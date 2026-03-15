Божанов: Внесохме 20 антикорупционни закона в този парламент, всичките бяха отхвърлени

“На предишните избори излязохме с 30 страници антикорупционна програма и заради тази конкретика бяхме извадени от преговорите с ГЕРБ за съвместно управление. Внесли сме 20 антикорупционни закона в този парламент от тази програма - срещу корупцията в прокуратурата, здравеопазването, земеделието и пр., и всички те са отхвърлени от това мнозинство”. Това каза съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Говори сега” по БНТ.
Затова, по думите му, след изборите на 19 април трябва да има различно мнозинство - за да има съгласие по тези приоритети и да има мнозинство от 160 депутати за избор на нов Висш съдебен съвет.
“Основният координатор на влиянията в завладяната държава е Делян Пеевски. Важното е да няма квота на Пеевски, която да отрови отново ВСС. Не трябва да има и следващ Пеевски. Затова искаме да променим правилата за избор на ВСС и за това как работи главния прокурор и прокуратурата”, каза Божанов.
По думите му, целта на ГЕРБ и ДПС е да имат повече от 80 гласа, за да може от тях да зависи ВСС. “Те са заедно, те са една амалгама, а нашата цел е да има 160 гласа извън тях”, каза Божанов. Според него на два пъти е можело да има 160 гласа без Пеевски - в 49-ото НС при пропадналата ротация в управлението на ГЕРБ и ПП-ДБ, и в сегашния парламент, но тази възможност винаги се проваля заради неговото влияние. Партийният лидер заяви, че ще се водят разговори след изборите с “Прогресивна България” и с други формации за конституционно мнозинство за ВСС.
Божидар Божанов попита, ако прокуратурата е убедена, след като пуска прессъобщение, че европрокурорът Теодора Георгиева е получавала пари от Петьо Еврото, защо тогава тя не е обвиняема. И сам даде отговор: “Защото прокуратурата така работи, тя държи хора на трупчета, не иска да те привлича като обвиняем, а да те притисне да направиш или не направиш нещо. Това също е престъпление и за това действие и бездействие на прокуратурата също трябва да има разследване”, категоричен е съпредседателят на “Да, България”.
Божанов не очаква проблеми с машините за гласуване, най-малкото защото те са под контрола на ЦИК, а в нея мнозинство имат ГЕРБ и нейните партньори. За него единственият риск е ако досега управляващите направят някой скандал като Костинброд чрез спецслужби и прокуратура. “Ако се готви скандал, както заплаши Станислав Анастасов, който направи цирк в Министерството на електронното управление, работа на служебното правителство е да не допусне такива измислици”, каза съпредседателят на “Да, България”.
19 Критика към прокуратурата
Пример: случайът с европрокурорката Теодора Георгиева и обвинения за финансови злоупотреби – според Божанов, прокуратурата не предприема действия, а се опитва да упражни натиск.
Извод: необходима е реформа и контрол върху прокуратурата.
12:07 15.03.2026
20 Избори и потенциални рискове
Основният риск според него е създаване на скандали чрез спецслужби и прокуратура, аналогично на случая Костинброд.
Тук се подчертава нуждата от наблюдение и превенция от служебното правителство.
12:08 15.03.2026
Фокус върху съдебната реформа: Позицията на ВСС и прокуратурата е централна за политическата стратегия на “Да, България”.
Политическа алтернатива: Подчертава се противопоставянето на ГЕРБ и ДПС като една “амалгама”, срещу която трябва да се изгради мнозинство от 160 депутати.
Предупреждение за изборни рискове: Умело въвежда тревога за потенциални манипулации, без да твърди конкретни доказателства.
12:08 15.03.2026
23 Политическо и комуникационно значение
Подсилване на образа на опозиция: Избягване на компромиси с ГЕРБ и ДПС, демонстриране на принципност.
Превантивен ефект: Поставяне на “червени линии” за бъдещи коалиции и реформи.
12:09 15.03.2026
25 Силни страни:
Четко формулирана цел (160 гласа за ВСС).
Демонстрация на консистентна политическа линия.
12:10 15.03.2026
