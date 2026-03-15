Манолова: Трайков да оттегли предложената нова-стара формула за сградна инсталация

„Призоваваме министъра на енергетиката Трайчо Трайков още в понеделник да си оттегли предложената нова-стара формула за сградна инсталация.“ Това заяви председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова в своя позиция относно предложените от Министерството на енергетиката за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване, свързани с формулата, по която се отчита топлинната енергия за сградна инсталация в сградите етажна собственост.

Бившият омбудсман припомни, че българският съд няколко пъти е отменил незаконната формулата и че Съдът на Европейския съюз също се е произнесъл, че тя е непрозрачна, неразбираема и неотразяваща обективно количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

„Защото не е нормално да нямаш радиатори, да си си спрял топлата вода, но да плащаш стотици левове в изравнителни сметки“ – категорична беше Манолова.

Според нея новата формула, предлагана от Трайков, е практически същата като старата: „Макар и разказана по-подробно, не поправя нито един от недостатъците, посочени в решението на Съда на ЕС, нито решава проблемите на потребителите.“

„Въпрос на време е и тази формула да бъде отменена от съда. Вече подготвяме жалби. Защото гаврата с хората и неизпълнението на съдебни решения трябва да бъдат наказани.“

Припомняме, че през м. август от гражданската платформа Изправи се.БГ помогнаха на стотици граждани да обжалват изравнителните си сметки за парно, които бяха изчислени на база отменената от съда формула за сградна инсталация.

„След като месеци на ред незаконно се смятаха прогнозни сметки за парно заради правния вакуум след отмяната на незаконната формула, очаквахме, че Министерството на енергетиката ще предложи справедлива формула, която обективно да отразява потребената топлинна енергия от сградна инсталация и която да отреже възможността на топлинните счетоводители да нагаждат сметките по собствено усмотрение.“ – заяви Манолова.

По нейни думи, вместо това Министерството на енергетиката за пореден път е решило да ощети гражданите и да обслужи топлинните счетоводители, преписвайки старата, отменена от съда формула.

От Изправи се.БГ посочват, че единствената разлика в предложената формула е минималното намаляване в коефициента за сгради, които притежават паспорти за енергийна ефективност (много малко на брой) – от 0,15 на 0,10.

„Най-проблемният елемент във формулата обаче остава – общата инсталирана мощност, в която се включва и мощността на радиаторите, които не са работили през отчетния период. Така хората ще плащат и за изключените радиатори, все едно са работили на макс“ – коментира бившият омбудсман.