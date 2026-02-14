За актьора Крис Прат всеки ден е Свети Валентин (СНИМКИ)

Актьорът Крис Прат е женен за Катрин Шварценегер от седем години, но не празнуват любовта си само в деня от годишнината си или на 14 февруари. За тях всеки ден е Свети Валентин и тази година Прат възнамерява отново да отбележи датата подобаващо. Въпреки това, неговата половинка не от жените, които обичат да излизат навън на Деня на влюбените. Това сподели актьорът пред "Extra", цитиран от actualno.com.

"Тя смята, че е малко прекалено e натоварено навън, но това означава, че всеки ден, който не е Денят на влюбените, трябва да се отнасям към нея като към Деня на влюбените.", обясни Крис Прат.

Актьорът от "Пазителите на Галактиката" също даде няколко съвета на други мъже за специалния романтичен празник.

"Господа, ако се чудите какво да направите, не чакайте до Деня на влюбените. Действайте по-рано! Направете нещо, което не е за Деня на влюбените. Знаете ли? Тогава тя най-малко го очаква.", съветва Прат.

Преди време Крис разкри, че се влюбва на необичайно място и от пръв поглед в дъщерята на Арнолд Шварценегер, като тогава си помислил, че е "наистина сладка".

Актьорът също отхвърли предположенията, че Мария Шрайвър, тъща му, е имала решаваща роля в срещата му с Катрин.

По време на участие във FOX and Friends, Крис обясни: "Всъщност това не е вярно.

Нека го изясним веднъж завинаги. Срещнах съпругата си в църква. Бях в църква в Холивуд и я зърнах. И знам, че не е редно да гледаш момичета в църква, но аз съм само човек. И си помислих: "Уау, тя е наистина сладка."

По думите му, връзката им се е развила доста бързо.