Киану Рийвс организира романтична среща с кънки на лед за приятелката си Александра Грант (СНИМКА)

Киану Рийвс е един от най-обичаните актьори в Холивуд и по много причини. Актьорът пази голяма част от личния си живот за себе си, включително дългогодишната си връзка с художничката Александра Грант, пише tialoto.bg.

Въпреки че са минавали заедно по червените килими и са споделяли от време на време поглед към света си чрез интервюта, те до голяма степен са пазят връзката си далеч от светлината на прожекторите.

Тази седмица Грант предложи рядък и наистина сладък поглед към пълноценния им живот. Във вторник тя разкри в Instagram, че след като е гледала пиесата с любимия си „В очакване на Годо“ в Ню Йорк, Рийвс я е поканил на среща с кънки на лед в Рокфелер център. Тя сподели очарователна снимка на двамата на леда и видео, което изглежда като взето от романтичен филм.

Грант разказа за вечерта в описанието, като написа: „Миналия понеделник, след премиерата на „В очакване на Годо“, Киану ме покани на среща в Ню Йорк…“ Тя дори поздрави всички на пързалката, че са ги накарали да се чувстват „като у дома си“, че са ги окуражавали и са ги топлили с горещо какао и шапки с помпони.

Художничката сподели, че Рийвс е трябвало да си вземе нови кънки за случая, пишейки, че „да се върнеш на леда след няколко десетилетия и да преминеш от хокейни кънки към кънки за фигурно пързаляне не е шега работа!“

Тя цитира Алиса Лиу: „Връзките с хората – това е най-важното нещо в живота. Те надделяват над всичко“, добавяйки: „Така че да, винаги „да“ на свързването! "Да" на радостта, "да" на излизането навън, дори когато си прекалено уморен, "да" на опитването на нещо ново, "да" на това да го правиш по свой начин и да останеш отворен за изненади!“

Това, което прави срещата им още по-сладка, е контекстът. Миналия месец Грант каза пред The ​​Cut, че се учи да кара кънки на лед, обяснявайки, че след като е живяла близо до Челси Пиърс, е решила да започне, признавайки, че „е трудно“.

Тя сподели, че излиза на леда поне веднъж седмично, има треньор и често се пързаля с кънки на музиката на Sia и пауър балади. Тя обясни, че „да не си добър в нещо е наистина важно“.

„Харесва ми да уча нещо, в което човек не е експерт“, каза тя, добавяйки, че пързалянето ѝ помага да култивира „пространство на детско любопитство“. Което означава, че Рийвс е превърнал новооткритото ѝ хоби в незабравима вечер, правейки я още по-сладка.

Докато Рийвс е известен с работата си на екрана, Грант е визуален артист и е високо уважавана. Тя изучава езика и писмените текстове чрез живопис, рисунка, скулптура, видео и други.

Те се запознават за първи път през 2009 г. на събитие и по-късно си сътрудничат по стихосбирката на Рийвс „Ода на щастието“, като Грант предоставя илюстрациите.

Втората им съвместна работа е „Сенки“ през 2015 г., а през 2017 г. съосновават издателската си компания X Artists’ Books.

Не е ясно кога нещата са станали романтични, въпреки че мнозина посочват появата им на LACMA през 2019 г. като публичен дебют. Но първият им съвместен червен килим всъщност се е състоял по-рано същата година на благотворителния концерт на MOCA в The Geffen Contemporary. По-късно източници споделиха, че двамата са били заедно години преди да разкрият това пред света.

Колкото до Киану и кънките - той е страстен хокеист, особено известен с това, че е играл вратар като младеж в Торонто, а по-късно и с десетгодишна традиция на уличен хокей в Лос Анджелис, като дори е имал детска мечта да играе професионално, преди да се съсредоточи върху актьорството.