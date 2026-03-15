Манолова: Трайков да оттегли предложената нова-стара формула за сградна инсталация

15 Март, 2026 12:09 672 13

  • мая манолова-
  • сградна инсталация-
  • трайчо трайков-
  • радиатори

Според нея новата формула, предлагана от Трайков, е практически същата като старата

Снимка: Изправи се.БГ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Призоваваме министъра на енергетиката Трайчо Трайков още в понеделник да си оттегли предложената нова-стара формула за сградна инсталация.“ Това заяви председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова в своя позиция относно предложените от Министерството на енергетиката за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване, свързани с формулата, по която се отчита топлинната енергия за сградна инсталация в сградите етажна собственост.

Бившият омбудсман припомни, че българският съд няколко пъти е отменил незаконната формулата и че Съдът на Европейския съюз също се е произнесъл, че тя е непрозрачна, неразбираема и неотразяваща обективно количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

„Защото не е нормално да нямаш радиатори, да си си спрял топлата вода, но да плащаш стотици левове в изравнителни сметки“ – категорична беше Манолова.

Според нея новата формула, предлагана от Трайков, е практически същата като старата: „Макар и разказана по-подробно, не поправя нито един от недостатъците, посочени в решението на Съда на ЕС, нито решава проблемите на потребителите.“

„Въпрос на време е и тази формула да бъде отменена от съда. Вече подготвяме жалби. Защото гаврата с хората и неизпълнението на съдебни решения трябва да бъдат наказани.“

Припомняме, че през м. август от гражданската платформа Изправи се.БГ помогнаха на стотици граждани да обжалват изравнителните си сметки за парно, които бяха изчислени на база отменената от съда формула за сградна инсталация.

„След като месеци на ред незаконно се смятаха прогнозни сметки за парно заради правния вакуум след отмяната на незаконната формула, очаквахме, че Министерството на енергетиката ще предложи справедлива формула, която обективно да отразява потребената топлинна енергия от сградна инсталация и която да отреже възможността на топлинните счетоводители да нагаждат сметките по собствено усмотрение.“ – заяви Манолова.

По нейни думи, вместо това Министерството на енергетиката за пореден път е решило да ощети гражданите и да обслужи топлинните счетоводители, преписвайки старата, отменена от съда формула.

От Изправи се.БГ посочват, че единствената разлика в предложената формула е минималното намаляване в коефициента за сгради, които притежават паспорти за енергийна ефективност (много малко на брой) – от 0,15 на 0,10.

„Най-проблемният елемент във формулата обаче остава – общата инсталирана мощност, в която се включва и мощността на радиаторите, които не са работили през отчетния период. Така хората ще плащат и за изключените радиатори, все едно са работили на макс“ – коментира бившият омбудсман.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 1 Отговор
    Докато няма твърда цена на единица по топломер, няма как да има честост към клиентите.

    12:11 15.03.2026

  • 2 Гост

    2 1 Отговор
    Тези глупости, топломерите да са само уреди за дялово разпределение, с което ни разпределят всичката енергия похарчена от ГАЗката, са за да им плащаме загубите.

    12:12 15.03.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Какъв стимул има Топлофикация да си намали загубите по трасето, докато ни ги разпределят между нас, потребителите, да й ги плащаме?

    12:13 15.03.2026

  • 4 Гост

    1 1 Отговор
    Твърда цена на единица по топломер.
    Така е при тока.
    Така е при водата.
    Така е при газта.
    Гледаш колко единици си навъртял и знаеш колко ще платиш,
    Сега, една единица струва различно всеки месец, според дяловото разпределение.

    12:15 15.03.2026

  • 5 справедливост по пипейски

    4 0 Отговор
    Ако се отопляваш с климатик и не ползваш парно, пак ще плащаш между 20% и 40% от топлинната енергия на съседа за парно, а той от своя страна няма да плати дори и 1% от твоята сметка за ел.енергия.

    12:19 15.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Откъде На Къде ?

    2 0 Отговор
    Откъде На Къде ?

    Някой Ще Плаща !

    За Кефа !

    На Някой !

    Да си плаща Наемите и!

    И за затрудненията които причинява !

    На Другите !

    12:20 15.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мая? коя беше тая?

    1 1 Отговор
    Мая? коя беше тая?

    12:29 15.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    2 1 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    12:36 15.03.2026

  • 12 Оня с коня

    0 0 Отговор
    ами нормално е парното дда поскъпне все пак има банани във магазина цяла година

    12:43 15.03.2026

  • 13 Оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    12:44 15.03.2026

