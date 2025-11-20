Новини
Диана Димитрова с ново начало: Прекратих българските сериали и театъра

20 Ноември, 2025

  • диана димитрова-
  • начало-
  • български сериал-
  • театър-
  • спектакъл-
  • актриса

Актрисата се похвали с участие в нови чуждестранни проекти

Диана Димитрова с ново начало: Прекратих българските сериали и театъра - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Диана Димитрова обяви нов интригуващ етап в кариерата си – само за три месеца тя е получила предложения за участие в три международни продукции, които ще излязат през 2025 година. Сред тях е и първият ѝ филм на ужасите, роля, която – по думите ѝ – изисква "пълно потапяне в човешкия страх, травма и оцеляване".

Чаровната актриса подчертава, че е избрана за проектите след международни кастинги, основани единствено на професионалните ѝ качества.

За да се включи обаче в чуждестранните проекти тя е взела най-трудното решение в кариерата си – да прекрати участията си в българските сериали и театър:

"Кариерата не е държава. Кариерата е път. И аз продължавам.", казва уверено Диана.

Актрисата изпраща и силно послание към всички, които са били наранявани или пречупвани: "Животът понякога ви връща там, където сте се борили най-много, но вече по-силни. Не правете компромис с достойнството си. Никога."

Диана Димитрова благодари на последователите си за подкрепата и обещава, че 2026 г. ще бъде премиерна за новите ѝ международни проекти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рон Джереми

    28 2 Отговор
    Ела при нас,стига се занимава с глупости

    11:02 20.11.2025

  • 2 Перо

    49 11 Отговор
    Тая селска пръчка продължава да избива комплекси! Оказа се, че не става и за чеп за зеле във Франция с което ни “плашеше”! Сега продължава да ни досажда с нейното присъствие, вместо да си ходи на село!

    Коментиран от #6, #7, #26

    11:03 20.11.2025

  • 3 Освалдо Риос

    41 6 Отговор
    Основно ще се снима легнала по гръб, и репликите ще са редуцирани до -ох -ах

    11:03 20.11.2025

  • 4 много пот ша са лей

    37 4 Отговор
    Така ли им викат вече на поурно ролите - международни проекти. Хихихихихих

    11:06 20.11.2025

  • 5 плевен

    29 3 Отговор
    Това за чуждите предложения го разбрах. Остана неясно предложените роли, на същото ниво ли са, като тези в България? А ще има ли реплики там?

    11:10 20.11.2025

  • 6 Гост

    18 15 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Перо кво я плюваш, виж ква е хубавица. Кой знае женкати къв влък е ама таа не била арна.

    11:10 20.11.2025

  • 7 Брачед

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Арна е момата,не я закачай

    11:14 20.11.2025

  • 8 Не остава много време

    18 2 Отговор
    "които ще излязат през 2025 година"

    11:15 20.11.2025

  • 9 Зрител

    31 7 Отговор
    Чудесно, защото не искаме да те гледаме!

    11:18 20.11.2025

  • 10 Така ли?

    17 7 Отговор
    И тая , и оная , дето пише за нея са от един дол дренки !

    11:18 20.11.2025

  • 11 То,да

    24 0 Отговор
    И аз ги прекратих, не съм ги гледал от деветдесет и някоя

    11:19 20.11.2025

  • 12 Артист

    24 1 Отговор
    А стига,от една година все напускаш,все заминаваш,нас какво ни интересува това?Или просто,Шумим брат,Шумим.

    11:28 20.11.2025

  • 13 Фънки

    16 2 Отговор
    Тая я апе кучето яко

    11:28 20.11.2025

  • 14 ШЕФА

    15 3 Отговор
    Чудесна новина,не гледам бълг.филми,Канал 1,БТВ,НОВА ,но сега може и да започна,майтапя се.Никога не бих ги гледал,който ги гледа и слуша е сто процентов идио..

    11:29 20.11.2025

  • 15 Факт

    3 5 Отговор
    Не правим компромис със сърцето. Между другото този знак трябва да само към него!

    Коментиран от #16, #23

    11:29 20.11.2025

  • 16 Име

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Мутрата не го е разбрал!

    11:32 20.11.2025

  • 17 Дядо Митьоo

    17 4 Отговор
    Била поканена в три проекта,и на трите места да подпира декорите...

    11:35 20.11.2025

  • 18 Раев

    17 2 Отговор
    Решила да прекрати участието си в българските сериали и театър.Че кой я търси тая за каквото и да е било,освен за.....

    11:40 20.11.2025

  • 19 Мисирката

    10 1 Отговор
    изглежда приятно жИната
    а и за пълно потапяне говори
    иначе ако трябва да съм честна
    за първи път я виждам и чувам таз
    ама сигурно в нейния край си я знаят

    Коментиран от #33

    11:51 20.11.2025

  • 20 Станчо

    9 0 Отговор
    Абе, чететли си статиите преди да ги публикувате?

    Коментиран от #28

    11:52 20.11.2025

  • 21 Хихихи

    14 1 Отговор
    Филм на ужасите, еротик и хард порно.

    12:00 20.11.2025

  • 22 Продължаваме промяната

    11 2 Отговор
    Отвратителни нокти

    12:00 20.11.2025

  • 23 да уточним

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Този знак е окултен . Гледайки тази снимка помислих,че е объркала знака за метъл музика- но той не е окултен и е насочен навън- защото се противопоставя и е огледален образ на злото.Допуснеш ли злото - а не любовта в сърцето си е ясно за какво става дума.

    Коментиран от #24

    12:02 20.11.2025

  • 24 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "да уточним":

    Диана е окултно име по принцип.

    12:04 20.11.2025

  • 25 Факт

    0 1 Отговор
    Този знак трябва да сочи към сърцето!

    Коментиран от #34

    12:15 20.11.2025

  • 26 шиши

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    ново начало само с мен, да дойде да се снима под герба..

    12:19 20.11.2025

  • 27 Когато

    10 2 Отговор
    Някоя не знае какво иска, получава нищо!

    12:28 20.11.2025

  • 28 иванова

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Станчо":

    А ти четеш ли какво и как си написал ?

    12:42 20.11.2025

  • 29 Колеги

    13 1 Отговор
    От 20 години сме артисти на свободна практика,но никого не занимаваме с личният си живот.Излизаме и играем за публиката,дали сме яли,пили,или сме плакали,публиката не трябва да знае.Извинявай ти само ни занимаваш с твоите проблеми
    .Ходи където искаш ,не си интересна.

    12:46 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Габровска

    1 5 Отговор
    Поздравяваме Диана с присъединяването ѝ към нашия екип.

    12:55 20.11.2025

  • 32 Някой

    8 3 Отговор
    Хур...вите просперират само докато са млади, след това никой не се интересува от тях. Тази х... е към залеза.

    12:55 20.11.2025

  • 33 Весело

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мисирката":

    Заради тази ху... изгонаха Вежди от парламента. Изгониха го заради единственото вярно нещо казано от него в порламента.

    12:59 20.11.2025

  • 34 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Сатанистите го насочват към устата и изплезват език.

    14:11 20.11.2025

  • 35 Иван

    8 2 Отговор
    Хо,хо,тази пак започна.Появява се на определени етапи за да не я забравим .Явно пак има нужда от реклама.Маце,ама много си противна и много ни омръзна!Сопри са най -после!

    14:47 20.11.2025

  • 36 Сатан

    3 0 Отговор
    Защо показваш знака ми. Още искам да слезеш до дъното.

    Коментиран от #38

    15:11 20.11.2025

  • 37 не си интересна аре махай се

    5 2 Отговор
    Моля ти се, подготви следващия проект с работно заглавие "Да се разкарам завинаги от полезрението на хората в България".

    Коментиран от #39

    16:58 20.11.2025

  • 38 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сатан":

    Всеки сам си избира приятелите!

    20:09 20.11.2025

  • 39 Ох дано

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "не си интересна аре махай се":

    Да е за последно това сбогуване,че ни писна от теб!!Попътен вятър и не се връщай по възможност,или поне не ни уведомявай!!

    11:03 21.11.2025