28 януари 1901 г.: Умира Йосиф Гурко

На 28 януари 1901 г. умира Йосиф Владимирович Гурко. Руският офицер и генерал-фелдмаршал, роден през 1828 г., изиграва ключова роля в Освобождението на България по време на Руско-турската война (1877–1878).
На 4 януари 1878 г. неговият Западен отряд влиза тържествено в София, спасявайки града от опожаряване.
Гурко ръководи легендарния и изключително труден преход през Стара планина в сурови зимни условия, който изненадва османските сили и предрешава изхода на войната.
В началото на войната командва Предния отряд (включващ и Българското опълчение), с който превзема Търново и пресича Хаинбоаз.
Йосиф Гурко достига най-висшето военно звание – генерал-фелдмаршал (1894) и по-късно служи като генерал-губернатор на Варшава.
В знак на признателност името му носят град Гурково, села, както и едни от най-важните улици в София и други български градове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един руски
09:55 28.01.2026
2 Льольо
09:57 28.01.2026
3 Хмм
09:59 28.01.2026
4 Атина Палада
10:00 28.01.2026
5 си дзън
Балканските държави не трябва да имат нищо свое.
Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано,
те трябва да бъдат погълнати от русите!” – Аксаков-син
10:01 28.01.2026