Новини
Любопитно »
На 3 февруари Васил Петров ще отбележи „30 години на сцена“ в Габрово

На 3 февруари Васил Петров ще отбележи „30 години на сцена“ в Габрово

27 Януари, 2026 15:31 435 4

  • васил петров-
  • концерт-
  • юбилеен концерт-
  • габрово-
  • 30 години на сцена-
  • годишнина

Миналата година джаз звездата започна юбилейното си турне

На 3 февруари Васил Петров ще отбележи „30 години на сцена“ в Габрово - 1
Снимка: EVROSound
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 3 февруари Васил Петров ще изнесе в Габрово концерта „30 години на сцена“, обявиха от екипа на певеца.

Събитието ще се състои в зала „Възраждане“ от 19:00 ч. Васил Петров ще пее под събровода на Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“, дирижирана от маестро Деян Павлов.

В програмата са емблематични шедьоври като Yesterday; Killing me softly; Besame mucho; My way; Nеw York, New York; I was made for loving you. Публиката ще чуе още боса нова теми, българска музика - „Другият“ - един от големите хитове на Васил Петров, „Девойко мари хубава“, музика от филмите „Мисия невъзможна“, „Карибски пирати“, „Властелинът на пръстените“, „Междузвездни войни“ и още много незабравими мелодии, допълват от екипа на джаз певеца.

На сцената с Васил Петров ще бъдат още Йордан Тоновски - пиано, Христо Минчев – бас и Александър Каменов – ударни, информират от екипа.

Васил Петров изнесе концерт по повод Деня на Габрово 17 май 2024 г. на сцената на площад „Възраждане“. Концертът „30 години на сцена“ е част от турнето на певеца, което започна през октомври миналата година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анелия Андреева

    4 1 Отговор
    Добрееее,ще го чакаме!

    15:35 27.01.2026

  • 2 Живей си

    1 1 Отговор
    С 20 песни.........30 години и още

    Коментиран от #3

    15:37 27.01.2026

  • 3 хъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Живей си":

    Той пее чужди песни. Свои май няма.

    15:47 27.01.2026

  • 4 Велик глас!

    0 0 Отговор
    Честит юбилей!

    16:38 27.01.2026