

Божидар Божанов попита, ако прокуратурата е убедена, след като пуска прессъобщение, че европрокурорът Теодора Георгиева е получавала пари от Петьо Еврото, защо тогава тя не е обвиняема. И сам даде отговор: “Защото прокуратурата така работи, тя държи хора на трупчета, не иска да те привлича като обвиняем, а да те притисне да направиш или не направиш нещо. Това също е престъпление и за това действие и бездействие на прокуратурата също трябва да има разследване”, категоричен е съпредседателят на “Да, България”.

Божанов не очаква проблеми с машините за гласуване, най-малкото защото те са под контрола на ЦИК, а в нея мнозинство имат ГЕРБ и нейните партньори. За него единственият риск е ако досега управляващите направят някой скандал като Костинброд чрез спецслужби и прокуратура. “Ако се готви скандал, както заплаши Станислав Анастасов, който направи цирк в Министерството на електронното управление, работа на служебното правителство е да не допусне такива измислици”, каза съпредседателят на “Да, България”.