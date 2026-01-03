60-годишната Елизабет Хърли посрещна Нова година на парти по оскъдно бельо (СНИМКИ)

Британската актриса и модел Елизабет Хърли посрещна 2026 година с тематично парти, вдъхновено от филмите за Джеймс Бонд. За случая тя се появи единствено по бял сутиен и бикини и бяло кожено палто, като визията ѝ напомняше класическите „момичета на Бонд“.

Елизабет Хърли публикува кадри от купона, на които позира с тоалета, допълнен от колан, а като част от тематичния костюм бе добавен и сребрист играчков пистолет, поставен в долната част на банския. Актрисата позира заедно с партньора си, кънтри изпълнителя Били Рей Сайръс, който за събитието бе облечен в черен костюм.

На други кадри Хърли е без палтото, позирайки до картонена фигура на актьора Даниел Крейг, както и заедно със сина си Деймиън Хърли, който се появи в копринен топ с гол гръб и кожен панталон с връзки.

Актрисата, която доби световна популярност с ролята на Ванеса Кенсингтън в пародийния филм "Остин Пауърс", завърши визията си с обемни къдрици, дискретен грим и блестящи халки. В публикация в Instagram тя написа, че започва 2026 година „с гръм и трясък“.

Новогодишната ѝ поява идва дни след като Елизабет Хърли показа нови модели бански от собствената си марка за плажно облекло. В края на декември тя публикува снимки, с които сподели професионални съвети за осветление при плажна фотография, позовавайки се на опита си от ранните години в модната индустрия и работата си с утвърдени фотографи.

През последната година личният живот на актрисата също бе обект на засилен медиен интерес, след като през пролетта тя публично потвърди връзката си с Били Рей Сайръс. Оттогава двамата нееднократно се появяват заедно на публични събития и в социалните мрежи.