На 3 февруари Васил Петров ще отбележи „30 години на сцена“ в Габрово

На 3 февруари Васил Петров ще изнесе в Габрово концерта „30 години на сцена“, обявиха от екипа на певеца.
Събитието ще се състои в зала „Възраждане“ от 19:00 ч. Васил Петров ще пее под събровода на Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“, дирижирана от маестро Деян Павлов.
В програмата са емблематични шедьоври като Yesterday; Killing me softly; Besame mucho; My way; Nеw York, New York; I was made for loving you. Публиката ще чуе още боса нова теми, българска музика - „Другият“ - един от големите хитове на Васил Петров, „Девойко мари хубава“, музика от филмите „Мисия невъзможна“, „Карибски пирати“, „Властелинът на пръстените“, „Междузвездни войни“ и още много незабравими мелодии, допълват от екипа на джаз певеца.
На сцената с Васил Петров ще бъдат още Йордан Тоновски - пиано, Христо Минчев – бас и Александър Каменов – ударни, информират от екипа.
Васил Петров изнесе концерт по повод Деня на Габрово 17 май 2024 г. на сцената на площад „Възраждане“. Концертът „30 години на сцена“ е част от турнето на певеца, което започна през октомври миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анелия Андреева
15:35 27.01.2026
2 Живей си
Коментиран от #3
15:37 27.01.2026
3 хъхъ
До коментар #2 от "Живей си":Той пее чужди песни. Свои май няма.
15:47 27.01.2026
4 Велик глас!
16:38 27.01.2026