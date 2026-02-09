Новини
Азис доведе младоженеца си в България (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Азис доведе младоженеца си в България (СНИМКИ)

9 Февруари, 2026 12:57 1 931 31

  • азис-
  • съпруг-
  • сащ-
  • българия-
  • поп фолк-
  • певец

Краля на фолка и новият му любим направиха обиколка на София

Азис доведе младоженеца си в България (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият съпруг на Азис пристигна в България през уикенда, съобщи самият певец с доза снимки. „Доведох си го“, заяви Краля на фолка и показа как двамата обикалят из София.

Младоженците заложиха на особено спортен стайлинг за обиколката си на родната на Азис земя - по анцузи и маратонки. Като по традиция за всеки чужденец, те се щракнаха пред храм-паметника Св. „Александър Невски“, става ясно още от първата им снимка в мрежата. След това са се отправили и към светещия в синьо и бяло надпис Greetings from Sofia пред храма „Света София“, а това, което последва е традиционна българска вечеря в ресторант.

Кралят на поп фолка е почерпил възлюбения си с порция кебапчета XXL, кюфте, пържени картофки с две салати – лютеница с боб и зеле и моркови. На масата пред тях има и панирани филенца, панирани чушки, варени яйца и сирене по шопски, наръсено с червен пипер.

Азис не е пропуснал да снима и закачлива табела в заведението: „Внимание! Който яде кебапчета, не пие хапчета“. Дали двамата са се забавлявали с хумористичния надпис и как точно го е превел на партньора си, звездата не издава.


