Азис доведе младоженеца си в България (СНИМКИ)

Новият съпруг на Азис пристигна в България през уикенда, съобщи самият певец с доза снимки. „Доведох си го“, заяви Краля на фолка и показа как двамата обикалят из София.
Младоженците заложиха на особено спортен стайлинг за обиколката си на родната на Азис земя - по анцузи и маратонки. Като по традиция за всеки чужденец, те се щракнаха пред храм-паметника Св. „Александър Невски“, става ясно още от първата им снимка в мрежата. След това са се отправили и към светещия в синьо и бяло надпис Greetings from Sofia пред храма „Света София“, а това, което последва е традиционна българска вечеря в ресторант.
Кралят на поп фолка е почерпил възлюбения си с порция кебапчета XXL, кюфте, пържени картофки с две салати – лютеница с боб и зеле и моркови. На масата пред тях има и панирани филенца, панирани чушки, варени яйца и сирене по шопски, наръсено с червен пипер.
Азис не е пропуснал да снима и закачлива табела в заведението: „Внимание! Който яде кебапчета, не пие хапчета“. Дали двамата са се забавлявали с хумористичния надпис и как точно го е превел на партньора си, звездата не издава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цъцъ
Коментиран от #7
13:03 09.02.2026
3 Държавата
13:03 09.02.2026
4 Гост0
13:03 09.02.2026
5 хехе
13:06 09.02.2026
6 Уроди
После- 6 трупа….
13:08 09.02.2026
7 Прежулили
До коментар #2 от "Цъцъ":Са се
13:09 09.02.2026
8 Един
Коментиран от #31
13:10 09.02.2026
9 Важния
13:11 09.02.2026
10 Механик
Снимката гъта наклонени кули.
п.п.
Абе, кой е нашия, кой е младоженека бе? Тия все едно от една маала си ги зимал. И с тия анцузи са си баш като от маалата.
Малее, немоем се запрем от смех!!!
13:16 09.02.2026
11 Този
13:17 09.02.2026
12 Мъжеложци
Коментиран от #17, #22
13:27 09.02.2026
13 За един приятел питам
13:33 09.02.2026
14 Хаха
Хаха,Колко романтично 😁
Сега остава само да си осиновят дете и всичко ще е прекрасно 👌
13:34 09.02.2026
15 Точно!
13:39 09.02.2026
16 Просто човек
13:40 09.02.2026
17 баба гуси
До коментар #12 от "Мъжеложци":и какво казва?
13:44 09.02.2026
18 ха ха
13:48 09.02.2026
19 БОЙС ТУ МЕН
КИЛЕРА ОТ ТУЙН ГИНЦИ
СВОИТЕ БУЛКИ ГИ Е ХРАНИЛ
САМО С...„КИБАПЧЕ ”S....
И ЕКИПАЖА СЕ Е РАЗБУНТУВАЛ.....
13:49 09.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пламен
Не ми и трябва.
14:01 09.02.2026
22 Важен
До коментар #12 от "Мъжеложци":Искаше да кажеш "младоженци", нали ))), Извън шегата, мъжеложеството е смъртен грях, след телесната смърт душата(същността която е - АЗ) не оцелява по никакъв начин, както и при други смъртни грехове, тя се разлага на "топливо" за "оня свят"(другите квантови измерения), освен ако не покаже истинско покаяние и след това до края на живота си да бъде в истинската вяра, без отстъпления и надежди, че ще мине метър.
14:03 09.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Софийски селянин,
Опростачването върви с пълна Сила!
Коментиран от #29
14:13 09.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дедовия
14:20 09.02.2026
27 У нас еднополовите бракове
14:25 09.02.2026
28 Убава работа ама
14:27 09.02.2026
29 Важен
До коментар #24 от "Софийски селянин,":Лошо няма, да гледаш всички останали "отгоре"и да осъждаш(ясни като бял ден), аз само "не си спомням", във водата кое изплува най-отгоре, някой може ли да подскаже?
Коментиран от #30
14:42 09.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Това е съществен
До коментар #8 от "Един":елемент от проекта Азис.
15:37 09.02.2026