Новини
Любопитно »
Класация: В кои градове по света се прави най-много секс

Класация: В кои градове по света се прави най-много секс

16 Февруари, 2026 10:42 1 217 11

  • градове-
  • най-много-
  • секс-
  • макао-
  • краков-
  • по света-
  • класация

На първо място застават два напълно различни града - Макао в Китай и полският Краков

Класация: В кои градове по света се прави най-много секс - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За Свети Валентин Time Out публикува пресни данни от мащабно международно проучване, което надниква в интимния живот на градските жители, пише trafficnews.bg. Анкетата обхваща 18 500 души от големите световни градове и задава директния въпрос: "Колко често правите секс?".

Класацията се базира на дела на хората, които отговарят "поне веднъж седмично", а за мнозина резултатите са повече от изненадващи.

На първо място, с впечатляващите 67% отговора "поне веднъж седмично", застават два напълно различни града - Макао в Китай и полският Краков. Изглежда, че независимо дали става дума за азиатски мегаполис или европейски исторически център, местните знаят как да поддържат искрата.

Веднага след тях, с 66% "седмична активност", се нареждат Гуадалахара (Мексико), Сао Пауло (Бразилия) и Люксембург. Порто заема третото място с 64%, като доказва, че португалците също умеят да се наслаждават на живота.

Любопитен факт е, че Бразилия се оказва "най-секси държавата" в класацията - цели три бразилски града попадат в топ 20. Мексико също се представя силно с две свои мегаполии.

Топ 20 на градовете, които правят най-много секс:

  • Макао, Китай
  • Краков, Полша
  • Гуадалахара, Мексико
  • Сао Пауло, Бразилия
  • Люксембург, Люксембург
  • Порто, Португалия
  • Марсилия, Франция
  • Банкок, Тайланд
  • Рио де Жанейро, Бразилия
  • Панама Сити, Панама
  • Кеймбридж, Великобритания
  • Неапол, Италия
  • Меделин, Колумбия
  • Брюксел, Белгия
  • Ханой, Виетнам
  • Богота, Колумбия
  • Мексико Сити, Мексико
  • Ротердам, Нидерландия
  • Бразилия, Бразилия
  • Сан Хосе, Коста Рика

Проучването показва, че сексуалният живот на градските жители е далеч по-динамичен, отколкото често предполагаме. Интересно е и колко разнообразни са градовете в челните позиции - от европейски културни столици до латиноамерикански и азиатски мегаполиси.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    20 0 Отговор
    Симеоновград - циганската махала
    Чирпан - циганската махала

    Коментиран от #8, #10

    10:44 16.02.2026

  • 2 Венелино

    11 0 Отговор
    Какво точно те измъчва, най-много?

    10:46 16.02.2026

  • 3 Така е

    9 2 Отговор
    Когато Ганьо набляга на ракията

    10:46 16.02.2026

  • 4 Доктор Радева

    13 1 Отговор
    В Студентски град естествено

    10:49 16.02.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    8 0 Отговор
    Ами зависи от вида секс.

    10:49 16.02.2026

  • 6 Абе

    7 2 Отговор
    Като знам в София какво поцепване се прави всяка вечер, добре че ни пропускат по традиция, че много щяха да са страхуват. Относно Бразилия, там са лъжливи фукльивци! Бил съм на няколко оргии, и очаквах тъмните бразилци да са ми някаква конкуренция, защото много фукни сме чули, а и в порното са подбрани. А тия се оказаха егати и късаците, по зле от българите. Дори отначало помислих, че е имало някакво изискване за късаци. Но като навъртях още няколко оргии видях, че са си това. Нелепи негри с къси и тесни!

    10:52 16.02.2026

  • 7 Един

    7 0 Отговор
    Да не са им светили, та знаят?!

    10:56 16.02.2026

  • 8 хммм

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    според мен е било на Петрохан...

    10:57 16.02.2026

  • 9 се прави най-много секс

    1 0 Отговор
    венке моме мари
    отде знаеш че там там правят много кекс
    явно си ги посещавала

    11:17 16.02.2026

  • 10 а най малко в

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    софия
    с най много цъкални кифли в метрото и по улиците
    и най много службици за ИТ калинки

    11:18 16.02.2026

  • 11 Янко

    1 0 Отговор
    А София къде в класацията е?

    11:25 16.02.2026