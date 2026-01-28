28 януари 1901 г.: Умира Йосиф Гурко

На 28 януари 1901 г. умира Йосиф Владимирович Гурко. Руският офицер и генерал-фелдмаршал, роден през 1828 г., изиграва ключова роля в Освобождението на България по време на Руско-турската война (1877–1878).



На 4 януари 1878 г. неговият Западен отряд влиза тържествено в София, спасявайки града от опожаряване.

Гурко ръководи легендарния и изключително труден преход през Стара планина в сурови зимни условия, който изненадва османските сили и предрешава изхода на войната.

В началото на войната командва Предния отряд (включващ и Българското опълчение), с който превзема Търново и пресича Хаинбоаз.

Йосиф Гурко достига най-висшето военно звание – генерал-фелдмаршал (1894) и по-късно служи като генерал-губернатор на Варшава.

В знак на признателност името му носят град Гурково, села, както и едни от най-важните улици в София и други български градове.