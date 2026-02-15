Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вяра и Надежда от тризначките с поредно неадекватно ВИДЕО

Вяра и Надежда от тризначките с поредно неадекватно ВИДЕО

15 Февруари, 2026 09:14 2 509 27

  • вяра-
  • надежда-
  • тризначките

Те говорят несвързано за някакви пакистанци, които ги използват да си зареждат такситата

Вяра и Надежда от тризначките с поредно неадекватно ВИДЕО - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато през 2006 година тризначките Вяра, Надежда и Любов влязоха в къщата на "Биг Брадър", бързо се превърнаха в най-обсъжданите лица на българския риалити ефир.

Скандали, интриги и щипка селска простащина – всичко това им осигури слава, но днес обаче реалността е различна. В социалните мрежи се появи поредното видео, заснето във Великобритания, на което се виждат Вяра и Надежда да просят по улиците.

Кадрите предизвикаха бурна реакция – едни ги съжалиха, други ги упрекнаха, а трети ги видяха като пример за това колко краткотрайна може да бъде славата.

Обаче положението хич не е смешно - двете момичета изглеждат доста зле. Те говорят несвързано за някакви пакистанци, които ги използват да си зареждат такситата. И молят американското правителство за помощ, пише HotArena.net.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 превъртели от любофф

    27 1 Отговор
    към всякакви цигани

    09:16 15.02.2026

  • 2 абе и диoти

    40 0 Отговор
    престанете да правите известни себеподобните си!

    Коментиран от #14

    09:17 15.02.2026

  • 3 Мунчо

    32 17 Отговор
    Тия със сигурност са едни от гласувалите за ПП и компания.....🤣🤣🤣

    Коментиран от #6, #10

    09:18 15.02.2026

  • 4 ами сами вижте

    44 2 Отговор
    Какви предавания и какви персонажи ни налагате по телевизията .
    И после защо децата се опростачили , защо се стига до Петрохан ....
    Прибавете и чалгата , концертите на Азис .....

    09:19 15.02.2026

  • 5 я покажете МЕГА концертите на Азис

    26 0 Отговор
    За по 1000 $ , какво МЕГА излагация са , и коментирайте после тия .

    Коментиран от #11

    09:21 15.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 коки

    35 1 Отговор
    що ни занимавате с тия утайки?
    само пакистанци за тях....

    09:21 15.02.2026

  • 8 Педофилската Партия

    24 5 Отговор
    Ние приветстваме решението на трите ни гласоподавателки да станат улични проститутки, защото така с успеха си вдъхновяват младото поколение жени, които са и без това с толкова малко мозък, че боя в главите не поврежда по никакъв начин изборните им нагласи!

    09:23 15.02.2026

  • 9 ПУТИН Е ВИНОВЕН

    15 5 Отговор
    У МАЛОБРИТАНИЯ ЛЕСНО СЕ ....ПРЕВЪРТА.......КАТО ТИА ДВЕТЕ

    09:23 15.02.2026

  • 10 Ердоган

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    Путинуиди са

    09:24 15.02.2026

  • 11 ГОРЧИВООООО

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "я покажете МЕГА концертите на Азис":

    "МЛАДАТА" И КОСМАТА БУЛКА .....ВАСКАМАНГЕТО ПОКАНИЛА ЗА СВАТБАТА САМО .....ОТБРАНО ОБЩЕСТВО

    09:25 15.02.2026

  • 12 Човек първо мисли

    30 0 Отговор
    Можеха просто да си останат в България и да започнат някаква работа. Докато бяха на върха на славата след онова риалити, можеха да си намерят съпрузи, които са израснали в среда със същия манталитет и вероятно това щеше да им даде възможност днес да са част от средната класа в България и да имат спокоен и ако не охолен, то поне подсигурен живот.
    Човек трябва да мисли преди да се втурне в среда, която не познава и за която той самият не представлява никаква ценност.

    Коментиран от #24, #26

    09:26 15.02.2026

  • 13 жоро

    14 4 Отговор
    не американското,
    Пакистанското правителство да помолят.
    Може да ги приберат в пакистан и да ги дадат на местни овчари за булки и слугини

    09:31 15.02.2026

  • 14 Няма как

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "абе и диoти":

    Beнeлuнa ги чувства близки по интелект, сърце и душа. За това отдава време да напише статия за тези високо интелигентни и еродирани дами...

    09:38 15.02.2026

  • 15 Българско безмозъчно стадо

    17 11 Отговор
    Тези жени очевидно психично разстройство заради живота си на улицата в чужда държава. А Британия е сурово място да си на улицата. Вместо да им се присмивате, да намерят начин българските неправителствени организации да си приберат гражданите и да им се подсигури материална и психиатрична помощ. Може ли да сте толкова безчовечни и да нямате грам състрадание към хора в нужда?

    Коментиран от #18, #27

    09:39 15.02.2026

  • 16 Помачорките

    10 0 Отговор
    са я окъсали.
    От кон на магаре и накрая на улицата

    09:41 15.02.2026

  • 17 Естет

    6 2 Отговор
    Да са станали лами?

    09:49 15.02.2026

  • 18 не ми е жал за тия мързеливи цциганки

    18 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българско безмозъчно стадо":

    Първо те са безмозъчни по рождение един мозък на трите се е паднал. Второ, те 20 години не искита да работят. Просто ги мързи!

    09:50 15.02.2026

  • 19 андромеда

    10 0 Отговор
    Ми те отдавна са в зоната на здрача.Дори е чудно ,че са още живи.А третата къде е?

    Коментиран от #21

    09:51 15.02.2026

  • 20 Не е ли прекрасно?

    6 1 Отговор
    Не е ли прекрасно, че пакистанците им обръщат внимание? Дамите разширяват географския си кръгозор. Току ги видим със собствен бизнес в Исламабад.

    09:58 15.02.2026

  • 21 Третата

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "андромеда":

    се омъжи за нормален човек и изостави другите две. Явно мозъка е бил само в нея,и не иска да вижда другите две безмозъчни лейки.

    09:59 15.02.2026

  • 22 От извора

    2 6 Отговор
    Мунчо ги поканил за Пи - арки. Били достойни за неговата все още не създадена партия.
    Никой нямало да може да вземе думата от тях !

    10:04 15.02.2026

  • 23 Ламата от Петрохан

    5 1 Отговор
    Венельинооо! Ми.сирке проста!
    Това ли беше най-умното дето можеше да напишеш ма?
    Я марш при тия кл.ошарки да ви зареждат пакистанците!
    См,ръдла такава!

    10:10 15.02.2026

  • 24 ами,

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Човек първо мисли":

    Същата работа.И тук пак нямаше да работят защото след биг брадър Венета Райкова им втълпи,че са някакви ,,звезди,,и им се полага всичко което си пожелаят.Щяха да се мъкнат по всички кабеларки и подкастове с простотиите си,,дека са ми пръстенитедо втръсване като всички участвали в някакво риалити.Да сменят бякой мъж след мъж.Най-лошата комбинацие е да си глупав и мързелив а те са.Добре,че поне едната сестра се откъсна и си създаде семейство и дете.Не ги съжалявам по никакъв начин .Изборът си е техен да са на това положение.

    10:10 15.02.2026

  • 25 Видеото

    2 1 Отговор
    Къде изчезна? Подозирам, че е било високоинтелектуален продукт.

    10:15 15.02.2026

  • 26 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Човек първо мисли":

    Мене ако питаш, тия "известности" направиха отлично, че не останаха в България. Зер, такива кукундели си имаме предостатъчно. А това, че в се още не са се размножили е в услуга на ЧОВЕЧЕСТВОТО.
    Пожелавам им никога да не се върнат в БГ, никога да не се размножат. Нека Винелина скоро забрави за тях, защото ако не е тя, никой няма да се сети за въпросните ЗНАМЕНИТОСТИ.
    А на Вас пожелавам, по-малко да гледате риалити формати!
    А

    10:15 15.02.2026

  • 27 абе,

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българско безмозъчно стадо":

    Карбовски беше събрал пари и ги беше върнал в България но те пак заминаха за Англия защото си втълпиха че са осиновени англичанки и са роднини на английската кралица-лека и пръст.Освен това си имат сестра,майка и братя който могат да се погрижат за тях ако имат желание.Можете вие лично да им помогнете не да обиждате безсмислено народа си.

    10:15 15.02.2026