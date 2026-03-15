Божанов: Внесохме 20 антикорупционни закона в този парламент, всичките бяха отхвърлени

15 Март, 2026 11:52 612 79

  • божидар божанов-
  • антикорупционни закони-
  • цик

Той попита, ако прокуратурата е убедена, след като пуска прессъобщение, че европрокурорът Теодора Георгиева е получавала пари от Петьо Еврото, защо тогава тя не е обвиняема

Божанов: Внесохме 20 антикорупционни закона в този парламент, всичките бяха отхвърлени
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“На предишните избори излязохме с 30 страници антикорупционна програма и заради тази конкретика бяхме извадени от преговорите с ГЕРБ за съвместно управление. Внесли сме 20 антикорупционни закона в този парламент от тази програма - срещу корупцията в прокуратурата, здравеопазването, земеделието и пр., и всички те са отхвърлени от това мнозинство”. Това каза съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Говори сега” по БНТ.

Затова, по думите му, след изборите на 19 април трябва да има различно мнозинство - за да има съгласие по тези приоритети и да има мнозинство от 160 депутати за избор на нов Висш съдебен съвет.

“Основният координатор на влиянията в завладяната държава е Делян Пеевски. Важното е да няма квота на Пеевски, която да отрови отново ВСС. Не трябва да има и следващ Пеевски. Затова искаме да променим правилата за избор на ВСС и за това как работи главния прокурор и прокуратурата”, каза Божанов.

По думите му, целта на ГЕРБ и ДПС е да имат повече от 80 гласа, за да може от тях да зависи ВСС. “Те са заедно, те са една амалгама, а нашата цел е да има 160 гласа извън тях”, каза Божанов. Според него на два пъти е можело да има 160 гласа без Пеевски - в 49-ото НС при пропадналата ротация в управлението на ГЕРБ и ПП-ДБ, и в сегашния парламент, но тази възможност винаги се проваля заради неговото влияние. Партийният лидер заяви, че ще се водят разговори след изборите с “Прогресивна България” и с други формации за конституционно мнозинство за ВСС.

Божидар Божанов попита, ако прокуратурата е убедена, след като пуска прессъобщение, че европрокурорът Теодора Георгиева е получавала пари от Петьо Еврото, защо тогава тя не е обвиняема. И сам даде отговор: “Защото прокуратурата така работи, тя държи хора на трупчета, не иска да те привлича като обвиняем, а да те притисне да направиш или не направиш нещо. Това също е престъпление и за това действие и бездействие на прокуратурата също трябва да има разследване”, категоричен е съпредседателят на “Да, България”.

Божанов не очаква проблеми с машините за гласуване, най-малкото защото те са под контрола на ЦИК, а в нея мнозинство имат ГЕРБ и нейните партньори. За него единственият риск е ако досега управляващите направят някой скандал като Костинброд чрез спецслужби и прокуратура. “Ако се готви скандал, както заплаши Станислав Анастасов, който направи цирк в Министерството на електронното управление, работа на служебното правителство е да не допусне такива измислици”, каза съпредседателят на “Да, България”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 До Божо полупредседателя

    13 3 Отговор
    Божо, важно е качеството на законопроектите ви, с не количеството. Видяхме какви ги свършихте с конституцията.

    11:59 15.03.2026

  • 3 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    3 9 Отговор
    "30-страничната Антикорупционна Програма е била причина за изключването на ПП-ДБ от преговорите с ГЕРБ за управление.

    11:59 15.03.2026

  • 4 От чужбина с любов

    4 9 Отговор
    32 години не съм гласувал. Но сега цялата общност ще гласуваме за последната надежда "президентът Румен Радев". Ако не стане, две гласувания през целия ми живот стигат

    11:59 15.03.2026

  • 5 Този ли?

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Абе да бе":

    Той ли беше подсъдим за това, че е оказвал натиск срещу министър за поръчка за 600 мил. за "наша" фирма?

    Коментиран от #8, #52

    11:59 15.03.2026

  • 6 бою циганина

    0 3 Отговор
    лгдбиу мафията е по слаба от нашата

    11:59 15.03.2026

  • 7 Истината

    4 9 Отговор
    20 антикорупционни закона, внесени по ПП-ДБ, са били отхвърлени от корупционерите ГЕРБ-ДПС-ИТН-БСП, които не искат да бъдат разследвани по тези закони, исщат да си крадат на воля от българския народ!

    Коментиран от #11

    12:01 15.03.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Този ли?":

    Да, беше заплашвал човека.

    12:02 15.03.2026

  • 9 Възмутен

    6 7 Отговор
    ПП-ДБ е последователна в конкретни антикорупционни действия, но се сблъсква с институционален и политически блокаж на мафията зад ГЕРБ-ДПС-ИТН.

    Коментиран от #17

    12:02 15.03.2026

  • 10 ПП "ПП(П)"

    8 5 Отговор
    Божанков , Божанков ... не сте внесли 30 анти-корупционни закони , ами внесохте 3333 КОРУПЦИОННИ такива , щуряхте , крадохте , разнебитвахте , рушахте , продавахте и предавахте България по всички възможни начини , сега усещате , че хората вече проумяха истинската ви същност , НО ... въпреки това , продължавате да смятате народа ни за овче стадо , стадо неспособно да мисли и чувства и това ... ще ви изяде окончателно главите . Смешното ви високомерие и убеждението ви , че сте нещо повече от нас ... ще ви изяде окончателно главите . Чувството ви за бенаказаност , непогрешимост и превъзходство над "обикновените" хора ще ви закопае завинаги . После ?! После ще отговаряте за всичко , което успяхте да "натворите" .

    Коментиран от #15

    12:03 15.03.2026

  • 11 Истината на истината

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    Всички закони на ПП са мъртвородени недомислици като самите тях. По-добре да не се пробват, некадърници са

    12:04 15.03.2026

  • 12 Браво, Божанов!

    5 8 Отговор
    “Завладяната държава” и контролиращите влияния на Делян Пеевски, застрашават независимостта на ВСС, браво Божанов, някой да има смелостта да назове нещата с истинските им имена.

    Коментиран от #21

    12:04 15.03.2026

  • 13 малко истински факти

    5 5 Отговор
    А бе тоя долнопробник , някой смята ли го за жив ,че да му чете лъжливите инсинуации жълтопаветни.

    Коментиран от #26

    12:04 15.03.2026

  • 14 Как

    7 2 Отговор
    да гласуват корумпираните срещу себе си и тези , благодарение на които са в Парламента ? Искат си корупцията , искат да грабят с пълни шепи и никой да не им търси отговорност !

    12:04 15.03.2026

  • 15 ПП "ПП(П)"

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПП "ПП(П)"":

    Съжалявам , обръщението е към Божанов , не е към БожанКов (макар , че и той е рядко Л).

    12:06 15.03.2026

  • 16 Основна цел:

    2 5 Отговор
    Нужно е ново мнозинство от 160 депутати, което да гарантира избора на ВСС без зависимост от ГЕРБ и ДПС.Българи, събудете се и гласувайте, изгонете сикаджийската Мафия!

    12:06 15.03.2026

  • 17 Гласоподавател

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Възмутен":

    Ние 65% негласували предишни избори, можем на 19 април да променим модела Пеевски Борисов.

    Коментиран от #29

    12:06 15.03.2026

  • 18 Идея

    2 2 Отговор
    Идеята за промяна на правилата за избор на ВСС и работа на прокуратурата е насочена към ограничаване на партийно и корпоративно влияние върху съдебната власт.

    12:07 15.03.2026

  • 19 Критика към прокуратурата

    3 3 Отговор
    Божанов критикува методите на прокуратурата, описвайки ги като задържане на хора "на трупчета" с цел натиск, вместо реално правосъдие.
    Пример: случайът с европрокурорката Теодора Георгиева и обвинения за финансови злоупотреби – според Божанов, прокуратурата не предприема действия, а се опитва да упражни натиск.
    Извод: необходима е реформа и контрол върху прокуратурата.

    12:07 15.03.2026

  • 20 Избори и потенциални рискове

    2 4 Отговор
    Божанов не очаква проблеми с машинното гласуване, защото е под контрола на ЦИК.
    Основният риск според него е създаване на скандали чрез спецслужби и прокуратура, аналогично на случая Костинброд.
    Тук се подчертава нуждата от наблюдение и превенция от служебното правителство.

    12:08 15.03.2026

  • 21 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Браво, Божанов!":

    12 ТЯ ДЪРЖАВАТА Е ЗАВЛАДЯНА ОТ БОЖАНОВ И ОНЕЗИ ПОКРАЙ НЕГО А ТИ СИ ЛЪЖЕЦ ПЛАТЕН ПОСТОЯНЕН ТУК КОРУПЦИЯ КРАДЕНЕ ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА ЗАД ШАР.АТАНИЯТА И ТАКА 5 ГОДИНИ БЕЗЧИНСТВАТ С МАШИНИТЕ АЛА БАЛА ЧАСТНАТА ЕДИНСТВЕНА ФИРМА НА ШАРЛАТОНИТЕ Е ПИТАМ КОГА ТЕЗИ ЩЕ И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗРУХАТА КРАЖБИТЕ ТЕРОРЪТ КОЙТО ПРИЧИНЯВАТ КОГА

    12:08 15.03.2026

  • 22 Стратегически позиции

    4 3 Отговор
    Антикорупционна последователност: Изтъква се като основна ценност и легитимност на партията.
    Фокус върху съдебната реформа: Позицията на ВСС и прокуратурата е централна за политическата стратегия на “Да, България”.
    Политическа алтернатива: Подчертава се противопоставянето на ГЕРБ и ДПС като една “амалгама”, срещу която трябва да се изгради мнозинство от 160 депутати.
    Предупреждение за изборни рискове: Умело въвежда тревога за потенциални манипулации, без да твърди конкретни доказателства.

    12:08 15.03.2026

  • 23 Политическо и комуникационно значение

    2 3 Отговор
    Апел към избирателите: Изграждане на имидж на партията като честен и реформаторски играч, готов да се бори срещу корупцията.
    Подсилване на образа на опозиция: Избягване на компромиси с ГЕРБ и ДПС, демонстриране на принципност.
    Превантивен ефект: Поставяне на “червени линии” за бъдещи коалиции и реформи.

    12:09 15.03.2026

  • 24 Промяна

    5 3 Отговор
  • 25 Силни страни:

    3 1 Отговор
    Конкретика (споменаване на 30 страници, 20 закона, конкретни институции).
    Четко формулирана цел (160 гласа за ВСС).
    Демонстрация на консистентна политическа линия.

    12:10 15.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чест и почитания, Божанов!!

    3 6 Отговор
    Подкрепям напълно думите на Божидар Божанов! Яснотата и конкретиката на антикорупционната програма на “Да, България” показват, че има истинска воля за реформи, а не само празни обещания. Необходими са промени във ВСС и в работата на прокуратурата, за да се сложи край на влиянието на олигархични интереси и да се гарантира справедливост за всички граждани. Точно такива принципни и последователни политики ни трябват, за да имаме честна и прозрачна държава.

    Коментиран от #32

    12:11 15.03.2026

  • 28 Дон балон

    6 3 Отговор
    Тоя що не е в затвора

    12:11 15.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Разумен

    3 5 Отговор
    Божидар Божанов говори точно това, от което България има нужда – конкретни действия срещу корупцията, а не празни обещания! Прекъсването на влиянието на Пеевски и реформа на ВСС са жизненоважни за справедлива и прозрачна съдебна система. Време е политиците да спрат да защитават интересите на олигарси и да започнат да работят за гражданите. Такава последователност и принципност заслужава нашата подкрепа!

    12:12 15.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ПП-ДБ са единствената алтернатива!

    3 6 Отговор
    Корупцията не е опция! Божидар Божанов и “Да, България” искат ВСС без Пеевски и олигарси – съдебната система е за хората, не за партиите! ✊🇧🇬

    Коментиран от #37

    12:13 15.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И пак в скута на Шиши

    5 4 Отговор
    И ако влезете в парламента пак да седнете в скута на Шиши. Сладко да го мамите с Диди,Диди и той майсторски да ви такова с кеф. Нечистоплътни и мърляци и външно и в душите си са шарлатаните.

    12:14 15.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Промяна

    5 2 Отговор
    БОЖАНОВ ЧАСТНАТА СИЕЛА Е ВАША Я КАЖИ КОЛКО МИЛИОНА ПРИБРА ЗА 5 ГОДИНИ ЗА АЛАБАЛАТА ЗАЩОЭПИТАМ АЗ ТЕЗИ СА БЕЗНАКАЗАНИ

    12:16 15.03.2026

  • 41 развеселен

    5 2 Отговор
    Хе ,хе !!! Жълто-лилавато троляче се е събудило и пак е налазило коментарите (сега ще се самоПЛЮСВА прес десет браузера) и ще се пробва да ни убеди - колко много хора ОБИЧАТ Мазньо Пърхутов и как го подкрепят (него и Пе До фи Л ите му съратници) , Смешно !

    Коментиран от #48

    12:16 15.03.2026

  • 42 ПП-ДБ работи за решения и планове

    2 4 Отговор
    Достатъчно ни манипулираха! Време е за честни закони и съдебна реформа. Божанов показва как се борим срещу корупцията – ясно, смело и конкретно!

    Коментиран от #46

    12:17 15.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 естествено

    4 2 Отговор
    че ще ги отхвълят - кога сте създали нещо читаво от неграмотни хора,надхвърлили стократно нивото си на компетентност?! Цялата ви работа е като "пременил се Илия, погледнал се, пак в тия" щото където и да се насадите, умственият ви багажец си остава все на старото ниво,че и по-долу от него колкото и да се перчите и биете в гърдите,че и борци срещу(или по-точно за)мафията се наричате, ама нищо не можете да свършите читаво!

    12:18 15.03.2026

  • 45 Истината

    2 3 Отговор
    Пеевски контролира, а народът чака. Божидар Божанов предлага истинско решение – 160 гласа за ВСС, чисти правила и справедливост за всички!

    12:18 15.03.2026

  • 46 ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "ПП-ДБ работи за решения и планове":

    това най-новият ви виц ли е?

    12:19 15.03.2026

  • 47 Радул

    2 4 Отговор
  • 48 тегли му една и толкоз

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "развеселен":

    Няма нужда да обръщаш внимание на мозъчнолабилно пепейскотролче .

    12:19 15.03.2026

  • 49 Да ти рекна

    1 3 Отговор
  • 50 Да живее България!

    1 3 Отговор
    Корупцията няма да мине! Божидар Божанов и “Да, България” искат ВСС без Пеевски и олигарси. Време е правосъдието да работи за народа!

    Коментиран от #64

    12:20 15.03.2026

  • 51 Реформатор или Простащина?!

    1 2 Отговор
    Достатъчно с отровните влияния! ВСС трябва да служи на гражданите, не на Пеевски. Божанов показва как се прави истинска реформа!

    12:21 15.03.2026

  • 52 а също и

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Този ли?":

    за уволнения на неудобни и назначаване на наши хора,заради което си отиде и министърката,която му се опъна

    12:21 15.03.2026

  • 53 НЕ на корупцията!

    1 3 Отговор
    Не празни думи, а действия! 160 гласа за честна съдебна система – Божидар Божанов води битката срещу корупцията!

    12:21 15.03.2026

  • 54 Справедливост

    1 1 Отговор
    Справедливост! Сега! Божидар Божанов и “Да, България” казват “СТОП” на Пеевски и корумпираната власт. Време е съдът да е за хората!

    12:22 15.03.2026

  • 55 Възмутен

    1 1 Отговор
    Божидар Божанов казва истината: ВСС трябва да служи на хората, не на Пеевски! ✊🇧🇬

    12:22 15.03.2026

  • 56 Мафията вън!

    1 1 Отговор
    Достатъчно с корупцията! 160 гласа за честна съдебна система – това е борбата, която България заслужава!

    12:23 15.03.2026

  • 57 Лило

    1 1 Отговор
    Стоп на олигарсите във ВСС! Божанов показва как се прави истинска реформа!

    12:23 15.03.2026

  • 58 Да живее България!

    1 1 Отговор
    Честни закони, чиста прокуратура, справедливост за всички – това е пътят на “Да, България”!

    12:24 15.03.2026

  • 59 Коментар

    1 1 Отговор
    Пеевски и приятели нямат място във властта. Народът трябва да има контрол! ✊

    12:24 15.03.2026

  • 60 Само така ПП-ДБ!!

    1 1 Отговор
    Не празни обещания, а действия! Божидар Божанов води битката срещу корупцията!

    12:25 15.03.2026

  • 61 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПП АСЕН ВАСИЛЕВ
    Е СЪУЧЕНИК ОТ ЕДИН КЛАС С ДЕЛЯН ДОБРЕВ
    ....
    ПП СА " ИЗПРАНОТО" ЛИЦЕ НА ОПГ ГЕРБ - СИК - СДС
    ..... РУМЯНА КРЪЧМАРОВА , ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МС Е МАЙСТОРКА ПО ПЕРАЛНИТЕ - ВЪТРЕШНА МИНИСТЪРКА НА БОЙКО БОРИСОВ И ПОСЛАНИК В ИЗРАЕЛ:)

    12:25 15.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Кривак

    1 0 Отговор
    ВСС за хората, не за Пеевски! Божанов е за истинска реформа.

    12:26 15.03.2026

  • 64 И така

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Да живее България!":

    Коя корупция няма да мине,тази на ПП или тази на Мунчо Решеткин. Уточни се

    12:26 15.03.2026

  • 65 Кругер

    1 0 Отговор
    Корупцията няма шанс, когато има принципност! ДаБългария

    12:26 15.03.2026

  • 66 Вън мафията!!!

    2 0 Отговор
    160 гласа за справедливост! Време е за действие, не празни обещания!

    12:27 15.03.2026

  • 67 Българин

    1 2 Отговор
    Хората мразят соросисти и трето полови! А корупцията в България е по-ниска, отколкото в ивропата! За това хората ви мразят !!!

    Коментиран от #72

    12:27 15.03.2026

  • 68 Чисти правила

    3 0 Отговор
    Божидар Божанов: законите да работят за гражданите, не за олигарсите!

    12:27 15.03.2026

  • 69 Давай, Божанов!

    2 1 Отговор
    Честна прокуратура = силна държава! Божанов знае как.

    12:28 15.03.2026

  • 70 Ддд

    1 1 Отговор
    Колко трябва да са нагли и лицемерни от ПП-ДБ, да говорят колко антикорупционни модела били вкарани в това НС. А в предното управление когато управляваха, бързаха да развалят правителството, без съществени промени.

    Защо тогава не направиха всички антикорупционни промени, и избраха нов ВСС и гл.прокурор? Отговорите сега, за тогава са смешно глупави!

    12:29 15.03.2026

  • 71 ТА ВИЕ СТЕ КОРУПЦИЯТА

    1 1 Отговор
    БРЕ БОЖАНКОВ. ХУБАВА ФАМИЛИЯ РОДНА НО ТИ СЕ ЗАМИСЛИ ЗАСЛУЖАВАШ ЛИ Я?!?!( КАКТО И МНОГО ДРУГИ В ПОЛИТИКАТА

    Коментиран от #73

    12:29 15.03.2026

  • 72 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Българин":

    Хората млазят Мафията, крадливите олигарси като Шиши Магнитски и Банкянсщия престъпник Боко Тиквата, ограбили милиарди от българския народ и станали милиардери, купили си имоти в Дубай, ходещи с охрана за милиарди за сметка на бедния български народ, освинили се като пр.а.се.та с лой от преяждане, докато българския народ мизерства...

    12:31 15.03.2026

  • 73 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "ТА ВИЕ СТЕ КОРУПЦИЯТА":

    Хората мразят Мафията, крадливите олигарси като Шиши Магнитски и Банкянския престъпник Боко Тиквата, ограбили милиарди от българския народ и станали милиардери, купили си имоти в Дубай, ходещи с охрана за милиарди за сметка на бедния български народ, освинили се като пр.а.се.та с лой от преяждане, докато българския народ мизерства...

    12:32 15.03.2026

  • 74 Емили тротинетката

    2 1 Отговор
    За милионе няма закони за милярди хептен за кокошка няма прошка

    12:32 15.03.2026

  • 75 Да, България, води ни!

    1 1 Отговор
    Не думи, а действия! Време е за борба с корупцията!

    12:33 15.03.2026

  • 76 долу пъпъдебейската педофилска коалиция

    1 0 Отговор
    Нито глас за вас!

    12:37 15.03.2026

  • 77 Оцифрован

    1 0 Отговор
    нeкъпан мизepник!

    12:41 15.03.2026

  • 78 Оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    12:42 15.03.2026

  • 79 Гост

    0 0 Отговор
    Двата магнита не дават

    12:47 15.03.2026

