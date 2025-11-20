Диана Димитрова с ново начало: Прекратих българските сериали и театъра

Актрисата Диана Димитрова обяви нов интригуващ етап в кариерата си – само за три месеца тя е получила предложения за участие в три международни продукции, които ще излязат през 2025 година. Сред тях е и първият ѝ филм на ужасите, роля, която – по думите ѝ – изисква "пълно потапяне в човешкия страх, травма и оцеляване".

Чаровната актриса подчертава, че е избрана за проектите след международни кастинги, основани единствено на професионалните ѝ качества.

За да се включи обаче в чуждестранните проекти тя е взела най-трудното решение в кариерата си – да прекрати участията си в българските сериали и театър:

"Кариерата не е държава. Кариерата е път. И аз продължавам.", казва уверено Диана.

Актрисата изпраща и силно послание към всички, които са били наранявани или пречупвани: "Животът понякога ви връща там, където сте се борили най-много, но вече по-силни. Не правете компромис с достойнството си. Никога."

Диана Димитрова благодари на последователите си за подкрепата и обещава, че 2026 г. ще бъде премиерна за новите ѝ международни проекти.