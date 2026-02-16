Класация: В кои градове по света се прави най-много секс

За Свети Валентин Time Out публикува пресни данни от мащабно международно проучване, което надниква в интимния живот на градските жители, пише trafficnews.bg. Анкетата обхваща 18 500 души от големите световни градове и задава директния въпрос: "Колко често правите секс?".
Класацията се базира на дела на хората, които отговарят "поне веднъж седмично", а за мнозина резултатите са повече от изненадващи.
На първо място, с впечатляващите 67% отговора "поне веднъж седмично", застават два напълно различни града - Макао в Китай и полският Краков. Изглежда, че независимо дали става дума за азиатски мегаполис или европейски исторически център, местните знаят как да поддържат искрата.
Веднага след тях, с 66% "седмична активност", се нареждат Гуадалахара (Мексико), Сао Пауло (Бразилия) и Люксембург. Порто заема третото място с 64%, като доказва, че португалците също умеят да се наслаждават на живота.
Любопитен факт е, че Бразилия се оказва "най-секси държавата" в класацията - цели три бразилски града попадат в топ 20. Мексико също се представя силно с две свои мегаполии.
Топ 20 на градовете, които правят най-много секс:
- Макао, Китай
- Краков, Полша
- Гуадалахара, Мексико
- Сао Пауло, Бразилия
- Люксембург, Люксембург
- Порто, Португалия
- Марсилия, Франция
- Банкок, Тайланд
- Рио де Жанейро, Бразилия
- Панама Сити, Панама
- Кеймбридж, Великобритания
- Неапол, Италия
- Меделин, Колумбия
- Брюксел, Белгия
- Ханой, Виетнам
- Богота, Колумбия
- Мексико Сити, Мексико
- Ротердам, Нидерландия
- Бразилия, Бразилия
- Сан Хосе, Коста Рика
Проучването показва, че сексуалният живот на градските жители е далеч по-динамичен, отколкото често предполагаме. Интересно е и колко разнообразни са градовете в челните позиции - от европейски културни столици до латиноамерикански и азиатски мегаполиси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
Чирпан - циганската махала
Коментиран от #8, #10
10:44 16.02.2026
2 Венелино
10:46 16.02.2026
3 Така е
10:46 16.02.2026
4 Доктор Радева
10:49 16.02.2026
5 Бай Ху (By Who)
10:49 16.02.2026
6 Абе
10:52 16.02.2026
7 Един
10:56 16.02.2026
8 хммм
До коментар #1 от "Хасковски каунь":според мен е било на Петрохан...
10:57 16.02.2026
9 се прави най-много секс
отде знаеш че там там правят много кекс
явно си ги посещавала
11:17 16.02.2026
10 а най малко в
До коментар #1 от "Хасковски каунь":софия
с най много цъкални кифли в метрото и по улиците
и най много службици за ИТ калинки
11:18 16.02.2026
11 Янко
11:25 16.02.2026