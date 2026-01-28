Новини
28 януари 1901 г.: Умира Йосиф Гурко

28 Януари, 2026

Руският генерал играе ключова роля в Освобождението на България

28 януари 1901 г.: Умира Йосиф Гурко - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 28 януари 1901 г. умира Йосиф Владимирович Гурко. Руският офицер и генерал-фелдмаршал, роден през 1828 г., изиграва ключова роля в Освобождението на България по време на Руско-турската война (1877–1878).

На 4 януари 1878 г. неговият Западен отряд влиза тържествено в София, спасявайки града от опожаряване.

Гурко ръководи легендарния и изключително труден преход през Стара планина в сурови зимни условия, който изненадва османските сили и предрешава изхода на войната.

В началото на войната командва Предния отряд (включващ и Българското опълчение), с който превзема Търново и пресича Хаинбоаз.

Йосиф Гурко достига най-висшето военно звание – генерал-фелдмаршал (1894) и по-късно служи като генерал-губернатор на Варшава.

В знак на признателност името му носят град Гурково, села, както и едни от най-важните улици в София и други български градове.


  • 1 Един руски

    3 8 Отговор
    изрод по - малко.

    09:55 28.01.2026

  • 2 Льольо

    2 3 Отговор
    Не е руснак литовец е

    09:57 28.01.2026

  • 3 Хмм

    3 1 Отговор
    Ген. Гурко на своя глава решава да освободи цяла България, защото войната трябвало да свърши в София, но войските на Гурко били посрещнати с такава радост в София, че той продъжил на юг и без малко да влезе в Цариград, ноАнглия заплашила че ще се срещне с английски войски, та ето кой искал проливите - Англия, затова е и ПСВ иначе какво ще прави на Дойран и Галиполи, същото искала и Австроунгария, затова разпарчетосали България, за да могат през Източна Румелия (без войска и власт) да стигнат Цариград и проливите, но Ататюрк им объркал сметките

    09:59 28.01.2026

  • 4 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Добре,че бяха украинците и опълченците на Шипка,да измият срама на руската армия....

    10:00 28.01.2026

  • 5 си дзън

    3 1 Отговор
    „Всяко тържество на българите е смърт за Русия.
    Балканските държави не трябва да имат нищо свое.
    Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано,
    те трябва да бъдат погълнати от русите!” – Аксаков-син

    10:01 28.01.2026