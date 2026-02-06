Новини
Съпругът на Елтън Джон обвини „Дейли мейл“ в хомофобия и нарушаване на личното пространство

6 Февруари, 2026 14:59 1 093 10

Група от знаменитости съди издател за нарушаване на личното пространство

Съпругът на Елтън Джон обвини „Дейли мейл“ в хомофобия и нарушаване на личното пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейвид Фърниш - съпруг на британския певец Елтън Джон, заяви пред Висшия съд в Лондон, че издателят на „Дейли мейл“ неправомерно е придобил информация за тях, включително от приятеля им принц Хари, предаде Ройтерс.

Двойката е в група от седем човека, които съдят издателя „Асошиейтед нюзпейпърс“ (Associated Newspapers) за нарушаване на личното пространство, добави, че заглавията на „Дейли мейл“ са били „активно хомофобски“.

Издателят отрича обвиненията за проследяване на телефони и други незаконни действия, което са отправени от Дейвид Фърниш, Елтън Джон и другите ищци и смята, че информацията, която неговите издания са съобщили, вече е била публична или е придобита чрез законни източници, допълва БТА.

Адвокатът на издателството Катрин Еванс предполага, че информацията в историите, свързани с оплакванията на Фърниш и Джон, е дошла от други медии, уебсайта на Елтън Джон или изявления на неговия говорител. Но при даването на показания чрез видеовръзка, съпругът на поп звездата каза, че детайлите в статиите на „Дейли мейл“ са много по-специфични.

Той е шестият ищец, дал показания в делото, след принц Хари, актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост, бившия законодател Саймън Хюз и активистката против расизма Дорийн Лорънс. Елтън Джон ще даде показания днес.

Делото на Фърниш и Джон касае 10 статии, публикувани между 2002 г. и 2015 г., включително историята в „Мейл он сънди“ за концерта по случай отбелязването на 10-ата годишнина от смъртта на майката на принц Хари – принцеса Даяна.

В писмени показания Дейвид Фърнш твърди, че той и Елтън Джон смятат, че стационарните им телефони са подслушвани и че „Дейли мейл“ е въвлечен в „кражба на наша информация чрез приятелите ни Елизабет Хърли и принц Хари“.

Относно статия от 2010 г. за това, че двамата с Елтън Джон ще имат дете чрез сурогатна майка, Фърниш казва, че „Дейли мейл“ е получил копие от удостоверението за раждането на сина им преди тях, което е било „крайно тревожно“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хем лично пространство

    23 0 Отговор
    хем парадират с извратените си наклонности , нека си пее Елтон да му се радват хората другото ич не ни интересува.

    15:02 06.02.2026

  • 2 От такива гейове

    12 0 Отговор
    Ще имаме ядове като на Петрохан!
    Тези, като тая футболистка, която разпространява такива извращения отдавна трябва да са на топло!

    15:05 06.02.2026

  • 3 си пън

    17 0 Отговор
    и къде са им децата на "съпрузите"

    15:08 06.02.2026

  • 4 Анита Цветанова

    7 1 Отговор
    Камерунеца като ми напълне устата с мляко рано сутринта цял ден повтарям в войнството Долче вита сладък живот 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭

    15:12 06.02.2026

  • 5 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    "Новините" за пе@@@@ и тем подобни ,щ не си го държите за вас

    15:22 06.02.2026

  • 6 хъхъ

    10 1 Отговор
    Елтън Джон е британския Васко Кеца.

    15:35 06.02.2026

  • 7 85545555555

    8 0 Отговор
    Мъж не може може да има съпруг, колкото и на някои да им се иска. Аре чао.

    15:46 06.02.2026

  • 8 Боко от Банкя

    2 0 Отговор
    Отвратително! Всичко пошло и противоестествено идва от "напредничавия" Запад!

    17:32 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тая Мадама !

    1 0 Отговор
    Тая Мадама !

    Защо не пусне !

    По Дълга Коса ?

    За да скрие !

    Бъбреците !

    18:15 06.02.2026