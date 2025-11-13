Новини
Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената след спектакъл (СНИМКА)

13 Ноември, 2025 12:01

  • алекс иванов-
  • братя-
  • ол инклузив-
  • спектакъл-
  • театър-
  • актьор-
  • предложение-
  • годеж

Предложението за брак бе направено накрая на спектакъла "Хедарал – последното пътуване на Константин Величков"

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената след спектакъл (СНИМКА) - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Накрая на спектакъла „Хедарал – последното пътуване на Константин Величков“ актьорът Алекс Иванов, който играе будителя, извади пръстен и предложи брак на приятелката си Анелия Димова.

„От този миг нататък – НИЕ! От сърце благодаря на всички, които бяхте част от този прекрасен, най-скъп момент за мен“, заяви звездата от хитовите сериали на NOVA „Братя“ и All Inclusive към снимка в профила си в Инстаграм от специалния момент.

„На софийската премиера на представлението, продукция на пазарджишкия театър, целият ми свят беше събран на едно място – родителите ми, приятелите, колегите, зрителите, професията и, разбира се, Анелия. Затова това беше перфектният момент това да се случи. Аз бях предупредил преди това колегите, те много се зарадваха и с голям ентусиазъм участваха“, сподели пред „Телеграф“ Алекс за предложението на брак.

За бижуто, скрепило любовта им, Алекс каза пред изданието: „Ани е доста нетрадиционен човек на изкуството – графичен дизайнер и художник. Има свое виждане за това как да изглежда и после я попитах дали съм улучил вкуса ѝ и тя каза „да“.

Пръстенът е семпъл и минималистичен. Тя има малка и нежна ръка, а повечето пръстени ги правят за жени с по-дебели пръсти. Затова имах проблем с размерите, но след много скиторене успях и намерих точния. Ани е страхотен човек – светъл, добър във всяко отношение, нямам думи, с които да опиша емоцията си.

Всеки, който я познава, знае, че е изключителна. И друг път съм имал приятелки, гаджета, но за пръв път усещам, че любовта е искрена и истинска - тя идва без претенции и условия“.

На 20 ноември той отново ще влезе в ролята на Константин Величков на столичната сцена „Сълза и смях“, ще играе в София и в „Без резерви“, а наскоро е снимал и нов филм - „Топки“.


  • 1 Емили с Тротинетката

    1 2 Отговор
    А кой е женихът?

    12:02 13.11.2025

  • 2 Добро момче

    1 0 Отговор
    Няма да му е лесно

    12:26 13.11.2025

  • 3 Винкело

    0 0 Отговор
    Абе защо всички български сериали, колкото и да са скучни, тъпи, нереални, недомислени и дразнещи, все са "култови" и "хитови"?

    12:33 13.11.2025