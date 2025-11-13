Мадона заголи задни части в нова порция предизвикателни СНИМКИ

Певицата Мадона пусна поредни предизвикателни снимки в своя Instagram.

67-годишната звезда позира с кожено палто, мрежести чорапогащи и бяла рокля, която повдигна, за да разкрие голите си задни части.

Снимка: Х

„Погледнах в гардероба си и намерих обувки за танци, дънки и яке Gucci. Време е да танцувам!“, написа Мадона.

През 2000 г. звездата роди син от режисьора Гай Ричи. Младият мъж учи дизайн в колежа Central Saint Martins и започва да рисува. Мадона е посещавала всички изложби на Роко, подчертавайки възхищението си от таланта му.

Певицата има и четири осиновени деца. През 2006 г. тя и Ричи осиновяват африканчето Дейвид. След развода си с режисьора, шоудивата осиновява дъщеря Мърси Джеймс от Малави, а през 2017 г. довежда близначките Стела и Естер в Съединените щати.

Мадона призна пред феновете, че нищо не е по-важно за нея от децата ѝ, а кариерата ѝ не може да се сравни с радостта просто да бъдеш майка.

Според звездата, всички най-хубави спомени в живота са свързани със семейството ѝ.