Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Иво Димчев: “Още в детската градина знаех, че съм хомосексуален"

Иво Димчев: “Още в детската градина знаех, че съм хомосексуален"

6 Март, 2026 07:16 1 042 26

  • иво димчев-
  • хомосексуален-
  • капките podcast-
  • като две капки вода

В живота и кариерата си Иво преминава през различни сблъсъци

Иво Димчев: “Още в детската градина знаех, че съм хомосексуален" - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
Иво Димчев e личност, която никога не избира лесния път – нито на сцената, нито в живота. Той е от онези творци, които или те разтърсват, или те карат да се замислиш. Иво споделя в новия епизод на “Капките Podcast" своята история за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото, пише plovdiv24.bg.

“В моя живот сцената ми дава най-много!" – категоричен е Димчев

“Всеки артист знае, че това е нещо, от което, ако се откажеш, ще умреш." Той цитира и легендата Едит Пиаф, която му донесе първата победа в шоуто “Като две капки вода". Участието му обаче се оказва предизвикателство - стресът го кара да отслабне 4 кг.

“Капките ме ограничават, защото ме вкарват в много тясна рамка. Но знам, че за да намеря свобода, трябва да отворя нови пространства", споделя артистът. За него сцената е не просто професия, а начин на живот и зависимост, от която не иска да се освободи.

Емоционалните моменти идват не само от сцената, но и от личните желания.

“Нямам деца, а това е нещо, което винаги съм искал да имам. Бях на ръба да се разклатя емоционално", разказва Димчев за изпълнението си като Емил Димитров. Зад сценичната смелост се крие човек, който често чувства самота, но подчертава, че участието в “Капките" променя това усещане: “Откакто съм в ‘Капките’, вече усещам, че не съм сам."

“Още в детската градина знаех, че съм хомосексуален", казва Иво с увереност. На 18 години споделя това с майка си. Тя го прие тежко. Реакцията ѝ го кара да запази личния си живот далеч от разговорите с родителите. Открито заявява и своя ХИВ-позитивен статус - факт, който в България продължава да предизвиква предразсъдъци.

Тормозът, който изпитва като тийнейджър, го прави по-силен, но цената на различността остава висока. Артистът разкрива и защо е получавал смъртни заплахи – теми, които продължават да определят живота му.

В живота и кариерата си Иво преминава през различни сблъсъци - от близките отношения с Азис, до критиките, които променят тези отношения, и поставените рамки от Тодор Колев, довели до напускането на НАТФИЗ.

Въпреки тежките теми, Иво запазва самоиронията си: “Най-много радост ми носят сцената и пържените тиквички с кисело мляко и чесън."

Между провокацията и таланта, Иво Димчев остава човек, който не се страхува да назове страховете си, да признае болките си и да защити свободата си. Защо в Ню Йорк е “феноменален", а в България често остава неразбран? Къде минава границата между провокация и истина?

Източник: www.plovdiv24.bg


Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    16 4 Отговор
    Трябвало е да ядеш много шамари в детската градина.

    Коментиран от #8

    07:18 06.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 лоза

    2 2 Отговор
    Бъди си хомо-,не ме друса!

    07:31 06.03.2026

  • 6 Мимчят

    5 3 Отговор
    Аман от обратни.Язтк му за таланта. ..

    07:33 06.03.2026

  • 7 док

    3 2 Отговор
    А пък аз в детката градина дърпах момичетата за плитките и те врещяха и ме хапеха,и драскаха,а аз много се смеех!Просто много ги харесвам,обичам момичетата и това си е!Момичетата са ЛЮБОВ!!!

    Коментиран от #17

    07:34 06.03.2026

  • 8 Дони

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    ДА ДЕ АМА ЯЛ ---БАНАНИ

    07:34 06.03.2026

  • 9 Трол

    2 1 Отговор
    Аз пък знаех че съм трол още преди да създадат интернет.

    07:38 06.03.2026

  • 10 Васо

    4 3 Отговор
    Стига с тия пдрзи Димчев, Азис и Минчев, бе Много гнусни и тримата амигос.

    07:40 06.03.2026

  • 11 владѝмир

    4 1 Отговор
    ха-ха ! знаел бил ! .....

    07:41 06.03.2026

  • 12 Трифонов

    1 7 Отговор
    Да, общо взето, в едно 90% от случаите е така. Което потвърждава, че това не е избор, а нещо, с което се раждаш. Като етническата и расовата принадлежност. Което прави и невъзможно някой да бъде манипулиран да стане гей. Някой да оформи хомосексуалност под влияние на някаква "пропаганда". В резултат от действието на някаква своеобразна субкултура в определена общност или среда, човек може най-много "да пробва", но това само по себе си, не представлява възприемане на различна от вродената сексуалност. Което потвърждава и необходимостта от разглеждането на хомосексуалността, на общо основание, наравно с останалите дискриминационни критерии. И съответно вземането на мерки за недопускането на дискриминация точно, както и при останалите дискриминационни критерии.

    07:41 06.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Питане

    3 0 Отговор
    Педалите ли са знамето на обществото ни ?

    07:44 06.03.2026

  • 17 Товст си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "док":

    педофил?

    07:44 06.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 зрител

    6 0 Отговор
    нека перифразирам : 10% талант плюс 90%хомо = грандиозен успех !

    07:45 06.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да да да

    1 0 Отговор
    Скрийте го тоя пе...

    07:47 06.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.