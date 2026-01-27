На 3 февруари Васил Петров ще отбележи „30 години на сцена“ в Габрово

На 3 февруари Васил Петров ще изнесе в Габрово концерта „30 години на сцена“, обявиха от екипа на певеца.

Събитието ще се състои в зала „Възраждане“ от 19:00 ч. Васил Петров ще пее под събровода на Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“, дирижирана от маестро Деян Павлов.

В програмата са емблематични шедьоври като Yesterday; Killing me softly; Besame mucho; My way; Nеw York, New York; I was made for loving you. Публиката ще чуе още боса нова теми, българска музика - „Другият“ - един от големите хитове на Васил Петров, „Девойко мари хубава“, музика от филмите „Мисия невъзможна“, „Карибски пирати“, „Властелинът на пръстените“, „Междузвездни войни“ и още много незабравими мелодии, допълват от екипа на джаз певеца.

На сцената с Васил Петров ще бъдат още Йордан Тоновски - пиано, Христо Минчев – бас и Александър Каменов – ударни, информират от екипа.

Васил Петров изнесе концерт по повод Деня на Габрово 17 май 2024 г. на сцената на площад „Възраждане“. Концертът „30 години на сцена“ е част от турнето на певеца, което започна през октомври миналата година.