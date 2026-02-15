Вяра и Надежда от тризначките с поредно неадекватно ВИДЕО

Когато през 2006 година тризначките Вяра, Надежда и Любов влязоха в къщата на "Биг Брадър", бързо се превърнаха в най-обсъжданите лица на българския риалити ефир.
Скандали, интриги и щипка селска простащина – всичко това им осигури слава, но днес обаче реалността е различна. В социалните мрежи се появи поредното видео, заснето във Великобритания, на което се виждат Вяра и Надежда да просят по улиците.
Кадрите предизвикаха бурна реакция – едни ги съжалиха, други ги упрекнаха, а трети ги видяха като пример за това колко краткотрайна може да бъде славата.
Обаче положението хич не е смешно - двете момичета изглеждат доста зле. Те говорят несвързано за някакви пакистанци, които ги използват да си зареждат такситата. И молят американското правителство за помощ, пише HotArena.net.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 превъртели от любофф
09:16 15.02.2026
2 абе и диoти
Коментиран от #14
09:17 15.02.2026
3 Мунчо
Коментиран от #6, #10
09:18 15.02.2026
4 ами сами вижте
И после защо децата се опростачили , защо се стига до Петрохан ....
Прибавете и чалгата , концертите на Азис .....
09:19 15.02.2026
5 я покажете МЕГА концертите на Азис
Коментиран от #11
09:21 15.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 коки
само пакистанци за тях....
09:21 15.02.2026
8 Педофилската Партия
09:23 15.02.2026
9 ПУТИН Е ВИНОВЕН
09:23 15.02.2026
10 Ердоган
До коментар #3 от "Мунчо":Путинуиди са
09:24 15.02.2026
11 ГОРЧИВООООО
До коментар #5 от "я покажете МЕГА концертите на Азис":"МЛАДАТА" И КОСМАТА БУЛКА .....ВАСКАМАНГЕТО ПОКАНИЛА ЗА СВАТБАТА САМО .....ОТБРАНО ОБЩЕСТВО
09:25 15.02.2026
12 Човек първо мисли
Човек трябва да мисли преди да се втурне в среда, която не познава и за която той самият не представлява никаква ценност.
Коментиран от #24, #26
09:26 15.02.2026
13 жоро
Пакистанското правителство да помолят.
Може да ги приберат в пакистан и да ги дадат на местни овчари за булки и слугини
09:31 15.02.2026
14 Няма как
До коментар #2 от "абе и диoти":Beнeлuнa ги чувства близки по интелект, сърце и душа. За това отдава време да напише статия за тези високо интелигентни и еродирани дами...
09:38 15.02.2026
15 Българско безмозъчно стадо
Коментиран от #18, #27
09:39 15.02.2026
16 Помачорките
От кон на магаре и накрая на улицата
09:41 15.02.2026
17 Естет
09:49 15.02.2026
18 не ми е жал за тия мързеливи цциганки
До коментар #15 от "Българско безмозъчно стадо":Първо те са безмозъчни по рождение един мозък на трите се е паднал. Второ, те 20 години не искита да работят. Просто ги мързи!
09:50 15.02.2026
19 андромеда
Коментиран от #21
09:51 15.02.2026
20 Не е ли прекрасно?
09:58 15.02.2026
21 Третата
До коментар #19 от "андромеда":се омъжи за нормален човек и изостави другите две. Явно мозъка е бил само в нея,и не иска да вижда другите две безмозъчни лейки.
09:59 15.02.2026
22 От извора
Никой нямало да може да вземе думата от тях !
10:04 15.02.2026
23 Ламата от Петрохан
Това ли беше най-умното дето можеше да напишеш ма?
Я марш при тия кл.ошарки да ви зареждат пакистанците!
См,ръдла такава!
10:10 15.02.2026
24 ами,
До коментар #12 от "Човек първо мисли":Същата работа.И тук пак нямаше да работят защото след биг брадър Венета Райкова им втълпи,че са някакви ,,звезди,,и им се полага всичко което си пожелаят.Щяха да се мъкнат по всички кабеларки и подкастове с простотиите си,,дека са ми пръстенитедо втръсване като всички участвали в някакво риалити.Да сменят бякой мъж след мъж.Най-лошата комбинацие е да си глупав и мързелив а те са.Добре,че поне едната сестра се откъсна и си създаде семейство и дете.Не ги съжалявам по никакъв начин .Изборът си е техен да са на това положение.
10:10 15.02.2026
25 Видеото
10:15 15.02.2026
26 Механик
До коментар #12 от "Човек първо мисли":Мене ако питаш, тия "известности" направиха отлично, че не останаха в България. Зер, такива кукундели си имаме предостатъчно. А това, че в се още не са се размножили е в услуга на ЧОВЕЧЕСТВОТО.
Пожелавам им никога да не се върнат в БГ, никога да не се размножат. Нека Винелина скоро забрави за тях, защото ако не е тя, никой няма да се сети за въпросните ЗНАМЕНИТОСТИ.
А на Вас пожелавам, по-малко да гледате риалити формати!
А
10:15 15.02.2026
27 абе,
До коментар #15 от "Българско безмозъчно стадо":Карбовски беше събрал пари и ги беше върнал в България но те пак заминаха за Англия защото си втълпиха че са осиновени англичанки и са роднини на английската кралица-лека и пръст.Освен това си имат сестра,майка и братя който могат да се погрижат за тях ако имат желание.Можете вие лично да им помогнете не да обиждате безсмислено народа си.
10:15 15.02.2026