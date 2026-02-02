Новини
Бедността и паричните проблеми могат значително да намалят коефициента на интелигентност

2 Февруари, 2026

Според учените обаче тези промени са обратими

Бедността и паричните проблеми могат значително да намалят коефициента на интелигентност - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Усещането за финансова несигурност може временно да понижи когнитивните способности на човек с еквивалента на около 9–10 пункта от коефициента на интелигентност (IQ), показват данни от поредица влиятелни изследвания, цитирани от PsyBlog и водещи научни издания в областта на психологията и поведенческата икономика.

Ключовият механизъм не е липса на интелект, а т.нар. когнитивно натоварване. Постоянните мисли за сметки, дългове и непредвидени разходи заемат значителна част от умствения ресурс, който иначе би бил използван за вземане на решения, планиране и самоконтрол. Така ефективният когнитивен капацитет временно се „свива“.

Един от водещите автори в тази област, Сендхил Мулейнатан, подчертава, че резултатите често се тълкуват погрешно. „Не става дума за това, че бедните хора са по-малко интелигентни. Един и същ човек показва по-слаби когнитивни резултати в периоди на финансова тревожност в сравнение с моменти, когато не е под такъв натиск“, обяснява той. Според Мулейнатан ситуацията може да се сравни с бавен компютър, който всъщност не е повреден, а просто изпълнява тежка програма във фонов режим.

В едно от широко цитираните експериментални изследвания участници с ниски и средни доходи преминават тестове за интелигентност и изпълнителни функции. Част от тях първо били изправени пред хипотетичен сценарий – внезапна повреда на автомобил с ремонт на стойност 1500 долара. Самото активиране на мисли за финансово затруднение води до среден спад от около 10% в резултатите при по-бедните участници, докато при по-заможните ефектът е минимален. Разликата изчезва, когато въпросите не засягат пари.

Подобен ефект е наблюдаван и в реални житейски условия. В друго изследване учени проследяват фермери в селски райони на Индия преди и след прибирането на реколтата. Месец преди реколтата, когато средствата са изчерпани, участниците показват по-слаб когнитивен контрол, повече грешки и по-бавно време за реакция. Само месец по-късно – след получаване на доходите – резултатите им се подобряват значително, с разлика, сравнима с 9–10 IQ пункта.

Тези изводи се подкрепят и от по-нови публикации в списания като Science и Nature Human Behaviour, които свързват хроничния финансов стрес с влошена концентрация, импулсивност и по-ниска способност за дългосрочно планиране. Световната здравна организация и Американската психологическа асоциация от своя страна предупреждават, че икономическата несигурност е сред ключовите социални детерминанти на психичното здраве, асоциирана с по-висок риск от тревожни разстройства и депресия.

Изследователите подчертават, че тези ефекти са обратими. Намаляването на финансовия натиск – чрез стабилни доходи, социални мрежи за подкрепа или целенасочени политики – води до бързо възстановяване на когнитивната ефективност. Заключението е ясно: бедността не „понижава“ интелигентността, но постоянното усещане за недостиг временно ограничава умствения ресурс, с който човек разполага.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 от село

    5 1 Отговор
    Ами нормално е като няма храна и топлина да озверее човек.

    19:05 02.02.2026

  • 2 Сила

    5 0 Отговор
    Това обяснява политическата БГ действителност ...

    19:05 02.02.2026

  • 3 Така е, вижте

    1 0 Отговор
    Факултето и Столипиново... самовъзпроизвеждаща се мизерия... но лошото е, че тия сами искат да са такива...

    19:09 02.02.2026

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Човек трябва да се концентрира на преките си задължения и да не губи сили в борба с духове!

    19:10 02.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 О, Боже

    3 0 Отговор
    И това го установиха влиятелни експерти, учени и изследвания. Ха, ха, ха. Тези условия и страхове се създават съвсем планирано и умишлено и то по целия свят. Очевидно такава е целта. Отговорът защо това се прави има различни версии, но нито една от тях не е за добруването на хората.

    19:26 02.02.2026

  • 7 Идън

    0 0 Отговор
    Какво противоречие между заглавието и заключението...

    19:32 02.02.2026

  • 8 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 3 Отговор
    Ето затова Бацо ви държи бедни и гладни за да се разбирате😉

    19:35 02.02.2026

  • 9 Пич

    0 2 Отговор
    Затова пичовете сме само аз , и моята дъвка !!! Млад , красив , богат , че и умен и интелигентен !!!
    След хиляда години може би ще се роди и друг!

    19:36 02.02.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    По новия рейтинг за IQ за 2025 г Сащ са на 17 место. Украина е на 84.
    България на 73.
    Русия на 6.
    Китай на 2

    19:57 02.02.2026