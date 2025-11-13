Новини
Любопитно »
Мадона заголи задни части в нова порция предизвикателни СНИМКИ

13 Ноември, 2025 08:32, обновена 13 Ноември, 2025 08:50 544 6

  • мадона-
  • снимки-
  • звезда-
  • певица

Време е за танци, обяви звездата

Мадона заголи задни части в нова порция предизвикателни СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Певицата Мадона пусна поредни предизвикателни снимки в своя Instagram.

67-годишната звезда позира с кожено палто, мрежести чорапогащи и бяла рокля, която повдигна, за да разкрие голите си задни части.

Мадона заголи задни части в нова порция предизвикателни СНИМКИ
Снимка: Х

„Погледнах в гардероба си и намерих обувки за танци, дънки и яке Gucci. Време е да танцувам!“, написа Мадона.


През 2000 г. звездата роди син от режисьора Гай Ричи. Младият мъж учи дизайн в колежа Central Saint Martins и започва да рисува. Мадона е посещавала всички изложби на Роко, подчертавайки възхищението си от таланта му.

Певицата има и четири осиновени деца. През 2006 г. тя и Ричи осиновяват африканчето Дейвид. След развода си с режисьора, шоудивата осиновява дъщеря Мърси Джеймс от Малави, а през 2017 г. довежда близначките Стела и Естер в Съединените щати.

Мадона призна пред феновете, че нищо не е по-важно за нея от децата ѝ, а кариерата ѝ не може да се сравни с радостта просто да бъдеш майка.

Според звездата, всички най-хубави спомени в живота са свързани със семейството ѝ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма начесване

    3 0 Отговор
    тая катерица

    08:49 13.11.2025

  • 2 Умирам от смях

    4 0 Отговор
    като видя некви баби да си показват задниците. Скрий се, скачубро

    08:50 13.11.2025

  • 3 ако беше от сапун

    1 0 Отговор
    щеше да изтърка още в училище

    08:50 13.11.2025

  • 4 На седемдесет

    1 0 Отговор
    години ,кого да бредизвиква?😂😂😂

    08:53 13.11.2025

  • 5 Всяка

    0 0 Отговор
    Бабиера и е жизнено важно да стане за подигравка!

    08:55 13.11.2025

  • 6 Геро

    0 0 Отговор
    Още става да и го турнеш между титите.

    08:56 13.11.2025