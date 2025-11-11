Новини
Любопитно »
Влюбена двойка столетници призна за алкохолната си традиция (ВИДЕО)

11 Ноември, 2025 11:15 1 404 4

Елинор и Лайл винаги пиели мартини заедно след тежък работен ден

Влюбена двойка столетници призна за алкохолната си традиция (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Възрастни жители на Флорида, САЩ, споделиха как са успели да запазят връзката си в продължение на 83 години. Те споделиха тайните на силния си брак с организацията LongeviQuest.

107-годишната Елинор Гитенс и нейният 108-годишен съпруг Лайл Гитенс казаха, че никога не им се е налагало да полагат усилия, за да останат заедно. „Обичаме се“, обясни тя.

Въпреки това, столетната двойка споделя традиция, която помага да се запази любовта им жива. Тя датира от 50-те и 60-те години на миналия век. Тогава Елинор и Лайл винаги пиели мартини заедно след тежък работен ден. Сега те са заменили тази алкохолна напитка с бира, която си наливат един на друг на обяд.

Елинор и Лайл се запознават през 1941 г. в университета. Скоро след това Лайл е повикан в армията, но през юни 1942 г. му е даден няколко дни отпуск за сватбената церемония с любимата му. Елинор изчаква съпругът ѝ да се върне от войната и започват да живеят като семейство. Имат три деца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дарвин

    12 1 Отговор
    Столетието е въпрос на ген а не напитки и храни. Силният ген оцелява, естествен подбор. Да са живи и здрави.

    11:20 11.11.2025

  • 3 Оооо

    9 0 Отговор
    И азъ тъй, всека вечер 3х100 и съм шестак. Сънувам само порно. Нема лабаво...

    11:24 11.11.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Да... това нещо в леглото е много живо, направо му завиждам...

    12:25 11.11.2025