Влюбена двойка столетници призна за алкохолната си традиция (ВИДЕО)

Възрастни жители на Флорида, САЩ, споделиха как са успели да запазят връзката си в продължение на 83 години. Те споделиха тайните на силния си брак с организацията LongeviQuest.

107-годишната Елинор Гитенс и нейният 108-годишен съпруг Лайл Гитенс казаха, че никога не им се е налагало да полагат усилия, за да останат заедно. „Обичаме се“, обясни тя.

Въпреки това, столетната двойка споделя традиция, която помага да се запази любовта им жива. Тя датира от 50-те и 60-те години на миналия век. Тогава Елинор и Лайл винаги пиели мартини заедно след тежък работен ден. Сега те са заменили тази алкохолна напитка с бира, която си наливат един на друг на обяд.

Елинор и Лайл се запознават през 1941 г. в университета. Скоро след това Лайл е повикан в армията, но през юни 1942 г. му е даден няколко дни отпуск за сватбената церемония с любимата му. Елинор изчаква съпругът ѝ да се върне от войната и започват да живеят като семейство. Имат три деца.